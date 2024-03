Polki czy Polacy – kto spędza więcej czasu z telefonem?

Zarówno Polki, jak i Polacy spędzają ze swoimi smartfonami naprawdę wiele godzin każdego dnia. W badaniu sprawdzono, czy istnieje wyraźna różnica między płciami – nie tylko w czasie korzystania, ale też w sposobie użytkowania.

Ile godzin dziennie korzystamy ze smartfona?

Co trzeci użytkownik w Polsce spędza z telefonem od 3 do 4 godzin każdego dnia, a drugie tyle – ponad 5 godzin. Przy tym statystycznie więcej czasu swoim smartfonom poświęcają kobiety: już prawie 40% Polek korzysta z tego urządzenia między 5 a 6 godzin w ciągu doby (to prawie jedna czwarta całego dnia, a po odjęciu czasu na sen – jedna trzecia). Mimo to panie wykazują się większą cyfrową równowagą w tym zakresie, bo częściej wyciszają telefon na noc (46% kontra 34%).

(ilustracja: Digital Care)

Kobiety najczęściej wykorzystują swoje smartfony do rozmów telefonicznych z rodziną, sprawdzania poczty i poszukiwania informacji. To ostatnie jest najważniejszym zastosowaniem dla smartfonów u mężczyzn, u których podium dopełniają: korzystanie z rozmaitych aplikacji i rozmowy telefoniczne ze znajomymi. To panie częściej też rozmawiają na komunikatorach, robią zdjęcia i – co może zaskoczyć – grają.

Technologia towarzyszy nam każdego dnia i wspiera nie tylko w codziennej pracy, ale jest także narzędziem do organizacji wolnego czasu czy niekiedy motywatorem do zmiany trybu życia na nieco zdrowszy, bardziej aktywny. Niezależnie od płci, wspólna pasja do nowoczesnych technologii jest widoczna, tak jak preferencje w zakresie korzystania z rozmaitych funkcji smartfonów. Granice zacierają się, szczególnie gdy chodzi o ich najważniejszy atut – możliwość kontaktu z bliskimi – nie tylko od święta. Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director, Digital Care

Dwie najpopularniejsze kategorie aplikacji są takie same u obu płci – to platformy społecznościowe i komunikatory. Na trzecim miejscu u kobiet znajdują się jednak aplikacje zakupowe, a u mężczyzn – multimedialne (takie jak YouTube czy Netflix). Panowie częściej korzystają też z nawigacji, a panie – z aplikacji poświęconych zdrowiu i treningom. Użytkowniczki chętniej również pokazują swoje życie w mediach społecznościowych. Co piąta publikuje w sieci zdjęcia swoje i swoich bliskich, a w przypadku mężczyzn robi to tylko 9%.

Tak Polki i Polacy korzystają z telefonów

To wnioski z badania, przeprowadzonego na przełomie lutego i marca 2024 roku na zlecenie firmy Digital Care. Wzięło w nim udział 800 osób między 18. a 64. rokiem życia. Na poniższych slajdach możesz zobaczyć szczegółowe statystyki i wnioski, jakie udało się wyciągnąć:

A Ty ile godzin każdego dnia spędzasz ze swoim telefonem? Czy rozkład najpopularniejszych zastosowań i kategorii aplikacji zgadza się z tym, co obserwujesz u siebie?