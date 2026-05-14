Internet mobilny w Plusie przyspieszy. Operator podał konkretne prędkości

Prędkość internetu powinna rosnąć wraz ze zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami klientów. Cyfrowy Polsat zadeklarował, że internet mobilny w sieci Plus będzie coraz szybszy. Podał nawet konkretne prędkości, jakie obiecuje zapewnić klientom.

Internet mobilny w Plusie będzie szybszy. Cyfrowy Polsat obiecuje konkretne prędkości

Według danych, podawanych przez SpeedTest.pl, w kwietniu 2026 roku średnia prędkość pobierania w sieci mobilnej Plusa wynosiła 55,4 Mbit/s. Drugi z benchmarków, zajmujących się tym obszarem – Rfbenchmark, nie opublikował jeszcze danych za kwiecień.

Według jednak najnowszych dostępnych – z marca 2026 roku – w sieci mobilnej Plusa średnia prędkość pobierania danych w technologii 5G wynosiła 121,3 Mbit/s, a w LTE – 41 Mbit/s. Operator ten zauważalnie „odstaje” od konkurencji, co zapewne wpłynęło na fakt, że Plus stracił aż 31998 numerów (netto) w pierwszym kwartale 2026 roku.

W niedalekiej przyszłości ma to się jednak zmienić. Spółka Cyfrowy Polsat, do której należy Polkomtel, który z kolei jest operatorem sieci Plus, zadeklarowała, że do końca 2026 roku minimalna prędkość internetu mobilnego w Plusie ma wynosić 50 Mbit/s, a do końca 2030 roku już 120 Mbit/s.

Internet w Plusie przyspieszy dzięki budowie sieci 5G w paśmie C i 700 MHz

Zwiększenie prędkości internetu mobilnego ma być efektem współpracy w ramach umowy serwisowej ze spółkami Towerlink Poland oraz Cellnex Poland. Na jej podstawie Towerlink będzie kontynuować świadczenie usług na rzecz Polkomtel w oparciu o posiadaną przez Towerlink i kontrolowaną przez Cellnex infrastrukturę telekomunikacyjną.

Dzięki temu Plus będzie w stanie spełnić wymogi Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące liczby stacji bazowych w sieci 5G w paśmie C (co musi zrobić do końca 2027 roku) oraz 700 MHz.

Spółka Cyfrowy Polsat informuje, że na razie podpisano niewiążący dokument typu Term Sheet i teraz strony (potencjalnego) porozumienia będą kontynuowały prace zmierzające do finalizacji dokumentacji wiążącej dotyczącej dalszej współpracy. Podpisanie jej wydaje się jednak formalnością.

Formalnie Plus nie ma swoich własnych stacji bazowych

Warto przypomnieć, że w lipcu 2021 roku ogłoszono finalizację transakcji sprzedaży Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Telecom, w związku z którą Cellnex Telecom przejął kontrolny pakiet udziałów Polkomtel Infrastruktura (dokładniej 99,99%), a także około 7 tysięcy wież i lokalizacji.

Wówczas też Cellnex i Cyfrowy Polsat uzgodniły 25-letnią umowę serwisową, z możliwością kolejnych przedłużeń na okresy 15-letnie.