Korzystne zmiany w Orange Flex (nie tylko dla klientów sieci). Większa swoboda i niższe ceny

Tuż przed kalendarzowymi wakacjami w 2026 roku zaszły znaczące zmiany w ofercie Orange Flex. Nie jest to zbieg okoliczności, ponieważ dotyczą one roamingu międzynarodowego. Co ważne: to istotna modyfikacja również dla osób, które nie są klientami tej sieci.

Nowe pakiety roamingowe w Orange Flex

W każdym pakiecie klienci Orange Flex dostają pakiet internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej. Aktualnie:

12,03 GB w opcji za 35 złotych miesięcznie (z 75 GB do wykorzystania w Polsce),

17,18 GB w opcji za 50 złotych miesięcznie (ze 150 GB do wykorzystania w Polsce),

27,49 GB w opcji za 80 złotych miesięcznie (z internetem w kraju bez limitu + dodatkową paczką 250 GB, którą można przekazać i przechowywać).

W przypadku wyczerpania limitu GB w roamingu można dokupić dodatkową paczkę danych:

1 GB za 5 złotych (ważność 15 dni),

3 GB za 14 złotych (ważność 15 dni),

5 GB za 24 złote (ważność 15 dni),

10 GB za 45 złotych (ważność 30 dni).

Z kolei sytuacji, gdy klient wyjeżdża do innego kraju (poza UE), może natomiast wykupić pakiet Brytyjski oraz pakiet roamingowy Tu i tam, który jest dostępny w Orange Flex od 2024 roku. W ostatnim przypadku do wyboru są trzy opcje:

1 GB za 17 złotych (ważność 7 dni),

5 GB za 45 złotych (ważność 7 dni),

10 GB za 80 złotych (ważność 15 dni).

Można z niego korzystać w 43 krajach. Od teraz klienci Orange Flex mogą wykupić również pakiet Tu i Tam 2, który zapewnia paczkę GB do wykorzystania w 20 nowych krajach, np. Gwatemali, Kuwejcie i Tanzanii:

1 GB za 25 złotych (ważność 7 dni),

5 GB za 65 złotych (ważność 7 dni),

10 GB za 110 złotych (ważność 15 dni).

Pakiet roamingowy Tu i Tam 1 w Orange Flex – lista krajów Pakiet roamingowy Tu i Tam 2 w Orange Flex – lista krajów screen: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Od teraz klienci Orange Flex zapłacą również mniej za pakiet internetu do wykorzystania w Albanii, Czarnogórze i Turcji – od 15 złotych za 1 GB.

Orange obniża też ceny pakietów Orange Flex Travel, dostępnych dla klientów wszystkich sieci

Od czerwca 2025 roku w Orange Flex można wykupić pakiet Orange Flex Travel – mogą to zrobić również klienci innych sieci, bowiem operator zapewnia dedykowaną kartę eSIM z pakietem danych do wykorzystania w roamingu.

Od teraz ceny pakietów Orange Flex Travel są dokładnie takie same jak dla klientów Orange Flex: