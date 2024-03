Tani smartfon też może wyglądać (jakby) luksusowo

Tanie smartfony są przede wszystkim… tanie. Czasami zdarzy się, że ich specyfikacja jest „OK”, ale design najczęściej jest traktowany przez producentów po macoszemu. Nowy ZTE Yuanhang 41S jest jednak wyjątkiem od tej reguły, podobnie jak Redmi A3.

Budżetowy smartfon wyglądający jak flagowiec

Budżetowce nie są tworzone po to, aby zachwycać. Mają być tanie, żeby zdołali je kupić klienci, którzy mogą przeznaczyć na zakup smartfona niewielką kwotę. Wielu producentów tworzy takie urządzenia, aby zwiększyć swoje udziały w rynku. Ponadto zwiększa to prawdopodobieństwo, że dana osoba ponownie kupi sprzęt danej marki w przyszłości, co też jest szalenie ważne.

Czasami jednak zdarzy się, że jakiś budżetowiec wpadnie nam w oko. Tak było niedawno w przypadku Redmi A3, którego design wyraźnie jest inspirowany flagowym Xiaomi 14 Ultra. Teraz podobnie jest z nowym ZTE Yuanhang 41S, którego wygląd kojarzy się z kolei ze smartfonami Huawei z serii Mate RS Porsche Design.

Podobnie jak Mate 40 RS Porsche Design (na zdjęciu powyżej) i Mate 50 RS Porsche Design ma bowiem na tyle wyspę w kształcie ośmioboku z czterema okręgami. W jednym z nich umieszczono diodę doświetlającą, a drugim aparat. W dwóch pozostałych natomiast napis „AI” i symbol przysłony.

ZTE Yuanhang 41S (źródło: IT Home)

Widać zatem, że „jest biednie” i potwierdzają to parametry aparatu na tyle, ponieważ ma on rozdzielczość tylko 13 Mpix i najpewniej przestarzałą matrycę. Mimo wszystko taki „ekskluzywny” design może zwrócić uwagę klientów, szukających nowego, taniego smartfona.

Co jeszcze oferuje nowy smartfon ZTE?

Patrząc na przód ZTE Yuanhang 41S, od razu widać, że mamy do czynienia z budżetowcem, gdyż obecnie tylko najtańsze smartfony mają ekrany z wycięciem w kształcie litery „V” (lub „U”) w górnej części. Wyświetlacz w tym modelu ma przekątną 6,52 cala i niską rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli. W notchu znajduje się zaś 5 Mpix aparat.

ZTE Yuanhang 41S (źródło: IT Home)

Ponadto specyfikacja ZTE Yuanhang 41S obejmuje 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, procesor UNISOC T760 (z modemem 5G), akumulator o pojemności 5000 mAh, dual SIM, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 163,58×75,22×8,5 mm i waży 196,5 grama.

ZTE Yuanhang 41S będzie wkrótce sprzedawany w Chinach. Nie wiemy, czy trafi do sprzedaży w innych krajach (pod zmienioną nazwą).