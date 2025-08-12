Kup smartfon Samsunga i odbierz darmowy zegarek lub słuchawki

Samsung wystartował z dwoma nowymi promocjami. Przy zakupie wybranych smartfonów klienci mogą bez dodatkowych opłat odebrać smartwatch lub słuchawki. Zasady akcji są bardzo proste, ale trzeba się pospieszyć.

Dwie nowe promocje Samsunga – kup smartfon i zdobądź akcesoria bez dodatkowych opłat

Południowokoreański producent wystartował z dwoma promocjami, w ramach których przy zakupie smartfona można otrzymać wybrane akcesorium. Kupując Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge lub Galaxy S24 FE można za darmo odebrać czarny smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 mm lub srebrne słuchawki Galaxy Buds 3 Pro.

Druga promocja obejmuje modele smartfonów Samsung Galaxy A56 5G oraz Galaxy A36 5G. W tym przypadku gratisem są słuchawki Galaxy Buds FE w kolorze grafitowym.

Modele smartfonów objęte promocją Darmowe akcesorium Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S23 FE Galaxy Watch 6 Classic 43 mm (czarny)

LUB

Galaxy Buds 3 Pro (srebrne) Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G słuchawki Galaxy Buds FE (grafitowe)

Jak odebrać gratisowe urządzenie w ramach najnowszych promocji na smartfony Samsunga?

Aby skorzystać z promocji, należy do 24 sierpnia 2025 roku kupić wybrany smartfon (objęty promocją) u jednego z partnerów handlowych lub w oficjalnym sklepie Samsunga. Następnie konieczne jest aktywowanie urządzenia do 31 sierpnia 2025 roku. Aktywacja ta polega na uruchomieniu urządzenia na terytorium Polski i zaakceptowanie warunków EULA.

W dalszej kolejności należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i stuknąć w baner promocyjny. Po przejściu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z dowodem zakupu maksymalnie do 7 września 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wybrane akcesorium (smartwatch lub słuchawki) zostaną przesłane na podany w formularzu adres w ciągu 30 dni.

Nowa promocja na smartfony Galaxy (źródło: Samsung)

Co ważne, warto się pospieszyć, bo liczba nagród jest limitowana. Liczba darmowych urządzeń prezentuje się następująco:

smartwatch Galaxy Watch 6 Classic – 3500 sztuk,

słuchawki Galaxy Buds 3 Pro – 3500 sztuk,

słuchawki Galaxy Buds FE – 5000 sztuk.

Jeśli dwie pierwsze opcje zostaną wyczerpane, klienci mogą odebrać słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro. W tym przypadku ustalono limit na poziomie 500 sztuk. Nagrody przyznawane są dla klientów zgodnie z kolejnością przekazania do producenta prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.