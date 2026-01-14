Premiera Google Pixel 10a już niedługo. Jego cena pozytywnie zaskoczy

Dotychczasowe informacje na temat smartfona Google Pixel 10a nie brzmiały szczególnie entuzjastyczne. Najnowsze jednak mogą sprawić, że wiele osób zainteresuje się tym modelem.

Data premiery Google Pixel 10a ujawniona. Cena będzie wręcz niewiarygodna

Smartfon Google Pixel 9a zadebiutował w marcu 2025 roku, zatem oficjalnej premiery jego następcy można było spodziewać się w podobnym terminie. Okazuje się jednak, że następca Google Pixel 9a zostanie zaprezentowany wcześniej, bo już 17 lutego 2026 roku.

To nie koniec dobrych wieści, ponieważ równocześnie smartfon Google Pixel 10a ma być tańszy od swojego poprzednika. Informator, posługujący się na platformie X nickiem Arsène Lupin, podaje, że:

wersja 128 GB będzie kosztowała ~500 euro (równowartość około 2105 złotych),

natomiast wariant 256 GB ma być sprzedawany za ~600 euro (~2530 złotych).

Oznacza to obniżkę ceny o 50 euro w każdym przypadku, ponieważ Google Pixel 9a 128 GB kosztował ~550 euro, a konfiguracja 8/256 GB ~650 euro. To niespodziewana wiadomość w sytuacji, gdy wiemy już, że smartfony zdrożeją w 2026 roku przez rosnące ceny pamięci.

Arsène Lupin przekazał również, że smartfon Google Pixel 10a 128 GB będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Obsidian, Berry, Lavender i Fog, natomiast wersja 256 GB wyłącznie w jednej – Obsidian. Ponadto do sprzedaży trafią etui w takich samych kolorach, które mają kosztować ~20 euro (~85 złotych).

Dla przypomnienia – takie były ceny Pixela 9a w Polsce w momencie premiery:

128 GB – 2399 złotych,

256 GB – 2849 złotych.

Specyfikacja Google Pixel 10a też nie jest już tajemnicą

Informacje na temat specyfikacji Google Pixel 10a oraz jego rendery pojawiły się w sieci już w 2025 roku. Lista parametrów tego modelu nie jest zatem tajemnicą. Według doniesień zaoferuje on ~6,3-calowy wyświetlacz pOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i 13 Mpix aparat na przodzie oraz dwa aparaty na tyle: główny 48 Mpix (f/1.7) i 13 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym.

Google Pixel 10a (źródło: Android Headlines)

Ponadto smartfon Google Pixel 10a będzie miał 8 GB RAM, „podkręcony” procesor Tensor G4 i akumulator o pojemności 5100 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 23 W oraz system Android 16 z gwarancją aktualizacji przez 7 lat. Wymiary urządzenia mają z kolei wynosić 153,9×72,9×9 mm.

Specyfikacja Google Pixel 10a vs Google Pixel 9a – porównanie (przed premierą)

Google Pixel 10a

(nieoficjalna specyfikacja) Google Pixel 9a Wyświetlacz pOLED

6,3 cala

120 Hz pOLED

6,3 cala

2424×1080 pikseli

60-120 Hz

jasność do 2700 nitów Procesor „podkręcony” Google Tensor G4 Google Tensor G4 RAM 8 GB 8 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB 128/256 GB Slot na microSD NIE NIE Aparat na przodzie 13 Mpix 13 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 48 Mpix (f/1.7)

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2; 119,7° FOV) – główny 48 Mpix (f/1.7)

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2; 120° FOV) Akumulator 5100 mAh

ładowanie przewodowe do 23 W 5100 mAh

ładowanie przewodowe do 23 W Wymiary 153,9×72,9×9 mm 154,7×73,3×8,9 mm Cena 128 GB – ~500 euro

256 GB – ~600 euro 128 GB – ~550 euro

256 GB – ~650 euro

Przy okazji warto wspomnieć, że według informacji, przekazanych przez Nikkei Asia, Google ma w 2026 roku przenieść większość produkcji i rozwoju smartfonów z linii Pixel poza Chiny – konkretniej do Wietnamu. Nie dotyczy to jednak modeli z serii Pixel a – przynajmniej „na razie”.