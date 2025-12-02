Dwa nowe smartfony Oppo. Podobne, ale nie takie same

Do oferty marki Oppo dołączyły dwa nowe modele. Mają one ze sobą wiele wspólnego, w tym nazwę, jednak nie są w 100% identyczne, ponieważ są skierowane do różnych grup klientów.

Smartfon Oppo A6x i Oppo A6x 5G debiutują na rynku

Główną różnicą, na którą wskazują już same nazwy, jest to, że smartfon Oppo A6x nie obsługuje technologii 5G, podczas gdy Oppo A6x 5G potrafi połączyć się z siecią piątej generacji. Wynika to z zastosowanego SoC. Pierwszy z ww. został wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 685, podczas gdy drugi w procesor MediaTek Dimensity 6300.

Oppo A6x (źródło: Oppo)

Różnica pomiędzy tymi modelami jest jeszcze jedna. Jedynie smartfon Oppo A6x 5G obsługuje szybkie ładowanie – o mocy 45 W, podczas gdy w przypadku modelu bez modemu 5G producent informuje o „braku obsługi szybkiego ładowania”. W obu akumulator ma jednak taką samą pojemność – 6500 mAh (smartfon Oppo A6x będzie zatem ładował się bardzo długo).

Poza tymi dwoma najbardziej znaczącymi różnicami, specyfikacja tej dwójki jest już niemal identyczna. Jeden i drugi model ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,75 cala i rozdzielczości HD+ 1570×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i 5 Mpix aparat z przysłoną f/2.2 na przodzie oraz 13 Mpix (f/2.2) na tyle (na karcie Oppo A6x jest jeszcze informacja o drugim z sensorem monochromatycznym i f/3.0).

Oppo A6x 5G (źródło: Oppo)

Oba modele wyposażono też w pamięci RAM LPDDR4X (od 4 do 6 GB) i UFS 2.2 (do 256 GB w A6x i do 128 GB w A6x 5G), slot na kartę microSD, czytnik linii papilarnych, dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth (5.0 w A6x i 5.4 w A6x 5G), złącze słuchawkowe 3,5 mm, port USB-C i system operacyjny Android z nakładką ColorOS 15.

Ile kosztuje smartfon Oppo A6x i Oppo A6x 5G?

Oba modele trafiły już do sprzedaży. W Malezji smartfon Oppo A6x w wersji 4/128 GB kosztuje 399 ringgitów (równowartość około 355 złotych). Oppo A6x 5G jest natomiast sprzedawany w Indiach za:

12499 rupii (~510 złotych) za wariant 4/64 GB,

13499 rupii (~550 złotych) za konfigurację 4/128 GB

oraz 14999 rupii (~610 złotych) za wersję 6/128 GB.

Producent na tę chwilę nie potwierdził dostępności tych urządzeń w Polsce.