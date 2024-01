Aplikacja Alior Banku w nowej wersji. Warto pobrać aktualizację

Alior Bank poinformował o udostępnieniu nowej wersji aplikacji na urządzenia mobilne. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, w założeniach apka ma być teraz jeszcze lepsza. Co jednak dokładnie nowego wprowadza aktualizacja? Zapraszam do lektury.

Co nowego w aplikacji Alior Banku?

Jeśli na smartfonie masz włączone automatyczne aktualizacje aplikacji, to możliwe, że już masz najnowszą wersję apki Alior Banku. Otóż udostępnianie aktualizacji trwa od kilku dni, ale prawdopodobnie nie trafiła ona jeszcze do wszystkich użytkowników. Oczywiście nową wersję warto zainstalować, bowiem wprowadza ona kilka przydatnych zmian.

Jedną z wprowadzonych zmian jest możliwość decydowania przez użytkownika o tym, jakie produkty i w jakiej kolejności są umieszczone na ekranie głównym aplikacji Alior Banku. Warto dodać, że wdrożony ekran dostosowania widoku składa się z trzech sekcji. Pierwsza nazywa się „Produkt główny”, druga to „Pozostałe produkty”, a trzeci segment to „Ukryte produkty”.

Kolejną zmianą, o której warto wspomnieć, jest wprowadzenie dwóch zakładek produktowych – Moje produkty oraz Moje karty. Każda z nich podzielona jest na odpowiednie segmenty, co m.in. ma ułatwić znalezienie interesującej nas informacji.

(fot. Alior Bank)

W przypadku sekcji produktowej będą to Rachunki (ROR PLN, ROR walutowe, konta oszczędnościowe), Lokaty, Produkty kredytowe (pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne, kredyty ratalne, kredyty hipoteczne oraz Alior Pay), Otwarta bankowość oraz Produkty inwestycyjne (produkty Biura Maklerskiego Alior Banku). Natomiast w zakładce z kartami użytkownik znajdzie natomiast Karty do konta (debetowe), oraz Karty kredytowe. Kliknięcie w kafel danego produktu przekieruje użytkownika do jego szczegółów.

Nowa wersja aplikacji Alior Banku wprowadza też sekcję „Zapisani odbiorcy”, która dostępna jest na pulpicie oraz w zakładce „Płatności i Usługi”. Daje ona możliwość szybkiego przejścia do wykonania transakcji płatniczej na wskazane konto bankowe. Opcja obejmuje odbiorców przelewu krajowego, podatkowego, doładowania i przelewu zagranicznego czy walutowego. Wybrane profile można przypiąć do ekranu głównego i zarządzać ich kolejnością – w taki sam sposób jak w przypadku listy widocznych produktów.

Nowa wersja aplikacji jest już dostępna

Owszem Alior Bank dopiero teraz pochwalił się nową wersją aplikacji, ale warto wiedzieć, że jest ona udostępniana użytkownikom już od kilku dni. Zaleca się sprawdzenie, czy posiadamy już najnowszą wersję, a jeśli jeszcze nie, to warto pospieszyć się z jej zainstalowaniem.