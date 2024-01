Nowość w Banku Millennium docenisz podczas składania wniosku o kartę kredytową

Bank Millennium poinformował o udostępnieniu nowego sposobu wnioskowania o kartę kredytową. W założeniach ma on charakteryzować się wysoką wygodą dla klienta.

„Omnikanałowy” proces wnioskowania o kartę kredytową

Nowe rozwiązanie, które zostało ogłoszone przez Bank Millennium, określane jest jako „omnikanałowy” proces wnioskowania o kartę kredytową. Co to jednak oznacza? Otóż wniosek zarejestrowany w jednym kanale obsługi może zostać dokończony w innym, a na każdym etapie możemy uzyskać wsparcie pracownika banku. Całość, jak już wspomniałem, ma przede wszystkim zapewnić wysoki poziom wygody dla klienta.

Przykładowo wniosek rozpoczęty z pracownikiem banku można łatwo dokończyć w serwisie internetowym Millenet czy nawet w aplikacji mobilnej. Oczywiście działa to również w drugą stronę – jeśli rozpoczniemy wypełnianie wniosku samodzielnie online, to w razie trudności czy wątpliwości możemy dokończyć proces z pracownikiem infolinii lub placówki.

Należy jeszcze zaznaczyć, że wniosek jest automatycznie zapisywany w systemie. Sprawia to, że możemy zawsze przerwać jego wypełnianie, a po wznowieniu zostaniemy przekierowani do miejsca, w którym zakończyliśmy. Ponadto, aby całość była jeszcze łatwiejsza, to podczas wypełniania wniosku online mamy możliwość skorzystania z kontekstowego czatu.

Karta może być wydana od razu

Kolejnym rozwiązaniem, które również podnosi wygodę, jest fakt, że wniosek dopasowuje się do oferty dostępnej w danym momencie dla klienta. Oznacza to, że jeśli bank ocenia naszą zdolność kredytową na podstawie dotychczasowej współpracy, to nie trzeba załączać dodatkowych dokumentów, a karta wydawana jest od razu. W tym scenariuszu możemy w ciągu kilku minut aktywować wirtualny odpowiednik karty w aplikacji mobilnej i od razu z niej korzystać.

W scenariuszu, w którym bank wymaga od nas dodatkowych informacji, to wniosek także dopasowuje się automatycznie. Gdy wnioskowany limit karty kredytowej jest zbyt duży w stosunku do zdolności kredytowej klienta, bank nie odmawia karty, tylko automatycznie obniża limit do maksymalnej dostępnej wartości.

Warto jeszcze wiedzieć, że proces jest w pełni cyfrowy. Oznacza to, że wszystkie dokumenty są dostępne w serwisie internetowym Millenet i aplikacji mobilnej. Nie ma konieczności ich drukowania, a akceptacja może być zrealizowana w formie online.

Bank Millennium dodaje, że nowy proces pozwala wnioskować o dowolną kartę kredytową z oferty banku, a także o dodatkowe usługi (np. ubezpieczenia). Takie podejście umożliwia też elastyczne ustawienie parametrów karty, np. dnia spłaty.