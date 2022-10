Xbox Series X I S z subskrypcją gier w T-Mobile

Marzy Ci się własna konsola nowej generacji, ale nie chcesz płacić dużej sumy za jednym zamachem? To zerknij na promocyjną ofertę od T-Mobile, który daje klientom możliwość nabycia konsol w ramach subskrypcji.

Xbox jednym z pierwszych wyborów graczy

Konsole Microsoftu w obecnej generacji to świetne rozwiązanie dla graczy, którzy cenią sobie wygodę oraz dużą gamę dostępnych gier. W końcu na obu konsolach Xbox możemy skorzystać z Game Passa, a w wielu miejscach dostępny jest także Xbox All Access, czyli subskrypcja zapewniająca nie tylko konsolę, ale także dostęp na urządzeniach Microsoftu do aż ponad 100 gier.

Jak podaje T-Mobile, powołując się na badanie Polish Gamers Research, ponad 2/3 polskich graczy to ludzie w wieku 16-65 lat, a wśród nich aż 60 procent ma stałą pracę. To pozwala im na regularne opłacanie usług, takich jak abonament za konsolę i gry, a jednocześnie jest świetnym rozwiązaniem dla zabieganych osób – w końcu wszystko mają w ramach jednej usługi.

Xbox Series X I S w razem z abonamentem Game Pass w T-Mobile

Dzięki uprzejmości Orange, klienci tej sieci mogą skorzystać z Xbox All Access. Jak to dokładnie działa? Możesz wybrać konsolę: Xbox Series X lub Xbox Series S, a do tego otrzymasz Xbox Game Pass Ultimate, który daje dostęp do ponad 100 gier, na aż 24 miesiące. W ofercie znajdują się nie tylko stare klasyki, ale także nowe lub kultowe produkcje, jak chociażby A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5 czy Halo Infinite.

T-Mobile podkreśla, że użytkownicy nie poniosą żadnych kosztów wstępnych lud dodatkowych opłat. Oczywiście klienci będą jednak musieli płacić miesięczny abonament. Jego cena różni się w zależności od wybranej oferty

W przypadku Xbox Series S będzie to 111 złotych miesięcznie (2664 złote łącznie przez 24 miesiące), a za Xbox Series X należy zapłacić już 155 złotych miesięcznie (3720 złotych łącznie).

Klienci, którzy postanowią razem z Xbox All Access zakupić abonament na 24 miesiące w taryfach M, L lub z internetem (liczy się zarówno światłowodowy, jak i domowy), otrzymają od T-Mobile specjalną zniżkę – pierwsza rata będzie całkowicie za darmo.

Oczywiście zakupując sprzęt i abonament Game Pass osobno, ich finalny koszt będzie wyraźni niższy, ale być może są i takie osoby, które przedkładają wygodę abonamentu nad opłacalność.