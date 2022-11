Tym smartwatchem powinien się zainteresować co drugi Polak. Dlaczego?

Akcja partnerska

Huawei Watch D to smartwatch jedyny w swoim rodzaju. Ta oryginalność nie bierze się z opcji możliwości wymiany całej obudowy (jak w świeżo zaprezentowanym Watch GT Cyber) czy pięknie i elegancko prezentującego się designu (jak w Watch GT 3 Pro Elegant), a z funkcji, którą może się pochwalić. Huawei Watch D to model, o który pyta mnie naprawdę wiele osób przez wzgląd na… dostępność ciśnieniomierza z poziomu nadgarstka. To już było u konkurencji, ale nikt nie miał wcześniej pompowanego paska i takiej dokładności pomiarów.

Ciśnieniomierz na nadgarstku wzbudza zasadne zainteresowanie

Świadomość Polaków na temat dbania o swoje zdrowie i serce stoi na bardzo niskim poziomie – aż 44% ankietowanych, biorących udział w badaniu Huawei, nie ma świadomości tego, jak zredukować ciśnienie krwi, a 25% nawet nie wie, czym jest EKG. Pozytywnie natomiast wypada fakt, że większość z nas uważa, że powinna zacząć dbać o swoje serce teraz, a nie po 50-ce. I w tym nowy smartwatch może im pomóc.

Z Huawei Watch D mam okazję korzystać już jakiś czas. I wiecie co? Masa osób, po usłyszeniu, że jest wyposażony w ciśnieniomierz, wykazywała zainteresowanie tym sprzętem. Bo a to rodzice cierpią na nadciśnienie, a to wujek wspominał o problemach lub – co ważniejsze – część z moich rozmówców sama chce monitorować ciśnienie bez potrzeby wyciągania z szuflady standardowego ciśnieniomierza, co, umówmy się, nie jest wcale wygodne.

Osobiście nie mam problemu z nadciśnieniem czy wysokim ciśnieniem, które wymaga obserwacji, ale dzięki wynikom najnowszego badania Huawei wiem już też, że dobrze robię jedząc ciemną czekoladę zamiast mlecznej ;). Wyobrażam sobie jednak, jak sporym udogodnieniem dla wielu – zwłaszcza młodych osób – może się okazać rozwiązanie w postaci ciśnieniomierza w smartwatchu. Dostępne tu i teraz.

Jednocześnie przyznaję – nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, jak wielkim problemem w Polsce jest nadciśnienie. Okazuje się natomiast, że – według ostatnich danych z września bieżącego roku – z nadciśnieniem boryka się 12 milionów Polaków, a kolejnych 7 milionów osób ma wysokie ciśnienie. Dla przypomnienia – mieszkańców naszego kraju jest ok. 38 milionów osób. Nietrudno zatem policzyć, że co trzeci Polak ma problem z nadciśnieniem i musi (a na pewno powinien!) je na bieżąco kontrolować.

A to oznacza regularną konieczność korzystania z ciśnieniomierza. Wiadomo, że nikt nie będzie chodził codziennie do lekarza, by zbadać wysokość ciśnienia tętniczego krwi urządzeniem typowo medycznym, dlatego też powstały ciśnieniomierze elektroniczne, które każdy z nas może mieć w swoim domu.

A co powiecie na smartwatch z ciśnieniomierzem? Jak to działa?

Huawei Watch D jest pierwszym inteligentnym zegarkiem, który pozwala mierzyć ciśnienie z taką dokładnością. Nie musimy zakładać żadnego mankietu na ramię, ba! nie musimy nawet pamiętać o pomiarze – smartwatch sam nam o nim przypomni (oczywiście pod warunkiem, że włączymy taką opcję w ustawieniach).

Domyślna tarcza zegara stale wyświetla ostatni pomiar ciśnienia krwi, puls mierzony w czasie rzeczywistym oraz ikonę przejścia do pomiaru krwi. Mając inną tarczę (bo przecież możecie nie chcieć non stop patrzeć na wspomniane wyniki), wystarczy kliknąć dolny przycisk, znajdujący się na prawej krawędzi urządzenia, by przejść do pomiaru.

Sam pomiar ciśnienia krwi trwa ok. pół minuty. Podczas jego trwania pasek pompuje się, zupełnie tak, jak mankiet w ciśnieniomierzu naramiennym.

Huawei Watch D pozwala również przeprowadzić pomiar EKG, co jest zupełnie nieskomplikowane. Aby to zrobić, wystarczy uruchomić stosowną funkcję z poziomu zegarka, a następnie przytrzymać palec na dolnym przycisku, gdzie znajduje się elektroda. Po chwili otrzymujemy komunikat z wynikiem – najczęściej będzie to rytm zatokowy (czyli prawidłowy).

Tu warto wspomnieć, że Huawei Watch D otrzymał europejski certyfikat dla urządzenia medycznego klasy IIa dla pomiaru ciśnienia krwi oraz klasy IIb dla analizy EKG. Co to oznacza? Że – według zapewnień Huawei – algorytm TruBP umożliwia wykonanie pomiaru z marginesem błędu w granicach ±3 mm Hg. To z kolei daje nam znać, że mamy do czynienia z urządzeniem, który zapewnia dużą dokładność i wiarygodne wyniki, mogące stać się podstawą do kontaktu z lekarzem i dalszej diagnostyki.

Jak jest z dokładnością pomiarów ciśnienia krwi w Huawei Watch D w rzeczywistości?

Aby wyniki ciśnieniomierza w Huawei Watch D były miarodajne, trzeba najpierw dopasować pasek – domyślnie do zegarka przyczepiony jest pasek w rozmiarze L, natomiast w zestawie sprzedażowym jest też drugi, mniejszy, M. W pudełku znajdziemy specjalną miarkę, która pozwoli zmierzyć obwód nadgarstka tak, by dopasować odpowiedni pasek. Ma to ogromne znaczenie dla skuteczności pomiarów. Tak samo zresztą, jak ułożenie ręki z zegarkiem na wysokości serca – o tym koniecznie trzeba pamiętać.

A skoro już o skuteczności pomiarów mowa, na co dzień mam dostęp tylko do jednego ciśnieniomierza, w dodatku również w wersji inteligentnej – Withings BPM Core. Co ważne, oba modele pokazują wyniki zbliżone do siebie – różnica to średnio 2 jednostki w jedną lub drugą stronę. To naprawdę niewielkie odchyły.

Podczas ostatniego dnia wolnego miałam też okazję skonfrontować działanie ciśnieniomierza z Huawei Watch D z typowym ciśnieniomierzem naramiennym i tu też spore zaskoczenie – wyniki prezentują się w takim zestawieniu doskonale. Warto przywołać jeden z pomiarów: 114 / 69 na ciśnieniomierzu vs 112 / 69 na zegarku.

Jedno jest jednak pewne – takie narzędzie pozwala w prosty i szybki sposób monitorować stan naszego zdrowia i, w razie wyników, które mogą niepokoić (a zegarek oczywiście odpowiednio je interpretuje, pokazując wyniki w różnych kolorach), daje znak, że warto udać się na konsultację do lekarza.

Oprócz tego… Huawei Watch D to smartwatch dla każdego

W obliczu tak ważnej dla wielu funkcji w postaci ciśnieniomierza, pozostałe możliwości Huawei Watch D odchodzą na drugi plan. Oczywiście to wciąż jest standardowy smartwatch, w dodatku z dużym, 1,64-calowym wyświetlaczem i o ciekawym, sportowym charakterze.

Możemy za jego pomocą wyświetlać powiadomienia z telefonu, monitorować naszą aktywność, sen czy stan zdrowia (ma też oczywiście pulsometr czy pulsoksymetr, a nawet EKG!). Akumulator działa średnio ok. 7 dni na jednym ładowaniu, zakładając codzienne pomiary ciśnienia. Co ważne, działa zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i iOS.

To jednak oczywiście temat na dłuższe rozwinięcie, zwłaszcza w recenzji – a ta pojawi się na tabletowo za jakiś czas. Jeśli macie jakieś pytania – koniecznie dajcie znać w komentarzach.

A tymczasem… Kochaj swoje serce ;)

