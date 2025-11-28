Dobry smartfon w dobrej cenie już do kupienia w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartfon Oppo A6 Pro 5G. To przystępna cenowo propozycja dla osób, chcących kupić urządzenie, które sprawdzi się na co dzień.

Smartfon Oppo A6 Pro 5G oferuje dobrą specyfikację w przystępnej cenie

Smartfon Oppo A6 Pro 5G jest „skrojony” pod przeciętnego klienta. Oferuje przyzwoitą specyfikację, choć naturalnie producent musiał pójść na pewne kompromisy. W ogólnym ujęciu może jednak z powodzeniem spełnić oczekiwania, ponieważ nie zawodzi w najważniejszych dla większości osób aspektach.

Co więcej, jego wygląd zewnętrzny wcale nie „krzyczy”, że to tak przystępna cenowo propozycja. To zasługa bardzo wąskich ramek dookoła wyświetlacza – ich szerokość, według deklaracji producenta, to zaledwie 1,67 mm, dzięki czemu współczynnik screen-to-body wynosi 93%. Sam ekran również ma w pełni satysfakcjonujące parametry.

Oppo A6 Pro 5G (źródło: Oppo)

Jest to bowiem panel AMOLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości Full HD+ 2372×1080 pikseli (397 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 60, 90 lub 120 Hz i próbkuje dotyk z prędkością do 240 Hz. Wyświetlacz obsługuje też 100% palet DCI-P3 i sRGB oraz osiąga jasność do 1400 nitów (HBM). Za jego ochronę przed uszkodzeniami odpowiedzialne jest szkło AGC DT-Star D+.

Na przodzie są też ekranowy czytnik linii papilarnych i 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.4, z kolei na tyle umieszczono dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) i monochromatyczny z 2 Mpix sensorem i f/2.4. Niestety, nie ma aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym.

Oppo A6 Pro 5G (źródło: Oppo)

Smartfon Oppo A6 Pro 5G oferuje również akumulator o dużej pojemności – 6500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 80 W, aczkolwiek pod warunkiem zakupienia kompatybilnej z technologią SuperVooc technologii, gdyż w zestawie nie ma żadnego zasilacza. Urządzenie może posłużyć też jako powerbank.

„Pod maską” tego modelu znajdują się także procesor MediaTek Dimensity 6300 wraz z 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD (obsługiwane jest też USB OTG). Mimo że zastosowany SoC nie zapewnia bardzo wysokiej wydajności, producent zdecydował się dodać komorę parową o powierzchni 4300 mm².

Na liście parametrów są również dual SIM, moduły Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 i NFC, głośniki stereo, port USB-C i system operacyjny Android 15 z nakładką ColorOS 15 z Oppo AI. Smartfon Oppo A6 Pro 5G ma wymiary 158,2×75,02×8 mm, waży 185 gramów i cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP68 i IP69. Producent informuje, że można nim robić zdjęcia pod (słodką) wodą, ale jednocześnie zaleca używanie odpowiedniego, wodoszczelnego etui.

Cena Oppo A6 Pro 5G w Polsce nie jest wysoka

Smartfon Oppo A6 Pro 5G jest sprzedawany w Polsce za 1199 złotych. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne: srebrna i niebieska.