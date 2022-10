Klienci garną się do Orange. Operator nie może narzekać

Według ostatniego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Orange nie zakończyło trzeciego kwartału 2022 roku z dodatnim bilansem przeniesionych numerów. Mimo to operator może uznać ten okres za udany, ponieważ liczba jego klientów wzrosła, podobnie jak przychody firmy.

Orange ma coraz więcej klientów

Operator informuje, że jego światłowód dociera już do 6,8 mln gospodarstw domowych w całej Polsce. W ostatnim kwartale został on podłączony do ponad 280 tysięcy kolejnych domów i mieszkań (głównie za sprawą współpracy z operatorami hurtowymi). Aktualnie jest on dostępny już dla niemal połowy mieszkańców Polski, aczkolwiek faktycznie korzysta z niego 1,12 mln użytkowników (27% więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2021 roku). W okresie od 1 lipca do 30 września liczba klientów Orange Światłowodu zwiększyła się o 55 tysięcy.

Jeszcze więcej, bo 57 tysięcy, operator zyskał w minionym kwartale klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych, dzięki czemu ich liczba wzrosła o 4% rok do roku. O taki sam procent zwiększyła się również liczba klientów pakietów konwergentnych dla domu – w trzecim kwartale 2022 roku przybyło 16 tysięcy użytkowników Orange Love.

Operator poinformował też, że dzięki zainteresowaniu szybszymi opcjami światłowodu i bogatszymi pakietami usług, oferującymi więcej za więcej, w trzecim kwartale 2022 roku zwiększył się średni przychód na jednego klienta (ARPO) z poszczególnych, kluczowych usług telekomunikacyjnych.

Ile pieniędzy zarabia Orange?

Mówi się, że nie wypada rozmawiać o pieniądzach, ale nie w tym przypadku. Szczególnie że pomimo niekorzystnych warunków, operatorowi udało się zakończyć trzeci kwartał 2022 roku na plusie. Przychody firmy wzrosły bowiem o ponad 8%, a rentowność operacyjna EBITDaL o blisko 4% (w obu przypadkach rok do roku).

fot. Pexels

Orange podkreśla, że pozytywny wynik finansowy udało się osiągnąć pomimo bezprecedensowego, niemal dwukrotnego wzrostu kosztów energii w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 roku, ponieważ zrównoważono go (nawet z nadwyżką) wzrostem przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych (o 5% rok do roku; z usług ICT dla biznesu przychody wzrosły aż o 23%) oraz oszczędnościami.