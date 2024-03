Korzystasz z BLIKA w mBanku? Teraz łatwiej zmienisz limit

Nareszcie możliwa jest zmiana limitu dla BLIKA z poziomu aplikacji mobilnej. Klienci mBanku trochę musieli się naprosić, ale ostatecznie się doczekali.

W końcu! mBank ułatwia zmianę limitów BLIK

Gdy Twoje najbliższe plany nie zakładają większych transakcji w systemie BLIK, warto zmniejszyć limity – na wypadek, gdyby ktoś nieuprawniony uzyskał dostęp do Twoich pieniędzy. Czasem jednak przydaje się luźniejszy limit, na przykład podczas większych zakupów. Elastyczność w tym kontekście jest więc mile widziana, ale do tej pory mBank nie umożliwiał prostej i wygodnej zmiany tego ustawienia.

Teraz się to zmienia, ponieważ opcja zmiany limitów BLIK trafiła do aplikacji banku na smartfony. „Dzięki temu masz większą elastyczność w zarządzaniu finansami. [Możesz] też zwiększyć bezpieczeństwo Twoich transakcji” – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie banku.

Jak zmienić limit BLIK w aplikacji mBanku?

Wystarczy, że uruchomisz aplikację, zalogujesz się i przejdziesz do Ustawień (klikając ikonę z kołem zębatym w prawym górnym rogu). Tam musisz przejść do sekcji „ustawienia BLIK”, a następnie wybrać „limity BLIK”. Na dole znajdziesz przycisk „zmień limity”. Korzystając z niego możesz ustawić maksymalną liczbę i sumę dziennych transakcji (domyślnie jest to 2000 złotych i 10 płatności).

Równocześnie nadal możliwa jest zmiana limitów BLIK na wszystkie sposoby dostępne wcześniej, a więc w internetowym serwisie transakcyjnym, na czacie oraz na infolinii (podczas rozmowy z konsultantem).

Nowe certyfikaty bezpieczeństwa w serwisie transakcyjnym mBanku

Dodatkowo mBank odnowił również certyfikaty bezpieczeństwa dla mtransfer.mbank.pl. Aktualne na dzień 5 marca 2024 roku dane są następujące:

wystawiony przez: DigiCert EV RSA CA G2,

okres ważności: od 1 marca 2024 do 6 marca 2025,

odcisk palca: b1768b5ec26ef605b4f712714d8cc09ee695de55,

odcisk palca SHA-256: 8ecc377472570565c59999fda8e0c3704e0108f1641b5aff1bf7ef3182a9b272.

Przedstawiciele banku zachęcają do sprawdzania certyfikatu przed każdym logowaniem do serwisu transakcyjnego. Możesz to zrobić, klikając ikonę kłódki na pasku adresu w przeglądarce internetowej i wybierając odpowiednią opcję (np. „Certyfikat jest ważny” w Google Chrome i Operze albo „Bezpieczeństwo – Wyświetl certyfikat” w Firefox).