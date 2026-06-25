iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
Smartfony

iPhone 18 Pro będzie droższy od iPhone’a 17 Pro, ale jest też „dobra” wiadomość

Grzegorz Dąbek·
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iPhone 18 Pro będzie droższy od iPhone’a 17 Pro, ale jest też „dobra” wiadomość

Jest już pewne, że iPhone 18 Pro będzie kosztował więcej niż iPhone 17 Pro. Otwartą kwestią pozostawało jednak to, o ile. Nowe informacje na ten temat zdecydowanie mogą ucieszyć klientów.

iPhone 18 Pro musi być droższy od iPhone’a 17 Pro

Przez lata Apple utrzymywało ceny smartfonów na podobnym poziomie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Polsce zależą one od aktualnego kursu złotego względem dolara, a ten bywa zarówno bardzo korzystny, jak i niekorzystny dla polskich klientów.

W czerwcu 2026 roku Tim Cook oznajmił, że ceny urządzeń Apple będą musiały pójść w górę, ponieważ firma nie jest w stanie dłużej absorbować coraz wyższych kosztów pamięci. A dziś sytuacja wygląda tak, że albo producent kupuje po tyle, ile życzy sobie dostawca, albo odchodzi z niczym, ponieważ dzięki swojej przewadze nie musi godzić się na negocjację.

Apple, ze względu na skalę działalności i pozycję w branży, być może ma jeszcze jakieś „pole do manewru”, ale jeśli nawet, to i tak znacznie mniejsze niż przed „pamięciowym kryzysem”. Amerykanie muszą zatem płacić więcej. I to dużo więcej.

Według niedawnych szacunków, firma z Cupertino musi zapłacić prawie 4 razy więcej zarówno za pamięć operacyjną (RAM), jak i flash. Dodając do tego wyższy koszt aparatów (z uwagi na zastosowanie zmiennej przysłony), finalnie iPhone 18 Pro powinien kosztować o 300 dolarów więcej niż iPhone 17 Pro, aby Apple zachowało zwyczajowy poziom marży.

I chociaż taka podwyżka wydawała się po prostu niemożliwa, to podniesienie ceny o 100-200 dolarów już jak najbardziej tak. Nowe informacje wskazują jednak, że choć Apple rzeczywiście zmieni cennik na niekorzyść klientów, to nie aż o tyle.

Ile będzie kosztował iPhone 18 Pro? Są nowe informacje na temat ceny

Jeden z branżowych informatorów, Max Weinbach, powołując się na szacunki J.P. Morgan, przekazał, że Apple może podnieść ceny nowych iPhone’ów o „zaledwie” 50 dolarów.

To kwota, której do tej pory nikt nie brał pod uwagę. Informacje z łańcucha dostaw wskazują jednak, że Apple może udać się osiągnąć oszczędności w „innych obszarach”, które częściowo pokryją wyższe ceny pamięci. Pomoże to zrobić również przejście na własny modem komórkowy.

Ile zatem może kosztować iPhone 18 Pro? Oryginalny cennik iPhone’a 17 Pro (w sklepie Apple) w momencie premiery wyglądał następująco:

iPhone 17 ProiPhone 17 ProiPhone 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max
256 GB1099 dolarów5799 złotych1199 dolarów6299 złotych
512 GB1299 dolarów6799 złotych1399 dolarów7299 złotych
1 TB1499 dolarów7799 złotych1599 dolarów8299 złotych
2 TB1999 dolarów10299 złotych

Dla Apple różnica w wysokości 200 dolarów równa się 1000 złotych w Polsce. Różnica w kwocie 50 dolarów mogłaby zatem przełożyć się na 250 złotych w Polsce. Jak jednak zostało wspomniane, wiele zależy od kursu złotego względem dolara – dziś jest on mniej korzystny niż we wrześniu 2025 roku, lecz sytuacja może się zmienić do jesieni br. Mimo wszystko 250 złotych wydaje się minimum.

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