Z aplikacją PKO parkowanie w miastach będzie łatwiejsze

Czy opłata za parkowanie może być łatwiejsza? PKO Bank Polski, wspólnie z moBILET udowadniają że można to robić wygodniej niż dotychczas. Wystarczy korzystać z najnowszej wersji aplikacji IKO.

Opłaty parkingowe

Właściciele samochodów wiedzą, jak czasami upierdliwe może być zatrzymywanie się na parkingu w płatnej strefie. Trzeba szukać parkometru, a kiedy już go znajdziemy, ten może akurat być uszkodzony. Szukamy zatem kolejnego, sprawnego słupka, wprowadzamy dane i pobieramy bilet, tracąc przy tym trochę czasu.

(fot. PKO BP)

Na szczęście istnieją takie rozwiązania, jak dostępne w aplikacji IKO „opłaty parkingowe”. Wystarczy umieścić odpowiedną kartkę za szybą samochodu, wybrać auto, którym się aktualnie poruszamy, zadeklarować rodzaj opłaty (na czas określony lub start/stop) oraz strefę, w której się znajdujemy. Czy da się jeszcze prościej? Okazuje się, że tak.

Automatyczna podpowiedź aplikacji mobilnej PKO

PKO Bank Polski wprowadziło do aplikacji IKO automatyczne podpowiadanie strefy parkowania. Korzystając z naszej lokalizacji GPS, oprogramowanie wie, w jakim mieście się znajdujemy i zasugeruje najbliższą strefę parkowania, na jakiej może stać nasze auto. Jedynym zadaniem, jakie pozostaje do wykonania, to upewnić się, że apka wprowadziła poprawne dane. Przypomni o tym stosowny komunikat na ekranie. Jeżeli IKO nie ma dostępu do lokalizacji GPS, aplikacja poprosi o włączenie modułu.

Okno w aplikacji IKO związane z usługą „Opłaty parkingowe” (Źródło: PKO BP)

Niestety, jest to dopiero pierwszy etap rozwoju nowej funkcji. Oznacza to, że usługa realizowana wspólnie z moBILET i dostępna w aplikacji w wersji 3.147 działa póki co wyłącznie w 10 miastach: Cieszynie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Krakowie, Opolu, Piasecznie, Poznaniu, Świnoujściu, Ząbkach oraz Zielonej Górze. Kolejne lokalizacje zaczną współpracować z funkcją w następnych miesiącach. PKO Bank Polski chce, aby wszystkie obsługiwane przez aplikację lokalizacje mogły podpowiedzieć użytkownikowi, w jakiej strefie parkowania się znajduje.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to nie jedyna funkcja związana z płatnościami komunikacyjnymi, jaką oferuje IKO. Oprócz opłat parkingowych, aplikacja pomaga również w zakupie biletów komunikacyjnych, pobieraniu opłat za autostrady czy ułatwia doładowanie telefonu.