Nokia znowu poszerza rodzinę budżetowych smartfonów. Tak wygląda nijakość

Na początku roku miała miejsce premiera taniego smartfona Nokia C12, który nie wyróżniał się szczególnie swoją specyfikacją. Nieco później zadebiutowała wersja Pro, oferująca większy akumulator. To jednak wciąż za mało dla fińskiej marki i tym razem postanowiła ona wydać wariant z dopiskiem „Plus”.

Smartfon co najwyżej na trójkę z „Plusem”

Budżetowe urządzenia mobilne zdecydowanie nie wzbudzają entuzjazmu u klientów. Często mają być to po prostu smartfony do dzwonienia, pisania SMS-ów i okazyjnego przeglądania Internetu. Mimo to specyfikacja Nokii C12 prosiła o pomstę do nieba i nic dziwnego, że klienci nie przyjęli jej zbyt ciepło.

Nokia C12 Plus (źródło: Nokia)

Lekarstwem nie okazał się nawet model Nokia C12 Pro, który nie zaoferował wiele więcej od standardowej wersji. Jedynie akumulator został powiększony o dodatkowe 1000 mAh. To dla wielu zdecydowanie za mało, żeby dodać do nazwy dopisek „Pro”.

Tym razem przedsiębiorstwo zaprezentowało na swojej indyjskiej stronie wariant C12 Plus, który okazuje się oferować tę samą specyfikację, co Nokia C12 Pro, jednak… z mniejszą ilością RAM-u i pamięci wbudowanej. C12 Pro występuje bowiem z 2 GB lub 3 GB RAM-u i 64 GB pamięci na pliki, zaś model z „Plusem” oferuje wyłącznie jedną opcję: 2 GB pamięci operacyjnej i 32 GB na system i pliki.

Co jeszcze w trawie piszczy?

Za działanie smartfona odpowiada ośmiordzeniowy procesor Unisoc z maksymalną częstotliwością taktowania zegarów na poziomie 1,6 GHz. To wskazuje na użycie przez Nokię tego samego układu SC9863A1, co w modelach C12 i C12 Pro.

Nokia C12 (źródło: Nokia)

Pamięci wbudowanej na pliki jest wspomniane wcześniej 32 GB, jednak istnieje opcja poszerzenia jej o dodatkowe 256 GB za pomocą karty microSD. Akumulator oferuje z kolei pojemność 4000 mAh, co powinno pozwolić na stosunkowo długą pracę na jednym ładowaniu.

Wyświetlacz ma przekątną 6,3 cala i rozdzielczość HD+ (a dokładnie 720 na 1520 pikseli). We wcięciu w kształcie łezki osadzona została kamerka do selfie o rozdzielczości 5 Mpix.

Na pleckach znalazła się charakterystyczna wyspa na pojedynczy aparat główny 8 Mpix z autofokusem i lampę błyskową LED. Wyglądem Nokia C12 Plus łudząco przypomina swoich dwóch braci z tej samej serii.

Na dole urządzenia znajduje się złącze micro USB 2.0, co wygląda trochę dziwnie i przestarzale, patrząc na obecną dominację USB-C. System, na którym urządzenie opiera swoją pracę to Android 12. Dodatkowo Nokia C12 Plus obsługuje Dual SIM, Bluetooth 5.2, a także przewodowe podłączenie słuchawek przez złącze audio jack 3,5 mm.

Nokia C12 Plus – dostępność i cena

Nie wiadomo, jak prezentować będzie się dostępność tego smartfona, jednak fakt pojawienia się informacji o nim na indyjskiej wersji strony, wskazuje na debiut właśnie w tym azjatyckim państwie. Nie ma też żadnych informacji na temat dostępnych kolorów, a jedyne dostępne zdjęcie wskazuje na istnienie wersji niebieskiej.

Cena ma wynieść 7999 rupii indyjskich, czyli około 420 złotych. Jeśli więc Nokia C12 Plus zadebiutowałaby na polskim rynku, to jej cena zapewne przekroczyłaby 600 złotych. Z taką specyfikacją, to już stąpanie po bardzo cienkim lodzie.