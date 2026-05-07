Orange i T-Mobile pokazali, gdzie Polacy pojechali na majówkę

Majówka to (nieoficjalne) święto narodowe, które dla mieszkańców Polski jest argumentem do wyjazdu, zarówno do innego miejsca w kraju, jak i za granicę. Operatorzy Orange i T-Mobile przeanalizowali ruch, dzięki czemu wiemy, gdzie Polacy najczęściej udawali się w długi weekend majowy.

Majówka w 2026 roku była krótka, ponieważ jej początek przypadł na piątek. Mimo to klienci Orange chętnie pakowali walizki i udawali się do popularnych destynacji wypoczynkowych. Świadczą o tym zmiany w ruchu w sieci mobilnej.

W ciągu trzech dni, od 1 do 3 maja 2026 roku, klienci Orange przesłali w regionach turystycznych ponad 2 miliony gigabajtów (w tym 380 tysięcy GB w sieci 5G) – o 25% więcej niż tydzień wcześniej, co jednoznacznie wskazuje, że liczba użytkowników sieci mobilnej znacząco zwiększyła się tam w trakcie tegorocznej majówki.

Najwięcej danych klienci Orange przetransferowali na Mazurach – blisko 660 tysięcy gigabajtów, a na samym obszarze obejmującym powiat olsztyński i ostródzki łącznie ponad 170 tysięcy gigabajtów. Największy wzrost ruchu odnotowano jednak nad morzem – aż o 50%, a następnie w obszarach górskich (o 30%). Z kolei na Mazurach ruch wzrósł o 10%.

Klienci Orange nie spędzali jednak majówki w 2026 roku wyłącznie w Polsce. Operator podaje, że wśród osób, które zdecydowały się na wyjazd zagranicę, najpopularniejszym miejscem docelowym były Czechy, Słowacja, Grecja, Chorwacja i Turcja.

Z kolei T-Mobile zaobserwowało, że aż 32% klientów w Katowicach i 30% w Poznaniu wyjechało poza miasto w trakcie tegorocznej majówki. To właśnie stolice województw śląskiego i wielkopolskiego były najczęściej opuszczanymi w ciągu tych 3 dni miastami. Nieco mniej, ale wciąż dużo klientów tej sieci „uciekło” od 1 do 3 maja 2026 roku z Warszawy (24%) oraz Lublina, Łodzi i Wrocławia (po 22% w każdym przypadku).

Klienci T-Mobile bardzo chętnie spędzali ten wolny czas w powiecie ełckim (gdzie Play wyłączy 3G już w maju 2026 roku), bowiem to właśnie w nim zaobserwowano największy przyrost użytkowników sieci w majówkę w 2026 roku – o 35% względem poprzedniego weekendu. Popularnymi destynacjami były również inne kraje. W Słowacji ruch wzrósł aż o 78%, w Chorwacji o 65%, a w Czechach i Grecji o 54%.

Latem Polacy (i nie tylko) zamierzają ograniczyć korzystanie z technologii

Z kolei Mastercard Economics Institute opublikował raport Experience Economy 2026, w którym przytacza wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 27 tysięcy mieszkańców Europy, w tym Polski, dotyczącego planów na lato.

Aż 60% osób zadeklarowało, że zamierza częściej spędzać czas z dala od internetu. W samej Polsce blisko 50% pytanych zgłosiło gotowość do ograniczenia wydatków na technologię, gadżety czy subskrypcje serwisów streamingowych, by zyskane w ten sposób środki przeznaczyć na „doświadczenia”.

Mowa tu m.in. o podróżach i koncertach oraz wizytach w kinie, teatrze, spa i restauracjach. Polacy uzasadniają to potrzebą relaksu i oderwania się od codzienności oraz chęcią tworzenia wspomnień z bliskimi.