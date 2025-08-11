Realme obniża ceny! Lista modeli w dobrych cenach

Cena to jedno z najważniejszych kryteriów przy doborze smartfona, jednak czasami sztywne widełki eliminują szansę na zakup czegoś ciekawego. Jeżeli w Waszych planach jest zakup smartfona do 3000 złotych, możecie dopisać do listy kolejne urządzenie – tym razem ze stajni Realme.

Realme GT 7 – smartfon, który zapada w pamięć

Kiedy myślimy o flagowym urządzeniu mobilnym, najłatwiej przychodzi wyobrazić sobie w tej roli Samsunga, Google czy Xiaomi. Dopiero po dłuższym zbadaniu tematu ktoś mógłby rzucić hasło „seria Realme GT”, jednak wiele osób mogłoby podchodzić nieufnie do tego producenta. Najnowszy model udowadnia jednak, że w ten sposób ominęłoby Was naprawdę solidne urządzenie.

Co prawda ze względu na nieco słabszy układ mobilny Dimensity 9400e, Realme GT 7 nie wygrywa z ultraflagowcami na moc obliczeniową, jednak nadal oferuje wyśmienitą wydajność. Urządzenie zachwyca za to czasem pracy, dzięki akumulatorowi o pojemności 7000 mAh, z opcją szybkiego ładowania o mocy 120 W, solidnym wykonaniem czy niezłym okresem wsparcia (5 lat aktualizacji systemu i 6 lat oferowania łatek bezpieczeństwa).

Realme GT 7 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo

Realme GT 7 w sporej promocji

Smartfon wystartował na naszym rynku z ceną zaczynającą się od 3199 złotych za wariant z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, środkowa opcja z większą ilością pamięci wewnętrznej (512 GB) kosztowała natomiast 3499 złotych, a najmocniejsza konfiguracja 16 GB + 512 GB – 3999 złotych. Na premierę Realme oferowało rabat w formie cashbacku o wartości 400 złotych.

Teraz pierwsze dwie opcje są dostępne w cenie obniżonej aż o 500 złotych względem premierowej. W ten sposób za Realme GT 7 w wariancie 12/256 zapłacicie 2699 złotych, a za wersję z 512 GB pamięci wewnętrznej – 2999 złotych. Jeżeli więc Wasz limit na zakup telefonu wynosi 3000 złotych, otworzyły się przed Wami dwie ścieżki – możliwość zakupu GT 7 z większą ilością miejsca na dane lub skromniejszy wariant, ale za zaoszczędzoną kwotę możecie dokupić szybką ładowarkę, która umożliwi Wam szybkie ładowanie z mocą 120 W.

Smartfony Realme w promocji – lista telefonów w niższych cenach

Na tym jednak promocje Realme się nie kończą. Do puli trafił także Realme GT 7T – oferuje on inny układ mobilny, jednak powiela wiele zalet droższego smartfona producenta. Zresztą, Kasia zrobiła porównanie Realme GT 7 i Realme GT 7T, więc zainteresowanych do niego odsyłam. Obniżono także cenę na solidnego średniopółkowca, czyli Realme 14 Pro+, oraz budżetowy model C75.

Pełna lista prezentuje się następująco:

realme GT 7 (12/512) – cena w promocji: 2999 złotych (sugerowana cena: 3499 złotych),

realme GT 7 (12/256) – cena w promocji: 2699 złotych (sugerowana cena: 3199 złotych),

realme GT 7T (12/512) – cena w promocji: 2499 złotych (sugerowana cena: 2999 złotych),

realme GT 7T (12/256) – cena w promocji: 2299 złotych (sugerowana cena: 2799 złotych),

realme 14 Pro+ (12/512) – cena w promocji: 2199 złotych (sugerowana cena: 2499 złotych),

realme C75 (8/256) – cena w promocji: 799 złotych (sugerowana cena: 999 złotych).

Smartfony w promocyjnych cenach są już dostępne w sklepie Realme oraz u oficjalnych dystrybutorów.