Te smartfony LG mogą liczyć na aktualizację do Androida 12. Niektóre dostaną też Androida 13

Wciąż trudno uwierzyć w to, że LG oficjalnie zapowiedziało wycofanie się z segmentu smartfonów do końca lipca 2021 roku, nawet jeśli się tego spodziewaliśmy. Producent nie pozostawi jednak właścicieli jego urządzeń samym sobie – Koreańczycy udostępnili listę modeli, które mogą liczyć na aktualizację do systemu Android 12. Niektóre z nich załapią się też na kolejne wydanie, tj. Android 13.

Koreański gigant elektroniki użytkowej nie słynie ze sprawnego udostępniania aktualizacji dla swoich urządzeń, mimo że lata temu powstała jednostka, która miała usprawnić ten proces. Teraz wielu użytkowników jego smartfonów zastanawia się, czy po wycofaniu się firmy z tego segmentu może liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Producent zapewnił, że tak. W niektórych przypadkach będzie ono trwało nawet dość długo.

Te smartfony LG dostaną w przyszłości system Android 12 i Android 13

Południowokoreański producent wciąż jest na etapie aktualizowania swoich smartfonów do Androida 11. Niedawno otrzymał go LG Velvet 5G, ale w kolejce są jeszcze m.in. LG G8X, LG G8S, LG Wing, LG K52 i LG K42. Niestety, niektóre modele dostaną system później niż zapowiadano jeszcze miesiąc temu (pierwszy z ww. do końca trzeciego kwartału 2021 roku, natomiast pozostałe do końca 2021 roku, przynajmniej w Niemczech).

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Południowokoreański oddział producenta udostępnił natomiast informację na temat dalszych aktualizacji dla smartfonów ze swojej oferty. Wynika z nich, że system Android 12 i Android 13 otrzymają modele LG Wing oraz LG Velvet (5G i 4G). Ponadto Android 12 trafi także do posiadaczy smartfonów LG V50S, LG V50, LG G8, LG Q31, LG Q52 i LG Q92. Android 13 nie zostanie jednak już udostępniony posiadaczom tych urządzeń.

Niestety, jest to rozpiska dla smartfonów z koreańskiej dystrybucji – na tę chwilę nie ma informacji dotyczących harmonogramu udostępniania systemów Android 12 i Android 13 dla modeli, które są sprzedawane w Europie (oprócz modeli LG Wing i LG Velvet).

Oczywiście wsparcie producenta nie ograniczy się tylko do udostępniania dużych aktualizacji systemu – urządzenia będą również otrzymywać inne poprawki oprogramowania, w tym zabezpieczeń Androida.