Co dalej z UPC? Czy Play usunie tę markę z polskiego rynku?

UPC przeszło do Play 1 kwietnia 2022 roku i od tej pory jest coraz mniej widoczne w przestrzeni publicznej, a na pewno mniej niż wcześniej, gdy jeszcze nie należało do operatora sieci Play. Czy marka zniknie całkowicie z polskiego rynku?

UPC wydaje coraz mniej na reklamę

Wcześniej, przed przejęciem przez Play, UPC nie szczędziło pieniędzy na marketing, w końcu musiało walczyć z gigantami pokroju Vectry czy Netii. W ostatnim roku samodzielności, tj. 2021, według Kantar Media, na reklamy w mediach (z wyłączeniem internetu) firma wydała 45,35 mln złotych. W kolejnym roku, w którym została przejęta przez Play, przeznaczyła na ten cel aż o 73,9% mniej – „zaledwie” 11,83 mln złotych, z czego większość w pierwszym kwartale 2022 roku.

Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Dlaczego zatem UPC wydaje na nią coraz mniej? Ciężar promocji usług, dotychczas oferowanych przez tego operatora, wziął na siebie Play. Jak podaje serwis Wirtualne Media, w pierwszej połowie 2022 roku przeznaczył na marketing 106,96 mln złotych, podczas gdy w pierwszej połowie 2021 roku – 71,35 mln złotych.

Wkrótce po przejęciu UPC Polska Play rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę kampanię reklamową, w której informował mieszkańców Polski o tym fakcie oraz przygotował pierwszą, bardzo atrakcyjną ofertę łączoną, dzięki której klienci mogli zyskać nawet dwa lata abonamentu komórkowego lub internetu światłowodowego za darmo.

Czy Play wygasza markę UPC?

Na oficjalnym profilu UPC, którego nazwę zmieniono na UPC przeszło do Play, nawet po formalnym połączeniu dość rzadko pojawiała się marka Play. Dziś jest on prawie martwy – ostatni post jest z 28 października 2022 roku. Możemy w nim przeczytać, że postanowiono połączyć siły w social mediach, co w praktyce oznacza przekazywanie wszystkich komunikatów marketingowych przez Play.

UPC przeszło do Play, więc łączymy siły w social mediach. Jeden profil, a tyle do zobaczenia!UPC przeszło do Play, więc łączymy siływ social mediach. Od teraz najlepsze oferty abonamentowe (internet, telewizja, telefon), znajdziecie pod jednym, fioletowym dachem. Odwiedzaj nasz połączony profil codziennie! Prosto, łatwo… i do tego jak przyjemnie!Odwiedzaj nasz połączony profil codziennie!

Jak zauważa cytowany przez Wirtualne Media Marcin Kalkhoff, dyrektor strategiczny BrandAuditors, Play nie musi osobno inwestować w marketing przejętego operatora, ponieważ może własnym sumptem i relatywnie niewielkim (a na pewno mniejszym) kosztem zachęcić swoich obecnych klientów do dokupienia usług, zapewnianych przez UPC, czyli internetu światłowodowego i telewizji (cyfrowej, bo analogowa zostanie wyłączona).

Jednocześnie Marcin Kalkhoff nie wyklucza, że Play „nie ma jeszcze pomysłu na UPC” i może „ubić” tę markę. Wiosną co prawda zapewniano, że nie ma takich zamiarów, bowiem – jak powiedział Jean-Marc Harion – to marka mocno zakorzeniona w świadomości polskich użytkowników, ale historia zna już przypadki, gdy eliminowano znane brandy. Tak było na przykład z Telekomunikacją Polską, której schedę przejęło Orange – francuski operator poprawił jej wizerunek kampanią z Sercem i Rozumem, a mimo to ją „ukatrupił”.

Play wciąż, przynajmniej na razie, nie zamierza postąpić podobnie. Biuro prasowe operatora podało, że będzie informować o zmianach, jeśli się na nie zdecyduje. Mimo wszystko nie da się nie zauważyć w przekazach marketingowych coraz mniejszej ekspozycji marki UPC – jest ona „przemycana” niejako przy okazji, bowiem eksponowany jest przede wszystkim Play.

Przypomnijcie sobie na przykład świąteczną reklamę. Ani aktorzy, ani lektor ani razu nie wypowiada słowa „UPC” – jest ona wspomniana jedynie w napisach i opisie filmu. Jeśli ktoś ich nie przeczyta, może pomyśleć, że to Play jest dostawcą internetu światłowodowego i telewizji.