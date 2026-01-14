smartfon oppo a6t smartphone
Oppo A6t (źródło: Oppo)
Smartfony

Oppo przebiło Xiaomi. Jedenaście (!) nowych, identycznych smartfonów

Grzegorz Dąbek·
Xiaomi przyzwyczaiło nas do tego, że wprowadza na rynek całą masę smartfonów z jednej serii, co trudno było przebić. Oppo jednak się udało, ponieważ jego linia A6 składa się łącznie z… aż 11 smartfonów.

Jedenaście (11!) smartfonów z serii Oppo A6

Seria Oppo A6, którą chińska marka wprowadziła na rynek globalny, składa się z następujących modeli:

  • Oppo A6t,
  • Oppo A6t 5G,
  • Oppo A6t Pro,
  • Oppo A6x,
  • Oppo A6x 5G,
  • Oppo A6,
  • Oppo A6 5G,
  • Oppo A6s,
  • Oppo A6s 5G,
  • Oppo A6 Pro,
  • Oppo A6 Pro 5G.

Najłatwiej będzie je przedstawić i porównać w tabelach. Zacznijmy od Oppo A6t, Oppo A6t 5G i Oppo A6t Pro:

Oppo A6tOppo A6t 5GOppo A6t Pro
smartfon oppo a6t smartphonesmartfon oppo a6t 5g smartphonesmartfon oppo a6t pro smartphone
WyświetlaczLCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)		LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)		LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
ProcesorQualcomm Snapdragon 685MediaTek Dimensity 6300Qualcomm Snapdragon 685
RAM4/6 GB
LPDDR4X		4/6/8 GB
LPDDR4X		8 GB
LPDDR4X
Pamięć wbudowana64/128 GB
UFS 2.2		128/256 GB
UFS 2.2		128 GB
UFS 2.2
Slot na microSDTAKTAKTAK
Akumulator6500 mAh6500 mAh7000 mAh
ładowanie do 45 W
Aparat na przodzie5 Mpix
f/2.2		5 Mpix
f/2.2		8 Mpix
f/2.0
Aparat na tyle– główny 13 Mpix (f/2.2)
– monochromatyczny QVGA (f/3.0)		– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)		– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
ŁącznośćBluetooth 5.0, Wi-Fi 5, dual SIM, USB OTG, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-CBluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędzi
Głośniki stereoNIENIETAK
Złącze słuchawkoweTAKTAKNIE
Wymiary166,61×78,51×8,61 mm166,61×78,51×8,61 mm166,61×78,51×8,61 mm
Waga210 gramów212 gramów215 gramów
OdpornośćIP64IP64IP69
System operacyjnyColorOS 15ColorOS 15ColorOS 15

Specyfikacja smartfonów Oppo A6x i Oppo A6x 5G przedstawia się natomiast następująco:

Oppo A6xOppo A6x 5G
smartfon oppo a6x cph2819 smartphonesmartfon oppo a6x 5g cph2783 smartphone
WyświetlaczLCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)		LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
ProcesorQualcomm Snapdragon 685MediaTek Dimensity 6300
RAM4/6 GB
LPDDR4X		4/6/8 GB
LPDDR4X
Pamięć wbudowana64/128/256 GB
UFS 2.2		128/256 GB
UFS 2.2
Slot na microSDTAKTAK
Akumulator6500 mAh6500 mAh
Aparat na przodzie5 Mpix
f/2.2		5 Mpix
f/2.2
Aparat na tyle– główny 13 Mpix (f/2.2)
– monochromatyczny QVGA (f/3.0)		– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
ŁącznośćBluetooth 5.0, Wi-Fi 5, dual SIM, USB OTG, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędzi
Głośniki stereoNIENIE
Złącze słuchawkoweTAKTAK
Wymiary166,61×78,51×8,61 mm166,61×78,51×8,61 mm
Waga210 gramów212 gramów
OdpornośćIP64IP64
System operacyjnyColorOS 15ColorOS 15

Teraz przyjrzyjmy się smartfonom Oppo A6 i Oppo A6 5G:

Oppo A6Oppo A6 5G
smartfon oppo a6 cph2817 smartphonesmartfon oppo a6 5g cph2831 smartphone
WyświetlaczLCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)		LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
ProcesorQualcomm Snapdragon 685MediaTek Dimensity 6300
RAM4/6/8 GB
LPDDR4X		6/8/12 GB
LPDDR4X
Pamięć wbudowana128/256 GB
UFS 2.2		128/256 GB
UFS 2.2
Slot na microSDTAKTAK
Akumulator7000 mAh
ładowanie do 45 W		7000 mAh
ładowanie do 45 W
Aparat na przodzie8 Mpix
f/2.0		8 Mpix
f/2.0
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)		– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
ŁącznośćBluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędzi
Głośniki stereoTAKTAK
Złącze słuchawkoweNIENIE
Wymiary166,61×78,51×8,61 mm166,61×78,51×8,61 mm
Waga215 gramów216 gramów
OdpornośćIP69IP69
System operacyjnyColorOS 15ColorOS 15

Następne w kolejności są smartfony Oppo A6s i Oppo A6s 5G:

Oppo A6sOppo A6s 5G
smartfon oppo a6s cph2815 smartphonesmartfon oppo a6s 5g smartphone
WyświetlaczLCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)		LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
ProcesorQualcomm Snapdragon 685MediaTek Dimensity 6300
RAM8 GB
LPDDR4X		6/8 GB
LPDDR4X
Pamięć wbudowana128/256 GB
UFS 2.2		128/256 GB
UFS 2.2
Slot na microSDTAKTAK
Akumulator7000 mAh
ładowanie do 80 W		7000 mAh
ładowanie do 80 W
Aparat na przodzie16 Mpix
f/2.4		16 Mpix
f/2.4
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)		– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
ŁącznośćBluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędzi
Głośniki stereoTAKTAK
Złącze słuchawkoweNIENIE
Wymiary166,61×78,51×8,61 mm166,61×78,51×8,61 mm
Waga215 gramów216 gramów
OdpornośćIP69IP69
System operaycyjnyColorOS 15ColorOS 15

Na koniec zostały smartfony Oppo A6 Pro i Oppo A6 Pro 5G:

Oppo A6 ProOppo A6 Pro 5G
smartfon oppo a6 pro cph2799 smartphonesmartfon oppo a6 pro 5g cph2781 smartphone
WyświetlaczAMOLED
6,57 cala
2372×1080 pikseli
397 ppi
120 Hz
jasność do 1400 nitów		AMOLED
6,57 cala
2372×1080 pikseli
397 ppi
120 Hz
jasność do 1400 nitów
ProcesorMediaTek Helio G100MediaTek Dimensity 6300
RAM8 GB
LPDDR4X		6/8/12 GB
LPDDR4X
Pamięć wbudowana128/256 GB
UFS 2.2		128/256 GB
UFS 2.2
Slot na microSDTAKTAK
Akumulator7000 mAh
ładowanie do 80 W		7000 mAh
ładowanie do 80 W
Aparat na przodzie16 Mpix
f/2.4		16 Mpix
f/2.4
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)		– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
ŁącznośćBluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowyTAK, ekranowy
Głośniki stereoTAKTAK
Złącze słuchawkoweNIENIE
Wymiary158,2×75,02×8 mm158,2×75,02×8 mm
Waga188 gramów185 gramów
OdpornośćIP69IP69
System operacyjnyColorOS 15ColorOS 15

Jest 11 smartfonów z serii Oppo A6, a ile z nich jest dostępnych w Polsce?

Z jedenastu smartfonów z serii Oppo A6, w kraju nad Wisłą dostępny jest obecnie tylko… jeden. Mowa tu o Oppo A6 Pro 5G, który trafił do sprzedaży w Polsce w grudniu 2025 roku. Jego regularną cenę ustalono na 1199 złotych, a dziś kupicie go za 1099 złotych.

Gdzie kupić?

Oppo A6 Pro 5G 8/256 GB

smartfon oppo a6 pro 5g smartphone
ok. 1099 zł
(Przybliżona cena z dnia: 14 stycznia 2026)
Media Expert
RTV Euro AGD
x-kom
Media Markt
Allegro
Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

