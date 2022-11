Xiaomi 13 Pro – wiemy o nim już prawie wszystko

Xiaomi to nie tylko budżetowe smartfony, ale również niezłe flagowce. Wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się debiut najnowszej generacji. Dzięki przedpremierowym doniesieniom o Xiaomi 13 Pro wiemy już naprawdę sporo zarówno o jego specyfikacji, jak i wyglądzie. Co zaoferuje użytkownikom ten smartfon i ile będzie kosztował?

Jak wygląda nowy Xiaomi 13 Pro?

Design niektórych ze smartfonów chińskiego producenta wywołuje mnóstwo komentarzy wśród użytkowników. Jak to zwykle bywa, jednym podoba się on mniej, a drugim bardziej. W przypadku nadchodzącego flagowca poznaliśmy jego prawdopodobny wygląd już w połowie zeszłego miesiąca, kiedy do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające prototypowy model Xiaomi 13 Pro. Teraz ten design potwierdziły rendery udostępnione przez portal Zoutons.

Czym wyróżnia się smartfon Xiaomi 13 Pro? W oczy rzuca się naprawdę duża, kwadratowa wyspa z aparatami na tylnym panelu urządzenia. Co prawda nie jest ona tak duża, jak w przypadku Xiaomi Mi 11 Ultra, jednak podobnie jak w tym modelu, sporo wystaje ona ponad powierzchnię obudowy. Grafiki, które pojawiły się w sieci, potwierdzają też, że producent zdecydował się zastosować zakrzywiony ekran.

źródło: zoutons

Specyfikacja zapowiada się obiecująco

Według przedpremierowych doniesień, Xiaomi 13 Pro zostanie wyposażony w wyświetlacz E6 z matrycą LTPO o przekątnej 6,65 cala, rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Wiadomo też, że wymiary smartfona to około 163×74,6×8,8 mm. Na środku górnej części ekranu znalazł się okrągły otwór na obiektyw kamery do selfie.

A skoro o aparatach mowa, to jest to bardzo mocny punkt w specyfikacji Xiaomi 13 Pro. Producent ma wyposażyć smartfon w 50 Mpix aparat główny z 1-calową matrycą Sony IMX989. To jednak nie wszystko. Oprócz niego znajdą się dwa dodatkowe 50 Mpix aparaty: jeden z obiektywem ultraszerokokątnym, a drugi z teleobiektywem. Z kolei kamerka do selfie będzie oferować 32 Mpix matrycę.

Pod maską urządzenia znajdzie się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który ma być w tym modelu wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM (w zależności od wersji) oraz 128 GB, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Smartfon ma działać w oparciu o system operacyjny Android 13 z nową nakładką MIUI 14. O dostarczenie energii do podzespołów nowego Xiaomi 13 Pro zadba akumulator o pojemności 4800 mAh, który będzie wspierać ładowanie przewodowe z mocą 120 W.

Kiedy premiera Xiaomi 13 Pro?

Premiera Xiaomi 13 Pro zbliża się wielkimi krokami. Nieoficjalnie mówi się, że może ona nastąpić pod koniec 2022 roku, w okolicach 30 grudnia. Cena smartfona będzie się różnić w zależności od ilości RAM oraz pamięci wewnętrznej, jaką wybierze kupujący.

Według renomowanego leakstera, posługującego się na Twitterze nickiem @OnLeaks, smartfon ma kosztować w Indiach 66800 rupii (równowartość ~3830 złotych). Dla porównania warto dodać, że obecnie Xiaomi 12 Pro z 12 GB RAM kosztuje w Indiach 58999 rupii (~3380 złotych), a z 8 GB RAM – 54999 rupii (~3155 złotych).

Co wiemy o wersji bez dopisku „Pro”””?

W internecie pojawiły się również rendery modelu Xiaomi 13. Na pierwszy rzut oka konstrukcja jest bardzo podobna do urządzeń od Apple, przede wszystkim ze względu na zastosowanie płaskich, aluminiowych boków obudowy.

Źródło: Comparedial

W przeciwieństwie do wersji „Pro”, producent zrezygnował z zakrzywionego ekranu, a do tego ma być on mniejszy – jego przekątna wyniesie 6,2 cala. Ponadto wyświetlacz zaoferuje rozdzielczość 1,5 K oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Smartfon będzie miał wymiary 152,8×71,5×8,3 mm. Pod maską tego modelu znajdzie się taki sam procesor jak w przypadku Xiaomi 13 Pro. Na tę chwile cena nie jest znana.