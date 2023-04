Minęło 50 lat od pierwszej rozmowy przez telefon komórkowy. Wtedy uważano, że to nie ma sensu

3 kwietnia 1973 roku jest wyjątkową datą w życiu Martina Cooper, nazywanego ojcem telefonów komórkowych. To tego dnia odbył on pierwszą rozmowę przez bezprzewodowy telefon. Od tego wszystko się zaczęło.

Telefon, który zmienił świat

We wczesnych latach 70. ubiegłego wieku, Martin Cooper był wiceprezesem i dyrektorem w działu rozwoju w firmie Motorola. Kierował on zespołem odpowiedzialnym za skonstruowanie telefonu Motorola DynaTAC 8000X. Ta szumna nazwa określała ciężki, ale bezprzewodowy sprzęt, z którego nawiązano pierwsze komercyjne połączenie komórkowe.

Rozmowa przeprowadzona przy nowojorskiej Szóstej Alei dała początek kompletnie nowemu podejściu do komunikacji bezprzewodowej. Choć w 1973 roku telefony osobiste nie były całkowicie nowym konceptem, to nie wróżono im świetlanej przyszłości. Samo urządzenie Motoroli ważyło prawie 2 kg i miało 30 cm długości, więc daleko mu było do poręcznego. Cooper przyznał nawet w wywiadzie, że w latach 70. i 80. XX wieku, większość ludzi nie widziała na rynku miejsca dla komórek. Wydawało się, że nie ma sensu kontynuować badań nad czymś, co nie ma zbyt dobrego odbioru społecznego.

Jednak idea posiadania własnego, przenośnego telefonu zakiełkowała, a miniaturyzacja elektroniki tylko nadała tempo wzrostowi. Po 50 latach ponad 6 miliardów ludzi używa telefonów komórkowych, z czego połowa tych urządzeń to smartfony.

Kiedy nawiązywałem pierwsze publiczne połączenie komórkowe 3 kwietnia 1973 roku, wiedziałem, że to dopiero początek, a Motorola i cała branża mobilna wywołali właśnie rewolucję w komunikacji. Od tamtego czasu pojawiło się mnóstwo przełomowych innowacji, wiele z nich opracowała zresztą Motorola. Martin Cooper

Martin Cooper (fot. Motorola)

Motorola idzie za ciosem

50 lat po pierwszym komercyjnym wykorzystaniu telefonu komórkowego, możemy obserwować działania zupełnie „innej” Motoroli. Obecnie jest to firma, która jest jednym z wielu producentów urządzeń mobilnych, choć wciąż ceni się ją za nietypowe podejście do projektowania sprzętów – a zwłaszcza ich formy.

8.5 Ocena

Wielu ma wciąż bardzo przyjemne skojarzenia z pierwszym modelem RAZR – telefonem z klapką o niezwykle smukłej obudowie. Nieco młodsi fani urządzeń mobilnych mogą pamiętać udane początki serii smartfonów Moto G, a także fakt, że Motorola jako jedna z nielicznych firm próbowała swoich sił w modułowych smartfonach – akcesoria Moto Mods przez długi czas niemalże definiowały to, co marka miała do zaproponowania konsumentom. Zresztą, moto z3 z dołączonym akcesorium w postaci 5G moto mod został pierwszym dostępnym w sprzedaży smartfonem łączącym się z siecią 5G. W 2019 roku doczekaliśmy się pierwszego telefonu z klapką i elastycznym ekranem, i pomysł ten jest wciąż rozwijany.

Motorola DynaTAC 8000X oraz Motorola razr (fot. Motorola)

Być może odnajdziecie jedno z ulubionych urządzeń Motoroli na poniższej grafice, opracowanej przez argentyńskiego ilustratora Costhanzo. Znajduje się na niej wiele kultowych sprzętów. Co prawda brakuje tutaj mojej pamiętnej M3888, dostępnej niegdyś w sieci Plus, ale jestem w stanie to wybaczyć.

Rzut okiem na te modele przypomina, jak wielkiego postępu dokonano w świecie technologii mobilnych przez minione 50 lat. Według Martina Coopera, kierunek rozwoju jest już tylko jeden:

Pierwsze półwiecze to dopiero rozgrzewka. Przed nami kolejne fascynujące odkrycia, które mają szansę zmienić ludzkość.

Wprowadzono niepoprawny url do wpisu z oiot.pl, poprawny format powinien wyglądać tak: „https://oiot.pl/facebok-messenger-grupowe-efekty-ar/”.