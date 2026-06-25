Za ten smartfon nie zapłacisz kilku tysięcy. Oficjalna premiera już niedługo

Marka Nothing oficjalnie zapowiedziała nowy smartfon Nothing Phone (4b) i ujawniła istotne szczegóły na jego temat. Będzie to propozycja w przystępnej cenie.

Nowy smartfon Nothing Phone (4b) oficjalnie zapowiedziany

W ubiegłym tygodniu Akis Evangelidis, współzałożyciel firmy Nothing, poinformował, że w 2026 roku na rynku nie zadebiutuje nowy smartfon marki CMF. Powodem są wysokie ceny pamięci, które uniemożliwiają wprowadzenie do sprzedaży modelu, który byłby prawdziwym krokiem naprzód, w cenie sensownej dla CMF.

Równocześnie oznajmił, że Nothing ma kilka nowych produktów w planach. Nie musieliśmy długo czekać na informację, że jednym z nich będzie smartfon Nothing Phone (4b). Został on bowiem oficjalnie zapowiedziany przez producenta.

Na swoich profilach w serwisach społecznościowych opublikował wideo, które ujawnia, jak będzie wyglądał nowy smartfon Nothing Phone (4b) w niebieskiej wersji kolorystycznej. Jego design jest typowy dla urządzeń tej marki, aczkolwiek w tym przypadku widać też podobieństwo do iPhone’a 17 Pro.

Wideo pokazuje, że nowy smartfon Nothing Phone (4b) będzie miał ekran z okrągłym otworem na przodzie oraz dwa aparaty i pięć kwadratowych diod (oprócz diody doświetlającej) na tyle.

Co zaoferuje i ile będzie kosztował smartfon Nothing Phone (4b)? Są już informacje na ten temat

Do tej pory producent nie zdradził żadnych szczegółów technicznych nadchodzącej nowości. Smartfon Nothing Phone (4b) został jednak dostrzeżony w bazie Geekbench (pod nazwą Nothing A009P), który zdradził, że na pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, produkowany z użyciem 4-nm procesu litograficznego, a także 8 GB RAM i już nie najnowszy system operacyjny Android 16 (nowszy Android 17 został udostępniony 16 czerwca 2026 roku).

Jeden z branżowych informatorów, Yogesh Brar, twierdzi, że smartfon Nothing Phone (4b) będzie w Indiach tańszy o 3-5 tysięcy rupii (równowartość ~100-200 złotych) niż Nothing Phone (4a), który w Polsce kosztował w momencie premiery od 1599 do 1899 złotych (odpowiednio za wersję 8/128 GB i 12/256 GB).

Smartfon Nothing Phone (4b) zadebiutuje oficjalnie 7 lipca 2026 roku o godzinie 12:30 czasu polskiego. Jest on zapowiadany również przez polski oddział marki, co wskazuje, że będzie dostępny też w Polsce.