Play nie zwalnia tempa. Nowe nadajniki rosną jak grzyby po deszczu

Liczna sieć stacji bazowych jest kluczowa, aby klienci nie narzekali na brak zasięgu lub kiepską jakość usług. Play nieustannie uruchamia kolejne nadajniki. Operator przekazał dziś najnowsze informacje na temat liczby stacji bazowych.

Ile stacji bazowych ma Play? Stan na koniec maja 2026 roku

Na koniec 2025 roku Play miał 13175 stacji bazowych. Operator nieustannie jednak uruchamia kolejne – od początku 2026 roku zaczęło działać kolejnych 201 nowych nadajników w całej Polsce:

54 w styczniu,

30 w lutym,

37 w marcu,

34 w kwietniu,

46 w maju.

Liczba nowo uruchomionych stacji bazowych Play w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju 2026 roku (źródło: Play)

Oznacza to, że na koniec maja 2026 roku Play miał już 13376 stacji bazowych. Jak deklaruje, systematyczna rozbudowa infrastruktury pozostaje jednym z [jego] priorytetów, ponieważ inwestycje w nowe stacje bazowe pozwalają nie tylko zwiększać zasięg sieci, ale też poprawiać jej pojemność i jakość działania.

Play uważa również, że rozbudowa sieci jest szczególnie istotna przed sezonem wakacyjnym, gdyż w tym okresie znacząco rośnie ruch w miejscowościach turystycznych. Właśnie dlatego w maju 2026 roku uruchomiono nowe stacje bazowe m.in. w Kołobrzegu, Kosakowie, Krynicy-Zdrój, Słupsku, Ustrzykach Dolnych i Wieliczce.

Ponadto nowe nadajniki zaczęły działać w większych miastach, gdzie stale rośnie zapotrzebowanie na transmisję danych – w maju 2026 roku uruchomiono je m.in. w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie i Zamościu.

T-Mobile też uruchamia nowe stacje bazowe. Ile ich miał na koniec maja 2026 roku?

Nie tylko Play regularnie dzieli się informacjami na temat rozbudowy swojej sieci – robi to również T-Mobile. Dziś operator przekazał, że w maju 2026 roku udostępnił swoim klientom 43 nowe stacje bazowe. W tym samym miesiącu uruchomił 5G w paśmie C (5G Bardziej) na 60 stacjach i dociera ono już do 2/3 mieszkańców Polski (ogólny zasięg 5G to zaś 92% populacji kraju nad Wisłą).

Tydzień wcześniej, 3 czerwca 2026 roku, T-Mobile poinformował zaś, że ma już 12749 stacji bazowych, w tym 5019 w paśmie C i 728 z pasmem 700 MHz.