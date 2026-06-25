Dostęp do szybkiego internetu nie jest już „luksusem”, a standardem (choć wciąż są w Polsce tzw. białe plamy). Według Play internet stacjonarny nie jest jednak wyłącznie usługą telekomunikacyjną.

Według Play światłowód jest dziś jak prąd, drogi czy woda w kranie

Operator twierdzi, że internet stacjonarny jest dziś jednym z fundamentów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, podobnie jak prąd, drogi czy woda w kranie, ponieważ decyduje o jakości życia, a także wpływa na podejmowanie decyzji przez mieszkańców kraju – od miejsca pracy po miejsce zamieszkania.

Play przeanalizował też, jak wykorzystywany jest internet światłowodowy. Okazuje się, że gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej zużywają średnio o ~50% więcej danych niż mieszkańcy budynków wielorodzinnych – zauważono to m.in. w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Najwięcej danych transferują klienci, mieszkający w domu jednorodzinnym pod miastem i posiadający pakiet, na który składa się światłowód i telewizja – średnio 27 GB dziennie (przy łączy o prędkości do 1 Gbit/s). Z kolei mieszkaniec bloku, korzystający (wyłącznie) z internetu do 300 Mbit/s, zaledwie 10 GB dziennie.

Widać również, że wielkość wolumenu przetransferowanych danych różni się w zależności od pory roku – w listopadzie 2025 roku przeciętny klient Play zużył o ~15% więcej danych niż latem.

Młodsi klienci, do 19 lat, wybierają najczęściej szybszy internet światłowodowy – ponad 75% z nich zdecydowało się na prędkość od 250 do 1000 Mbit/s, a tylko 0,1% na prędkość poniżej 200 Mbit/s.

Starsi klienci, w wieku ponad 60 lat, również częściej, choć już nie tak samo często, wybierają szybki internet światłowodowy – 43% zdecydowało się na prędkość od 250 do 400 Mbit/s, ale na prędkość 750-1000 Mbit/s już tylko 13%.

Aktualnie większość, bo 46%, klientów korzysta z pakietów łączonych (internet + telewizja), a kolejne 45% wyłącznie z internetu. Łącznie Play obsługuje ponad 2 miliony klientów usług domowych.

Polska jest w czołówce w Europie pod względem dostępu do szybkiego internetu

Zgodnie z danymi, przekazanymi przez Play, aż 78% gospodarstw domowych znajduje się w zasięgu światłowodu, a 74,2% z nich ma dostęp do łączy o przepustowości co najmniej 100 Mbit/s. Dla porównania, średnia w Europie wynosi 64,9%.

Tutaj warto wspomnieć, że internet w Polsce jest znacznie szybszy niż w Niemczech. Wciąż jednak aż 22% gospodarstw domowych pozostaje poza zasięgiem szybkiego internetu stacjonarnego. Operator sieci Play jest współwłaścicielem spółki Polski Światłowód Otwarty (PŚO; posiada 50% udziałów), który – jako operator hurtowy – podłączył internet światłowodowy do 5,2 miliona gospodarstw domowych, a docelowo chce zwiększyć zasięg do 6 milionów.

Mimo to nie należy spodziewać się, że światłowód dotrze do 100% gospodarstw domowych w Polsce. Nawet rząd, który w przeszłości dążył do tego, w końcu stwierdził, że w niektórych przypadkach szybki internet będzie dostępny poprzez internet mobilny 5G, a nie stacjonarny.