Oppo przebiło Xiaomi. Jedenaście (!) nowych, identycznych smartfonów

Xiaomi przyzwyczaiło nas do tego, że wprowadza na rynek całą masę smartfonów z jednej serii, co trudno było przebić. Oppo jednak się udało, ponieważ jego linia A6 składa się łącznie z… aż 11 smartfonów.
Jedenaście (11!) smartfonów z serii Oppo A6
Seria Oppo A6, którą chińska marka wprowadziła na rynek globalny, składa się z następujących modeli:
- Oppo A6t,
- Oppo A6t 5G,
- Oppo A6t Pro,
- Oppo A6x,
- Oppo A6x 5G,
- Oppo A6,
- Oppo A6 5G,
- Oppo A6s,
- Oppo A6s 5G,
- Oppo A6 Pro,
- Oppo A6 Pro 5G.
Najłatwiej będzie je przedstawić i porównać w tabelach. Zacznijmy od Oppo A6t, Oppo A6t 5G i Oppo A6t Pro:
|Oppo A6t
|Oppo A6t 5G
|Oppo A6t Pro
|Wyświetlacz
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 685
|MediaTek Dimensity 6300
|Qualcomm Snapdragon 685
|RAM
|4/6 GB
LPDDR4X
|4/6/8 GB
LPDDR4X
|8 GB
LPDDR4X
|Pamięć wbudowana
|64/128 GB
UFS 2.2
|128/256 GB
UFS 2.2
|128 GB
UFS 2.2
|Slot na microSD
|TAK
|TAK
|TAK
|Akumulator
|6500 mAh
|6500 mAh
|7000 mAh
ładowanie do 45 W
|Aparat na przodzie
|5 Mpix
f/2.2
|5 Mpix
f/2.2
|8 Mpix
f/2.0
|Aparat na tyle
|– główny 13 Mpix (f/2.2)
– monochromatyczny QVGA (f/3.0)
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|Łączność
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, dual SIM, USB OTG, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|Głośniki stereo
|NIE
|NIE
|TAK
|Złącze słuchawkowe
|TAK
|TAK
|NIE
|Wymiary
|166,61×78,51×8,61 mm
|166,61×78,51×8,61 mm
|166,61×78,51×8,61 mm
|Waga
|210 gramów
|212 gramów
|215 gramów
|Odporność
|IP64
|IP64
|IP69
|System operacyjny
|ColorOS 15
|ColorOS 15
|ColorOS 15
Specyfikacja smartfonów Oppo A6x i Oppo A6x 5G przedstawia się natomiast następująco:
|Oppo A6x
|Oppo A6x 5G
|Wyświetlacz
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 685
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|4/6 GB
LPDDR4X
|4/6/8 GB
LPDDR4X
|Pamięć wbudowana
|64/128/256 GB
UFS 2.2
|128/256 GB
UFS 2.2
|Slot na microSD
|TAK
|TAK
|Akumulator
|6500 mAh
|6500 mAh
|Aparat na przodzie
|5 Mpix
f/2.2
|5 Mpix
f/2.2
|Aparat na tyle
|– główny 13 Mpix (f/2.2)
– monochromatyczny QVGA (f/3.0)
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|Łączność
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, dual SIM, USB OTG, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|Głośniki stereo
|NIE
|NIE
|Złącze słuchawkowe
|TAK
|TAK
|Wymiary
|166,61×78,51×8,61 mm
|166,61×78,51×8,61 mm
|Waga
|210 gramów
|212 gramów
|Odporność
|IP64
|IP64
|System operacyjny
|ColorOS 15
|ColorOS 15
Teraz przyjrzyjmy się smartfonom Oppo A6 i Oppo A6 5G:
|Oppo A6
|Oppo A6 5G
|Wyświetlacz
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 685
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|4/6/8 GB
LPDDR4X
|6/8/12 GB
LPDDR4X
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
UFS 2.2
|128/256 GB
UFS 2.2
|Slot na microSD
|TAK
|TAK
|Akumulator
|7000 mAh
ładowanie do 45 W
|7000 mAh
ładowanie do 45 W
|Aparat na przodzie
|8 Mpix
f/2.0
|8 Mpix
f/2.0
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|Łączność
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Złącze słuchawkowe
|NIE
|NIE
|Wymiary
|166,61×78,51×8,61 mm
|166,61×78,51×8,61 mm
|Waga
|215 gramów
|216 gramów
|Odporność
|IP69
|IP69
|System operacyjny
|ColorOS 15
|ColorOS 15
Następne w kolejności są smartfony Oppo A6s i Oppo A6s 5G:
|Oppo A6s
|Oppo A6s 5G
|Wyświetlacz
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|LCD
6,75cala
1570×720 pikseli
256 ppi
120 Hz
jasność do 1125 nitów (HBM)
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 685
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|8 GB
LPDDR4X
|6/8 GB
LPDDR4X
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
UFS 2.2
|128/256 GB
UFS 2.2
|Slot na microSD
|TAK
|TAK
|Akumulator
|7000 mAh
ładowanie do 80 W
|7000 mAh
ładowanie do 80 W
|Aparat na przodzie
|16 Mpix
f/2.4
|16 Mpix
f/2.4
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|Łączność
|Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Złącze słuchawkowe
|NIE
|NIE
|Wymiary
|166,61×78,51×8,61 mm
|166,61×78,51×8,61 mm
|Waga
|215 gramów
|216 gramów
|Odporność
|IP69
|IP69
|System operaycyjny
|ColorOS 15
|ColorOS 15
Na koniec zostały smartfony Oppo A6 Pro i Oppo A6 Pro 5G:
|Oppo A6 Pro
|Oppo A6 Pro 5G
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,57 cala
2372×1080 pikseli
397 ppi
120 Hz
jasność do 1400 nitów
|AMOLED
6,57 cala
2372×1080 pikseli
397 ppi
120 Hz
jasność do 1400 nitów
|Procesor
|MediaTek Helio G100
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|8 GB
LPDDR4X
|6/8/12 GB
LPDDR4X
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
UFS 2.2
|128/256 GB
UFS 2.2
|Slot na microSD
|TAK
|TAK
|Akumulator
|7000 mAh
ładowanie do 80 W
|7000 mAh
ładowanie do 80 W
|Aparat na przodzie
|16 Mpix
f/2.4
|16 Mpix
f/2.4
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|– główny 50 Mpix (f/1.8)
– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4)
|Łączność
|Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, ekranowy
|TAK, ekranowy
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Złącze słuchawkowe
|NIE
|NIE
|Wymiary
|158,2×75,02×8 mm
|158,2×75,02×8 mm
|Waga
|188 gramów
|185 gramów
|Odporność
|IP69
|IP69
|System operacyjny
|ColorOS 15
|ColorOS 15
Jest 11 smartfonów z serii Oppo A6, a ile z nich jest dostępnych w Polsce?
Z jedenastu smartfonów z serii Oppo A6, w kraju nad Wisłą dostępny jest obecnie tylko… jeden. Mowa tu o Oppo A6 Pro 5G, który trafił do sprzedaży w Polsce w grudniu 2025 roku. Jego regularną cenę ustalono na 1199 złotych, a dziś kupicie go za 1099 złotych.