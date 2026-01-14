Allegro Klik już dostępne. Opłaca się aktywować i korzystać

allegro klik
Już w 2025 roku pojawiły się informacje o planach udostępnienia usługi Allegro Klik, jednak wtedy nie wiadomo było, kiedy klienci będą mogli zacząć z niej korzystać. Okazuje się, że nie musieli długo czekać, ponieważ jest już dostępna dla pierwszych osób. I zdecydowanie opłaca się do niej przekonać.

Co to jest Allegro Klik? Jak aktywować i korzystać z Allegro Klik?

Allegro Klik to nowa metoda płatności za zakupy na Allegro, czyli najpopularniejszej polskiej platformie e-commerce. Aktualnie jest ona dostępna wyłącznie dla klientów PKO BP. Aby ją aktywować, należy:

  • zalogować się do aplikacji IKO na smartfonie,
  • wybrać konto osobiste, z którego będą pobierane pieniądze za zakupy na Allegro,
  • przejść do zakładki Zarządzaj i kliknąć Cashback z Allegro Klik oraz zaakceptować oświadczenia i regulaminy.
aktywacja allegro klik w aplikacji pko bp źródło tabletowo.pl
Aktywacja Allegro Klik w aplikacji IKO PKO BP (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Następnie nastąpi przekierowanie do aplikacji Allegro, gdzie trzeba dokończyć proces aktywacji i nadać własny PIN do potwierdzania płatności za zakupy. Aby zapłacić za zamówienie na platformie, należy po skompletowaniu koszyka wybrać metodę Allegro Klik i wpisać ustalony PIN.

Dlaczego warto korzystać z Allegro Klik? Można sporo „zarobić”

Mogłoby się wydawać, że kolejna metoda płatności za zakupy na Allegro nie jest potrzebna, gdy już teraz można korzystać z Apple Pay i Google Pay oraz zapłacić przy użyciu zapisanej na koncie karty płatniczej czy Blika. Do użycia Allegro Klik zachęcają jednak dodatkowe korzyści:

  • subskrypcja Allegro Smart! na 6 miesięcy za 1 złoty, którą należy opłacić maksymalnie w ciągu 30 dni od aktywacji Allegro Klik (promocja obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku); jeśli ktoś ma już aktywną subskrypcję, zostanie ona wydłużona o pół roku,
  • do 3% zwrotu za zakupy.

Wysokość zwrotu zależy od spełnienia warunków:

  • za samą aktywację Allegro Klik przysługuje 1% cashback,
  • dodatkowy 1% zyskają osoby, na których konto wpływa minimum 2000 złotych miesięcznie,
  • kolejny 1% przysługuje klientom, którzy zawrą umowę na kartę kredytową, limit odnawialny, pożyczkę gotówkową lub ubezpieczenie (komunikacyjne PKO Moto, mieszkania i domu PKO Dom, życia i zdrowia PKO Życie); na czas obowiązywania umowy na ww. produkt.

Maksymalnie miesięcznie można otrzymać do 100 złotych zwrotu, a sumarycznie zyskać nawet 1300 złotych w ciągu 12 miesięcy (jeśli aktywujecie Allegro Klik innego dnia miesiąca niż pierwszy).

W każdej chwili można zrezygnować z usługi Allegro Klik. PKO BP zastrzega też, że nie można jej aktywować na koncie wspólnym. Cashback nie przysługuje w przypadku zakupu wybranych produktów:

  • Alkohole,
  • Dom i Ogród – Wyposażenie – Zabawne gadżety,
  • Dziecko – Karmienie dziecka – Żywność dla dzieci – Mleka modyfikowane – początkowe,
  • Elektronika – Akcesoria do podgrzewaczy tytoniu,
  • Karty podarunkowe,
  • Kolekcje i sztuka – Kolekcje – Akcesoria alkoholowe,
  • Kolekcje i sztuka – Kolekcje – Trafika,
  • Kultura i rozrywka – Gry – Towarzyskie – Imprezowe,
  • Kultura i rozrywka – Gry – Towarzyskie – Karciane,
  • Kultura i rozrywka – Gry – Towarzyskie – Kościane,
  • Medycyna naturalna – Produkty konopne,
  • Sport i turystyka – Bieganie – Odżywki i suplementy dla biegaczy,
  • Sport i turystyka – Siłownia i fitness – Suplementy i odżywki,
  • Supermarket – Produkty spożywcze – Napoje i Akcesoria – Dodatki do alkoholu i zaprawki,
  • Supermarket – Produkty spożywcze – Wina i napoje bezalkoholowe,
  • Tablice medyczne,
  • Zdrowie – Domowa apteczka,
  • Zdrowie – Medycyna naturalna – Waporyzatory.
