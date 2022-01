Duża część klientów kupuje sprzęt i po prostu go używa. Jest jednak grupa, którą interesuje nie tylko to, jak działa dane urządzenie, ale też to, jak długo będzie wspierane przez producenta. W przypadku tego modelu realme jednak się nie popisało.

Tym posunięciem realme nie zaskarbi sobie sympatii klientów

Marka, która wyszła spod skrzydeł OPPO, z nieznanego na arenie międzynarodowej brandu, w zaledwie trzy lata przeistoczyła się w jednego z największego producentów smartfonów na świecie. Celuje ona nie tylko w „masowego klienta”, dla którego najważniejszy jest jak najatrakcyjniejszy stosunek ceny do oferowanej przez urządzenie specyfikacji, ale też w bardziej wymagającego użytkownika.

Dla tej grupy nie jest ważna wyłącznie świetna specyfikacja, ale także kwestia wsparcia, jakie otrzyma wybrany przez nich model. Producent dwa dni temu opublikował harmonogram aktualizacji do Androida 12 dla swoich smartfonów – proces udostępniania nowego oprogramowania wraz z najświeższą wersją autorskiego interfejsu rozpocznie się w styczniu i zakończy w sierpniu 2022 roku.

Na liście urządzeń nie uwzględniono tabletu realme Pad, który oficjalnie zadebiutował z Androidem 11 na pokładzie 9 września 2021 roku. Jak się właśnie okazało – nie bez powodu. W ostatniej sesji Q&A producent poinformował, że urządzenie to nie dostanie aktualizacji do Androida 12. Jednocześnie zapowiedział jednak, że „będzie otrzymywało aktualizacje zabezpieczeń i wydajności przez cały cykl życia oprogramowania”.

Decyzja producenta jest zaskakująca, ponieważ mówimy o urządzeniu, które zadebiutowało zaledwie pięć miesięcy temu, a w dodatku realme jest liczącym się w branży producentem. Wsparcie może nie jest najważniejsze dla większości klientów, lecz jednocześnie jest wizytówką każdej marki – w tym przypadku można jednak mówić, że brak aktualizacji jest raczej ujmą na wizerunku.

Trudno zrozumieć takie podejście do tego urządzenia, nawet jeśli jest to budżetowa propozycja. Inne marki udostępniają przynajmniej jedną aktualizację Androida również najtańszym modelom – na przykład Samsung wyda Androida 12 dla Galaxy Tab A7 Lite, który obecnie kosztuje 699 złotych, podczas gdy za realme Pad trzeba zapłacić przynajmniej 999 złotych.

Nie pozostaje nam nic, jak tylko wierzyć, że to jedynie jednostkowy przypadek i producent już nigdy nie postąpi podobnie – taka polityka nie przysporzy mu popularności wśród klientów, którzy mają większe oczekiwania.