Takie ekrany będą miały iPhone’y 18. Apple zastosuje wyczekiwane rozwiązanie

Ekran to jeden z najważniejszych elementów każdego telefonu. Renomowany leakster przekazał informacje na temat wyświetlaczy, jakie trafią do smartfonów z serii iPhone 18. Apple zastosuje w części z nich wyczekiwane przez klientów rozwiązanie.

Jaki ekran będą miały iPhone 18, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max?

Renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, przekazał, że Apple produkuje już próbne smartfony z serii iPhone 18. W związku z tym światło dzienne ujrzały informacje na temat parametrów ich wyświetlaczy. I tak:

iPhone 18 ma ekran LTPO o przekątnej 6,27 cala,

iPhone 18 Pro wyposażono w 6,27-calowy panel LTPO,

iPhone 18 Pro Max otrzymał natomiast wyświetlacz LTPO o wielkości 6,86 cala.

Ponadto ekrany we wszystkich modelach cechują się funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max otrzymały Under-Display Camera z „nowym obszarem”, podczas gdy iPhone 18 ma klasyczną Dynamiczną Wyspę.

Ukrycie aparatu za taflą wyświetlacza jest jedną z najbardziej wyczekiwanych przez klientów Apple technologii, jednak w tym przypadku prawdopodobnie mowa o tym, że pod ekranem znajdzie się moduł potrzebny do obsługi Face ID, a otwór na aparat zostanie zachowany.

Rozwiązanie to ma pozwolić zmniejszyć rozmiar Dynamic Island po raz pierwszy w historii – od czasów iPhone 14 Pro, który zadebiutował 7 września 2022 roku.

Poznaliśmy też parametry ekranu do iPhone Air 2. generacji

Równocześnie na takim samym etapie jak seria iPhone 18 znajduje się iPhone Air 2. generacji. W jego przypadku jest mowa o 6,55-calowym wyświetlaczu LTPO z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i klasyczną Dynamiczną Wyspą. Względem iPhone Air 1. generacji nic się zatem nie zmieni.

Wiele wskazuje na to, że iPhone Air 2. generacji zadebiutuje dopiero w 2027 roku, podobnie jak iPhone 18 bez żadnych dopisków – prawdopodobnie wiosną. Z kolei iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mają zostać zaprezentowane jesienią 2026 roku wraz z pierwszym składanym iPhonem, który może mieć (pozytywnie) zaskakującą ceną.