Nowe Roomby w Polsce. iRobot rozpoczyna szturm

Wyjątkowo kompaktowa Roomba 115 Combo została wprowadzona na polski rynek na początku czerwca 2026 roku. Mający niespełna 30 cm średnicy i 7,89 cm wysokości model otworzył tegoroczną linię robotów sprzątających firmy iRobot. Teraz katalog został rozszerzony.

Nowe roboty Roomba w Polsce. Co przygotował iRobot?

Pierwszą z nowości jest iRobot Roomba Plus 415 Combo ze stacją AutoWash. To wielofunkcyjny robot sprzątający, który oferuje odkurzanie z mocą 20000 Pa i mopowanie przy użyciu dwóch obrotowych padów DualClean. Dzięki nawigacji ClearView LiDAR ma bardzo sprawnie poruszać się po podłogach, dobierając optymalne trasy sprzątania. Jest też w stanie pokonywać progi o wysokości do 25 mm. Stacja bazowa zapewnia zaś wysoki poziom higieny, automatycznie odsysając zebrany kurz oraz myjąc i susząc nakładki mopujące.

iRobot Roomba Plus 415 Combo (fot. iRobot)

Nieco wyżej plasuje się iRobot Roomba Plus 515 Combo ze stacją AutoWash. Cechuje go wyższa moc ssania (do 22000 Pa) oraz obecność dodatkowego zbiornika na wodę w samym robocie (dzięki czemu nie musi wracać do stacji, by zwilżyć pady mopujące). Do tego ma udoskonaloną konstrukcję, dzięki której sprawniej pokonuje progi.

iRobot Roomba Plus 515 Combo (fot. iRobot)

Dla osób o jeszcze wyższych wymaganiach powstał natomiast iRobot Roomba Plus 575 Combo ze stacją AutoWash. W jego przypadku moc ssania wynosi już 25000 Pa, a stacja oferuje automatyczne dozowanie detergentu do mycia na mokro. Urządzenie zostało ponadto wyposażone w bardziej zaawansowany system nawigacji – z ClearView Pro LiDAR oraz kamerą AI zapewniającą efektywne unikanie przeszkód na drodze. W dodatku radzi sobie z progami o wysokości do 35 mm.

iRobot Roomba Plus 575 Combo (fot. iRobot)

Podsumujmy i porównajmy…

Roomba 115 Combo Roomba Plus 415 Combo Roomba Plus 515 Combo Roomba Plus 575 Combo Moc ssania 15000 Pa 20000 Pa 22000 Pa 25000 Pa Mopowanie Tak, nasadka wibracyjna Tak, pady DualClean + PerfectEdge Tak, pady DualClean + PerfectEdge Tak, pady DualClean + PerfectEdge Nawigacja LiDAR ClearView LiDAR ClearView LiDAR ClearView LiDAR Pro ClearView + PrecisionVision z AI Pokonywanie progów – 25 mm 25 mm 35 mm Aktywne szorowanie (SmartScrub) Tak Tak Tak Tak Dodatkowy pojemnik na wodę – – – Tak (80 ml) Stacja (opcjonalnie) AutoEmpty – opróżniająca AutoWash – opróżniająca, myjąca i susząca pady AutoWash – opróżniająca, myjąca i susząca pady AutoWash – opróżniająca, myjąca i susząca pady, dozująca detergent

Ile kosztują nowe roboty sprzątające z serii iRobot Roomba?

Trzy nowości sprawiają, że już piątka modeli z tegorocznej oferty trafiła do sprzedaży w Polsce. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Roomba 115 Combo – 899 złotych,

Roomba 115 Combo + AutoEmpty – 1299 złotych,

Roomba Plus 415 Combo + AutoWash – 1999 złotych,

Roomba Plus 515 Combo + AutoWash – 2299 złotych,

Roomba Plus 575 Combo + AutoWash – 2499 złotych.

Gdzie kupić? iRobot Roomba Plus 415 Combo + AutoWash ok. 1999 zł Allegro iRobot – sklep oficjalny Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash ok. 2299 zł Allegro iRobot – sklep oficjalny Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? iRobot Roomba Plus 575 Combo + AutoWash ok. 2499 zł Allegro iRobot – sklep oficjalny Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Kolejne roboty iRobot Roomba na horyzoncie

W niedalekiej przyszłości dołączy do nich pozostała czwórka z tegorocznego katalogu, czyli:

Roomba Plus 615 Combo + AutoWash,

Roomba Plus 675 Combo + AutoWash,

Roomba Max 715 Vac + AutoEmpty,

Roomba Max 775 Combo + AutoWash.

Roomba Plus 615 Combo ze stacją AutoWash podnosi maksymalną moc ssania do 30000 Pa i zamienia tradycyjne nasadki obrotowe na wałek mopujący, zapewniający zdecydowanie lepsze efekty czyszczenia na mokro i sprawniejsze docieranie do krawędzi. Na tych samych fundamentach bazuje Roomba Plus 675 Combo ze stacją AutoWash, dokładając do tego automatyczne dozowanie detergentu i worek AllergenLock, wystarczający nawet na 75 dni codziennego użytkowania.

Do osób, którym nie zależy na mopowaniu, lecz oczekują maksymalnie skutecznego odkurzania, kierowany jest iRobot Roomba Max 715 Vac ze stacją AutoEmpty. Ma dwie gumowe szczotki główne (z systemem zapobiegającym plątaniu się włosów) i dwie szczotki boczne oraz cechuje się mocą ssania do 30000 Pa. Roomba Max 775 Combo ze stacją AutoWash to to samo, plus mopowanie i pełna automatyzacja w bazie.