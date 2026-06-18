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Orange Flex (źródło: Orange)
GSM

Korzystne zmiany w Orange Flex (nie tylko dla klientów sieci). Większa swoboda i niższe ceny

Grzegorz Dąbek·
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GSM
Korzystne zmiany w Orange Flex (nie tylko dla klientów sieci). Większa swoboda i niższe ceny

Tuż przed kalendarzowymi wakacjami w 2026 roku zaszły znaczące zmiany w ofercie Orange Flex. Nie jest to zbieg okoliczności, ponieważ dotyczą one roamingu międzynarodowego. Co ważne: to istotna modyfikacja również dla osób, które nie są klientami tej sieci.

Nowe pakiety roamingowe w Orange Flex

W każdym pakiecie klienci Orange Flex dostają pakiet internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej. Aktualnie:

  • 12,03 GB w opcji za 35 złotych miesięcznie (z 75 GB do wykorzystania w Polsce),
  • 17,18 GB w opcji za 50 złotych miesięcznie (ze 150 GB do wykorzystania w Polsce),
  • 27,49 GB w opcji za 80 złotych miesięcznie (z internetem w kraju bez limitu + dodatkową paczką 250 GB, którą można przekazać i przechowywać).

W przypadku wyczerpania limitu GB w roamingu można dokupić dodatkową paczkę danych:

  • 1 GB za 5 złotych (ważność 15 dni),
  • 3 GB za 14 złotych (ważność 15 dni),
  • 5 GB za 24 złote (ważność 15 dni),
  • 10 GB za 45 złotych (ważność 30 dni).

Z kolei sytuacji, gdy klient wyjeżdża do innego kraju (poza UE), może natomiast wykupić pakiet Brytyjski oraz pakiet roamingowy Tu i tam, który jest dostępny w Orange Flex od 2024 roku. W ostatnim przypadku do wyboru są trzy opcje:

  • 1 GB za 17 złotych (ważność 7 dni),
  • 5 GB za 45 złotych (ważność 7 dni),
  • 10 GB za 80 złotych (ważność 15 dni).

Można z niego korzystać w 43 krajach. Od teraz klienci Orange Flex mogą wykupić również pakiet Tu i Tam 2, który zapewnia paczkę GB do wykorzystania w 20 nowych krajach, np. Gwatemali, Kuwejcie i Tanzanii:

  • 1 GB za 25 złotych (ważność 7 dni),
  • 5 GB za 65 złotych (ważność 7 dni),
  • 10 GB za 110 złotych (ważność 15 dni).
orange flex pakiet tu i tam lista krajów 2026 źródło tabletowo.pl
Pakiet roamingowy Tu i Tam 1 w Orange Flex – lista krajów
orange flex pakiet tu i tam 2 lista krajów 2026 źródło tabletowo.pl
Pakiet roamingowy Tu i Tam 2 w Orange Flex – lista krajów
screen: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Od teraz klienci Orange Flex zapłacą również mniej za pakiet internetu do wykorzystania w Albanii, Czarnogórze i Turcji – od 15 złotych za 1 GB.

Orange obniża też ceny pakietów Orange Flex Travel, dostępnych dla klientów wszystkich sieci

Od czerwca 2025 roku w Orange Flex można wykupić pakiet Orange Flex Travel – mogą to zrobić również klienci innych sieci, bowiem operator zapewnia dedykowaną kartę eSIM z pakietem danych do wykorzystania w roamingu.

Od teraz ceny pakietów Orange Flex Travel są dokładnie takie same jak dla klientów Orange Flex:

  • Strefa UE
    • 1 GB za 5 złotych na 15 dni (pierwotnie 6 złotych)
    • 3 GB za 14 złotych na 15 dni (pierwotnie 16 złotych)
    • 5 GB za 24 złote na 15 dni (pierwotnie 26 złotych)
    • 10 GB za 45 złotych na 30 dni (pierwotnie 50 złotych)
  • Brytyjski
    • 1 GB za 9 złotych na 15 dni
    • 3 GB za 20 złotych na 15 dni
    • 5 GB za 30 złotych na 15 dni
    • 10 GB za 50 złotych na 15 dni
  • Tu i Tam 1
    • 1 GB za 17 złotych na 7 dni (wcześniej 20 złotych)
    • 3 GB za 45 złotych na 7 dni (wcześniej 55 złotych)
    • 5 GB za 80 złotych na 15 dni (wcześniej 90 złotych)
  • Tu i Tam 2
    • 1 GB za 25 złotych na 7 dni
    • 3 GB za 65 złotych na 7 dni
    • 5 GB za 110 złotych na 15 dni
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