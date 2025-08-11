Świetna wiadomość! Paszport biometryczny wyrobisz na lotnisku

Już nie tylko paszport tymczasowy, ale również paszport biometryczny można wyrobić na jednym z polskich lotnisk. Nie jest to jednak usługa równie ekspresowa.

Paszporty tymczasowe na polskich lotniskach

Na polskich lotniskach można wyrobić paszport tymczasowy i to w kilkanaście minut. Dla wielu podróżujących jest to genialne rozwiązanie, które po prostu umożliwia odbycie podróży w wybranych sytuacjach. Przykładowo, gdy główny dokument stracił ważność, a my zauważyliśmy to zbyt późno lub przypadkowo został w domu.

Nie powinno więc dziwić, że takie punkty, w których można wyrobić paszport, cieszą się niemałym zainteresowaniem. Wypada jednak odnotować, że paszport tymczasowy niekoniecznie jest pełnoprawnym dokumentem i jego użytkownicy muszą pogodzić się z niektórymi ograniczeniami.

Ważnym ograniczeniem jest tymczasowość paszportu tymczasowego, który może być ważny maksymalnie przez rok. Ponadto nie jest uznawany przez wszystkie kraje, więc nie w każdym scenariuszu możliwość jego wyrobienia jest ratunkiem dla podróżującego.

Paszport biometryczny wyrobisz na pierwszym polskim lotnisku

Za pełnoprawny dokument można już jednak uznać paszport biometryczny. Po pierwsze, jest on ważny przez 10 lat. Po drugie, zawiera zapis dwóch cech biometrycznych, czyli obraz twarzy i dane na temat odcisków palców.

Niestety, nie można go wyrobić w ostatniej chwili, jak wspomnianego paszportu tymczasowego. Do nowego punktu, który został uruchomiony na lotnisku we Wrocławiu, należy dostarczyć wniosek i zrobić potrzebne zdjęcia. Odbiór dokumentu powinien być możliwy po 6-7 dniach. Mimo wszystko to wciąż szybciej niż wybranie klasycznej drogi, która może potrwać nawet kilka tygodni.

Jak informuje Fly4free.pl, koszt takiej usługi wynosi 140 złotych w przypadku osoby dorosłej, której nie przysługują żadne ulgi. 30 złotych zapłacimy za paszport dla dziecka do 12. roku życia lub 70 złotych dla młodych osób w wieku 13-18 lat. Należy dodać, że osoby po 70. roku życia są zwolnione z opłaty.

Nowa usługa na lotnisku we Wrocławiu może być świetną opcją dla tych, którzy przykładowo kilkanaście dni przed wylotem uświadomili sobie, że nie mają niezbędnego dokumentu, a paszport tymczasowy niekoniecznie spełnia ich oczekiwania.

Pozostaje trzymać kciuki, że podobna usługa zawita na większą liczbę lotnisk w Polsce.