Zapytaliśmy operatora BLIKA, czy BLIK zbliżeniowy będzie dostępny na iPhone’ach

Uruchomienie nowej metody płatności zostało ogłoszone przez Polski Standard Płatności w lipcu 2021 roku, a już cztery miesiące później BLIK zbliżeniowy był dostępny dla klientów 6 banków w Polsce. Niestety – nie wszystkich. Czy w końcu skorzystają z niego też posiadacze iPhone’ów? Zapytaliśmy o to u źródła.

Dlaczego BLIK zbliżeniowy nie jest dostępny na iPhone’ach?

Od samego początku, aż do dziś, BLIK zbliżeniowy jest dostępny wyłącznie na smartfonach z Androidem (w tym również Huawei bez Usług Mobilnych Google – GMS). Wynikało to z ograniczeń, jakie stosowało Apple – tylko ten producent mógł bowiem wykorzystywać moduł NFC w iPhone’ach do płatności zbliżeniowych Apple Pay.

To się jednak zmieniło, ponieważ Apple zostało zmuszone do umożliwienia korzystania z NFC innym podmiotom – wymógł to na amerykańskiej firmie Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act; DMA). W praktyce oznacza to, że posiadacze iPhone’ów w Unii Europejskiej będą mogli płacić nimi zbliżeniowo, używając innych systemów płatności i aplikacji, korzystających z HCE Payments Entitlement.

Kiedy BLIK zbliżeniowy (w końcu) będzie dostępny na iPhone’ach?

W niepoufnym podsumowaniu raportu zgodności DMA Apple napisało, że niedawno opublikowało plan wprowadzenia interfejsów API dla programistów, obsługujących płatności zbliżeniowe, do wdrożenia w portfelach i aplikacjach bankowych. Firma zapewniła, że programiści będą mogli zaoferować te możliwości użytkownikom po zatwierdzeniu tego planu przez Komisję Europejską.

Postanowiliśmy więc zapytać Polski Standard Płatności, czy w związku z otwarciem NFC dla innych podmiotów można oczekiwać, że BLIK zbliżeniowy będzie dostępny także na iPhone’ach. Chcieliśmy dowiedzieć się też, czy są już prowadzone prace w tym obszarze, a jeśli tak, to kiedy można spodziewać się rozszerzenia dostępności tego systemu płatności na smartfony Apple.

W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy, napisano, że planowane udostępnienie przez Apple technologii NFC dla zewnętrznych dostawców usług płatniczych stanowi ważną zmianę dla sektora płatności mobilnych i ta perspektywa otworzy nowe możliwości również przed Polskim Standardem Płatności. Dodano też, że w BLIKU z uwagą obserwujemy rozwój sytuacji, ponieważ otrzymujemy liczne zapytania od naszych użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych Apple, którzy oczekują większej dostępności BLIKA.

Niestety, jeśli chodzi o najważniejszą informację, czyli termin faktycznej dostępności, ograniczono się do deklaracji, że o wszystkich aktualizacjach i zmianach w tym zakresie będziemy informować w stosownym czasie. Wiemy zatem, że Polski Standard Płatności chce wdrożyć BLIKA zbliżeniowego na iPhone’ach, lecz nie zapowiada się na to, aby miało się to stać w najbliższej przyszłości.

Dla przypomnienia, BLIK zbliżeniowy jest dostępny obecnie dla klientów sześciu banków w Polsce – na liście znajdują się:

Aktualnie tylko ING Bank Śląski i Santander Bank Polska nie udostępniają swoich aplikacji w Huawei AppGallery – pozostałe cztery banki już tak. Płacenie BLIKIEM zbliżeniowym odbywa się tak samo jak kartą płatniczą czy Google Pay/Apple Pay – wystarczy przyłożyć smartfon do terminala (wcześniej trzeba go jednak odblokować PIN-em lub odciskiem palca).