To dobry smartfon. Taki w sam raz

Na rynku zadebiutował smartfon, który jest… przeciętny, ale w tym przypadku należy uznać to za zaletę. Wielu osobom w pełni wystarczy oferowana przez niego specyfikacja techniczna. Szczególnie że cena tego modelu jest przystępna.

Smartfon Oppo A6 to dobra propozycja dla przeciętnego klienta

Właściwie jedynym, do czego można by się przyczepić w tym modelu, jest procesor, ponieważ producent zastosował przeciętny SoC MediaTek Dimensity 6300. Układ ten jest produkowany z użyciem 6-nm procesu technologicznego i nie jest zły, ale trzeba mieć świadomość, że nie oferuje bardzo wysokiej wydajności. W codziennym użytkowaniu, w rękach niewymagającego użytkownika, powinien jednak zapewnić satysfakcjonujące działanie urządzenia, szczególnie że na pokładzie jest komora parowa o powierzchni 4300 mm2.

Oppo A6 (źródło: Oppo)

Właściciele tego modelu nie powinni też narzekać na ilość dostępnej pamięci, ponieważ RAM (typu LPDDR4X) jest od 8 do 12 GB, a wbudowanej (typu UFS 2.2) od 256 do 512 GB (w zależności od wersji). Część osób może dodatkowo usatysfakcjonować fakt, że oprócz obsługi USB OTG jest wsparcie dla kart microSD. Wielu użytkowników wciąż z nich korzysta.

Smartfon Oppo A6 ma również dobry (przynajmniej na papierze) ekran, gdyż producent zamontował w nim 6,57-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2372×1080 pikseli (397 ppi) i jasności do 1400 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz. Do tego panel obsługuje 1,07 miliard kolorów (10-bit).

Oppo A6 (źródło: Oppo)

Na przodzie umieszczono też ekranowy czytnik linii papilarnych i 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.4 i ekwiwalentem ogniskowej 23 mm. Na tyle są zaś dwa aparaty: główny 50 Mpix z f/1.8 (27 mm) i 2 Mpix (f/2.4; 22 mm) z matrycą monochromatyczną. Ponadto smartfon Oppo A6 oferuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, głośniki stereo i dual SIM.

Mocnym argumentem, przemawiającym za jego zakupem, jest również akumulator o pojemności aż 7000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą aż 80 W. Cały smartfon Oppo A6 ma wymiary 158,2×75,02×8 mm i waży 185 gramów oraz cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klas IP66, IP68 IP69.

Oppo A6 to tani smartfon (do 1000 złotych)

Najnowszy model w ofercie chińskiej marki trafił do sprzedaży w Chinach, gdzie kosztuje:

1599 juanów za wersję 8/256 GB (równowartość około 820 złotych),

1899 juanów za wariant 12/256 GB (~975 złotych)

oraz 2099 juanów za konfigurację 12/512 GB (~1080 złotych).

Na tę chwilę nie potwierdzono jego dostępności w Polsce, aczkolwiek wydaje się ona prawdopodobna.