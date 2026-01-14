Oppo przebiło Xiaomi. Jedenaście (!) nowych, identycznych smartfonów

Xiaomi przyzwyczaiło nas do tego, że wprowadza na rynek całą masę smartfonów z jednej serii, co trudno było przebić. Oppo jednak się udało, ponieważ jego linia A6 składa się łącznie z… aż 11 smartfonów.

Jedenaście (11!) smartfonów z serii Oppo A6

Seria Oppo A6, którą chińska marka wprowadziła na rynek globalny, składa się z następujących modeli:

Oppo A6t,

Oppo A6t 5G,

Oppo A6t Pro,

Oppo A6x,

Oppo A6x 5G,

Oppo A6,

Oppo A6 5G,

Oppo A6s,

Oppo A6s 5G,

Oppo A6 Pro,

Oppo A6 Pro 5G.

Najłatwiej będzie je przedstawić i porównać w tabelach. Zacznijmy od Oppo A6t, Oppo A6t 5G i Oppo A6t Pro:

Oppo A6t Oppo A6t 5G Oppo A6t Pro Wyświetlacz LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) Procesor Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Dimensity 6300 Qualcomm Snapdragon 685 RAM 4/6 GB

LPDDR4X 4/6/8 GB

LPDDR4X 8 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 64/128 GB

UFS 2.2 128/256 GB

UFS 2.2 128 GB

UFS 2.2 Slot na microSD TAK TAK TAK Akumulator 6500 mAh 6500 mAh 7000 mAh

ładowanie do 45 W Aparat na przodzie 5 Mpix

f/2.2 5 Mpix

f/2.2 8 Mpix

f/2.0 Aparat na tyle – główny 13 Mpix (f/2.2)

– monochromatyczny QVGA (f/3.0) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) Łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, dual SIM, USB OTG, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi Głośniki stereo NIE NIE TAK Złącze słuchawkowe TAK TAK NIE Wymiary 166,61×78,51×8,61 mm 166,61×78,51×8,61 mm 166,61×78,51×8,61 mm Waga 210 gramów 212 gramów 215 gramów Odporność IP64 IP64 IP69 System operacyjny ColorOS 15 ColorOS 15 ColorOS 15

Specyfikacja smartfonów Oppo A6x i Oppo A6x 5G przedstawia się natomiast następująco:

Oppo A6x Oppo A6x 5G Wyświetlacz LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) Procesor Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Dimensity 6300 RAM 4/6 GB

LPDDR4X 4/6/8 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 64/128/256 GB

UFS 2.2 128/256 GB

UFS 2.2 Slot na microSD TAK TAK Akumulator 6500 mAh 6500 mAh Aparat na przodzie 5 Mpix

f/2.2 5 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 13 Mpix (f/2.2)

– monochromatyczny QVGA (f/3.0) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) Łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, dual SIM, USB OTG, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi Głośniki stereo NIE NIE Złącze słuchawkowe TAK TAK Wymiary 166,61×78,51×8,61 mm 166,61×78,51×8,61 mm Waga 210 gramów 212 gramów Odporność IP64 IP64 System operacyjny ColorOS 15 ColorOS 15

Teraz przyjrzyjmy się smartfonom Oppo A6 i Oppo A6 5G:

Oppo A6 Oppo A6 5G Wyświetlacz LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) Procesor Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Dimensity 6300 RAM 4/6/8 GB

LPDDR4X 6/8/12 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 2.2 128/256 GB

UFS 2.2 Slot na microSD TAK TAK Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 45 W 7000 mAh

ładowanie do 45 W Aparat na przodzie 8 Mpix

f/2.0 8 Mpix

f/2.0 Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) Łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi Głośniki stereo TAK TAK Złącze słuchawkowe NIE NIE Wymiary 166,61×78,51×8,61 mm 166,61×78,51×8,61 mm Waga 215 gramów 216 gramów Odporność IP69 IP69 System operacyjny ColorOS 15 ColorOS 15

Następne w kolejności są smartfony Oppo A6s i Oppo A6s 5G:

Oppo A6s Oppo A6s 5G Wyświetlacz LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) LCD

6,75cala

1570×720 pikseli

256 ppi

120 Hz

jasność do 1125 nitów (HBM) Procesor Qualcomm Snapdragon 685 MediaTek Dimensity 6300 RAM 8 GB

LPDDR4X 6/8 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 2.2 128/256 GB

UFS 2.2 Slot na microSD TAK TAK Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 80 W 7000 mAh

ładowanie do 80 W Aparat na przodzie 16 Mpix

f/2.4 16 Mpix

f/2.4 Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) Łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi Głośniki stereo TAK TAK Złącze słuchawkowe NIE NIE Wymiary 166,61×78,51×8,61 mm 166,61×78,51×8,61 mm Waga 215 gramów 216 gramów Odporność IP69 IP69 System operaycyjny ColorOS 15 ColorOS 15

Na koniec zostały smartfony Oppo A6 Pro i Oppo A6 Pro 5G:

Oppo A6 Pro Oppo A6 Pro 5G Wyświetlacz AMOLED

6,57 cala

2372×1080 pikseli

397 ppi

120 Hz

jasność do 1400 nitów AMOLED

6,57 cala

2372×1080 pikseli

397 ppi

120 Hz

jasność do 1400 nitów Procesor MediaTek Helio G100 MediaTek Dimensity 6300 RAM 8 GB

LPDDR4X 6/8/12 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 2.2 128/256 GB

UFS 2.2 Slot na microSD TAK TAK Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 80 W 7000 mAh

ładowanie do 80 W Aparat na przodzie 16 Mpix

f/2.4 16 Mpix

f/2.4 Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) Łączność Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, USB OTG, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy Głośniki stereo TAK TAK Złącze słuchawkowe NIE NIE Wymiary 158,2×75,02×8 mm 158,2×75,02×8 mm Waga 188 gramów 185 gramów Odporność IP69 IP69 System operacyjny ColorOS 15 ColorOS 15

Jest 11 smartfonów z serii Oppo A6, a ile z nich jest dostępnych w Polsce?

Z jedenastu smartfonów z serii Oppo A6, w kraju nad Wisłą dostępny jest obecnie tylko… jeden. Mowa tu o Oppo A6 Pro 5G, który trafił do sprzedaży w Polsce w grudniu 2025 roku. Jego regularną cenę ustalono na 1199 złotych, a dziś kupicie go za 1099 złotych.