Cicha premiera atrakcyjnego smartfona. Ma dużo zalet (ale i kilka wad)

Światło dzienne ujrzał nowy smartfon, który oferuje atrakcyjną specyfikację, spełniającą oczekiwania bardzo dużego grona klientów. Ma jednak też słabsze strony.

Smartfon Oppo A6s 5G nie został stworzony dla osób, które oczekują wysokiej wydajności

Od razu trzeba powiedzieć, że smartfon Oppo A6s 5G nie jest przeznaczony dla osób, oczekujących wysokiej wydajności, ponieważ został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6300, który zapewnia satysfakcjonującą wydajność… dla mniej zaawansowanych użytkowników. Co jednak ciekawe, producent umieścił na pokładzie komorę parową o powierzchni 3900 mm2, która może się przydać, kiedy ktoś zdecyduje się odpalić bardziej złożoną grę.

Oppo A6s 5G (źródło: Oppo)

Mimo wszystko nie należy mieć wysokich oczekiwań z uwagi na obecność co najwyżej 8 GB RAM LPDDR4X. Pamięć wbudowana typu UFS 2.2 cechuje się zaś pojemnością od 128 do 256 GB (w zależności od wersji). Można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD, a ponadto da się skorzystać z funkcji USB OTG.

Ostatnią, słabszą stroną, która ostatecznie zniechęci bardziej wymagających do zakupu tego modelu, jest rozdzielczość wyświetlacza LCD, wynosząca jedynie HD+ 1570×720 pikseli. Równocześnie ekran może odświeżać obraz z wysoką częstotliwością, bo sięgającą 120 Hz. Jego przekątna wynosi zaś 6,75 cala, a typowa jasność w trybie HBM – 1125 nitów.

Smartfon Oppo A6s 5G jest dla osób, które oczekują szeroko pojętej wysokiej wytrzymałości

Jak do tej pory widać, smartfon Oppo A6s 5G nie jest przeznaczony dla osób, wymagających wysokiej wydajności i ostrego jak brzytwa obrazu. Powstał natomiast dla klientów, dla których liczy się przede wszystkim wytrzymałość i niezawodność. To ma zagwarantować zarówno obudowa, cechująca się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP69, jak i akumulator o pojemności 7000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 80 W oraz zwrotne przewodowe.

Oppo A6s 5G (źródło: Oppo)

Ponadto smartfon Oppo A6s 5G ma 50 Mpix aparat z przysłoną f/1.8 na tyle, któremu towarzyszy 2 Mpix (f/2.4) aparat monochromatyczny, a także 16 Mpix (f/2.4) aparat na przodzie. Na liście jego parametrów znajdują się też czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), dual SIM (2x nano SIM), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, głośniki stereo i system Android z nakładką ColorOS 15.

Producent nie podał informacji na temat sugerowanej ceny i dostępności tego smartfona.