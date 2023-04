Który operator ma najszybszy internet? Rewolucyjna zmiana, jest nowy lider

SpeedTest.pl opublikował najnowszy ranking prędkości internetu mobilnego oraz domowego. W pierwszym z nich doszło do rewolucyjnej zmiany na pozycji lidera – okazał się nim operator, który do tej pory regularnie pozostawał w ogonie stawki.

Który operator ma najszybszy internet mobilny? Jest nowy lider

Większość dotychczasowych rankingów średniej prędkości internetu u poszczególnych operatorów była powtarzalna – na pierwszym miejscu lokowało się Orange lub T-Mobile, w środku stawki Play, a na końcu Plus. W czwartym kwartale 2022 roku w zestawieniu SpeedTest.net Plus awansował na trzecie miejsce, a Play spadł na czwarte.

Ten niespodziewany awans Plusa, który najczęściej pozostawał w ogonie stawki, okazał się jednak wstępem do drogi, której zwieńczeniem była pozycja lidera. Według najnowszego rankingu SpeedTest.pl, w pierwszym kwartale 2023 roku to właśnie Plus zapewnił najwyższą średnią prędkość pobierania danych – 44,6 Mbit/s. I to w ujęciu ogólnym, tj. z uwzględnieniem pomiarów w sieciach 3G, 4G i 5G!

Do tej pory Plus brylował tylko w rankingach prędkości internetu 5G, ponieważ uruchomił tę technologię na dedykowanym paśmie częstotliwości – 2600 MHz, co dało wymierne korzyści. Teraz jednak jest liderem w obu kategoriach, czego prawdopodobnie mało kto by się spodziewał – przyznaję, ja nie. SpeedTest.pl twierdzi, że to zaskakujące przyspieszenie było możliwe dzięki temu, że na początku marca Plus udostępnił możliwość korzystania z 5G klientom wszystkich taryf (portal szacuje, że mowa o ~3 mln kart SIM).

Średnia prędkość internetu mobilnego w pierwszym kwartale 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Dzięki temu w marcu 2023 roku udział testów w sieci 5G wzrósł u tego operatora o 50% względem lutego 2023 roku i naturalnie przyczynił się do zwiększenia wyników uzyskiwanych prędkości, bo duża część klientów zaczęła korzystać z 5G bez dodatkowych opłat. SpeedTest.pl uważa, że Plus może pozostać liderem prędkości internetu przez dłuższy czas – dopiero uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz może przynieść (ewentualne) zmiany.

Średnia prędkość internetu 5G w pierwszym kwartale 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Który operator ma najszybszy internet domowy?

SpeedTest.pl zauważył, że z pierwszym kwartale 2023 roku średnia prędkość pobierania za pośrednictwem łączy domowych była o 26% wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej i osiągnęła blisko 126 Mbit/s. Największą prędkość pobierania na początku 2023 roku zapewniali kolejno T-Mobile, INEA, UPC i Vectra.

Średnia prędkość domowego w pierwszym kwartale 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Osobno SpeedTest.pl podaje wyniki dla internetu światłowodowego FTTH. W tym rankingu ponownie liderem jest Orange (również pod względem liczby testów), a oprócz niego na podium znalazły się też INEA i Netia. Ostatnim uwzględnionym operatorem jest T-Mobile.

Sprawdź prędkość internetu w swoim mieście

Przy okazji SpeedTest.pl przypomina, że w marcu 2023 roku uruchomił na swojej stronie statystyki prędkości dla ponad 230 miejscowości w Polsce. Jednocześnie zaznacza, że nie są to rankingi, ale informacje orientacyjne. Wyszukiwarka dostępna jest pod tym adresem, natomiast poniżej macie odnośniki do zestawień dla uwzględnionych miast: