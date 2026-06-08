Klienci Erste mogą już kupić eSIM w aplikacji. Takie są ceny

Bank Erste oficjalnie poinformował, że jego klienci mogą już wykupić kartę eSIM w aplikacji. Dzięki niej zapewnią sobie możliwość korzystania z internetu (przede wszystkim) za granicą.

Karta eSIM w aplikacji banku Erste już dostępna

Bank Erste już w maju 2026 roku zapowiedział, że jego klienci będą mogli wykupić w aplikacji kartę eSIM z pakietem internetu mobilnego. Zainteresowani mogą już to zrobić. W tym celu należy:

zalogować się do aplikacji Erste,

wybrać Więcej w prawym dolnym rogu ekranu,

dotknąć eSIM w sekcji Zakupy, promocje, rabaty

oraz wyrazić zgodę na przejście do usługi Zakupy mobilne, dostarczanej przez FINANTEQ S.A.

Przed przejrzeniem oferty bank przedstawia najważniejsze informacje, z którymi klient powinien zapoznać się przed zakupem karty eSIM. Erste przekonuje, że proces jest prosty i bezpieczny, ponieważ nie trzeba podawać danych karty płatniczej i klient od razu po zakupie może korzystać z karty eSIM.

Wśród dostępnych pakietów są zarówno paczki internetu do wykorzystania w wybranym kraju, jak i całym regionie. Należy jednak pamiętać, że karta eSIM z Erste zapewnia wyłącznie możliwość korzystania z internetu – nie można z niej dzwonić ani wysyłać wiadomości SMS czy MMS.

Kartę eSIM można wykupić nawet 6 miesięcy przed wyjazdem – aktywuje się ona automatycznie, gdy pierwszy raz zaloguje się do sieci w kraju, na który jest wykupiona (dlatego należy zadbać o to, aby była ona ustawiona jako domyślna do transmisji danych). Bank zastrzega, że jeśli karta nie zostanie aktywowana w ciągu 6 miesięcy, nie będzie można później z niej skorzystać (mimo uiszczenia opłaty).

eSIM w aplikacji banku Erste (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Ile kosztuje eSIM z pakietem internetu w banku Erste?

Bank informuje, że karta eSIM, dostępna w aplikacji, zapewnia możliwość korzystania z internetu w prawie 200 krajach na całym świecie. Można kupić zarówno pakiet internetu, z którego będzie można korzystać w jednym kraju, jak i w całym określonym regionie. W ostatnim przypadku do wyboru są:

Cennik eSIM w aplikacji banku Erste (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Poniżej natomiast przykłady cen w krajach, w których nie obowiązuje zasada Roam Like At Home, a które są mniej lub bardziej popularną destynacją turystyczną, ewentualnie można „przypadkiem” o nią zahaczyć (tj. połączyć się z siecią krajową, co wiąże się z wysokimi opłatami za roaming).

Cennik eSIM w aplikacji banku Erste (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Tutaj warto przypomnieć, iż Komisja Europejska chce, aby Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia również były objęte zasadą Roam Like At Home. Ostatnio zgodziły się na to kraje członkowskie UE, aczkolwiek nie ma jeszcze terminu, od którego korzystanie z usług w ww. krajach przestanie wiązać się z wysokimi opłatami.

Gwoli formalności trzeba jeszcze dodać, że eSIM z pakietem internetu w Erste nie jest czymś wyjątkowym, ponieważ podobną usługę oferują również m.in. PKO BP, Bank Millennium i Revolut.