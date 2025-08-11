Forza Horizon 5 – wszystko może płonąć, ale jechać trzeba dalej

Forza Motorsport to kawał historii gier wyścigowych, który na początku XXI wieku starał się stworzyć alternatywę na Xboksa do skierowanej wyłącznie na PlayStation serii Gran Turismo. Po ostatnich działaniach Microsoftu nie było wiadomo, czy franczyza przetrwa burzliwy okres. Sytuacja właśnie stała się trochę bardziej klarowna.

Forza – 20 lat wyścigów „na zielonym”

Na rynku niewiele jest serii gier wyścigowych, które mają za sobą wieloletni staż i wciąż pojawiają się nowe odsłony. Pomijając tytuły powiązane z jedną dyscypliną, jak F1 czy Colin McRae Rally (który przerodził się w Dirta), gracze najprędzej wymieniliby na podium trzy franczyzy – multiplatformowego Need for Speeda, Gran Turismo dostępne wyłącznie na PlayStation oraz Forza Motorsport, której historia zaczyna się najpóźniej, bo dopiero w 2005 roku, na konsoli Xbox.

W 2012 roku studio Turn 10 wspólnie z Playground Games rozpoczęło rozwijanie pobocznego projektu związanego z Forzą, ale nastawionego na zabawę w otwartym świecie i mniejsze przywiązanie do realizmu – Forzę Horizon. Ostatnią grę z tej serii wydano w 2021 roku, natomiast Forza Motorsport miała lekki restart w 2023 roku, jednak ze względu na masę problemów, w tym związanych z optymalizacją na PC, nie zebrała najlepszych ocen od graczy.

Forza Motorsport (screeny: Jakub Malec | Tabletowo)

Forza Motorsport żyje – ale nie wiadomo jak długo

W ciągu ostatnich kilku tygodni przez Turn 10 przewinęła się fala zwolnień, w wyniku której pracę straciła połowa pracowników. Część fanów podejrzewała nawet, że Microsoft planuje wcielić studio w struktury Playground Game i uśmiercić oryginalną odnogę serii. Po kilku dniach niepewności pojawił się oficjalny komunikat na Twitterze/X.

Dear Forza Community, we know many of you have questions about what’s next for the Forza franchise, and we appreciate the support of our incredible community. We wanted to assure players that Turn 10 and Playground Games will continue to support Forza Motorsport and Forza Horizon… pic.twitter.com/0PPLgo44aP — Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) August 7, 2025

We tekście pojawia się zapewnienie, że zarówno Turn 10, jak i Playground Games, będą dalej pracować nad tytułami z serii Forza. Pojawił się również odnośnik do oficjalnej strony Forzy Motorsport, zdradzający najświeższe plany studia – nowe wyścigi, auta oraz stroje dla kierowców.

Gracze zauważyli jednak, że to opublikowane oświadczenie niewiele wyjaśnia w kwestii przyszłości serii. Nie wiadomo, czy okres wsparcia Forzy Motorsport uległ skróceniu i czy w ogóle pojawi się kolejna część. Biorąc pod uwagę sukces Forza Horizon 5 na PlayStation 5, fani arcade’owej odmiany mogą raczej spać spokojnie.