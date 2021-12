Smartfony realme sprzedają się jak ciepłe bułeczki – popatrz na to!

Od samego początku obserwujemy rozwój marki realme. Producent nieustannie bije kolejne rekordy, ponieważ jego smartfony sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Konkurencja może mu tylko pozazdrościć – na razie nie ma sobie równych pod tym względem.

Smartfony realme sprzedają się jak ciepłe bułeczki

Pierwszy smartfon marki zadebiutował w maju 2018 roku. Jego premiera, a także prezentacje kolejnych modeli nie odbijały się zbyt szerokim echem, bowiem producent skupiał się wyłącznie na indyjskim rynku, który jest jednym z najważniejszych na świecie. Jednak już rok później realme weszło do Europy i Chin, co – patrząc z perspektywy czasu – utorowało marce drogę do międzynarodowego, oszałamiającego sukcesu.

Prawdopodobnie nie udałoby się jej go odnieść, gdyby nie fakt, że realme zostało powołane do życia przez OPPO, które bardzo pomogło marce-córce w początkowej fazie rozwoju. Dziś traktowana jest ona już jako niezależny producent, ponieważ sprzedaż smartfonów tej marki jest liczona osobno, podczas gdy w niektórych zestawieniach urządzenia OnePlusa są wliczane do wolumenu sprzedaży OPPO.

Z danych, przedstawionych przez Counterpoint Research, wynika, że realme było najszybciej rosnącym producentem smartfonów z Androidem z modemami 5G w trzecim kwartale 2021 roku. Marka odnotowała wzrost sprzedaży rok do roku aż o 831%, podczas gdy w ujęciu ogólnym sprzedaż smartfonów, obsługujących sieć 5G, wzrosła w tym okresie o 121% rok do roku.

Według Counterpoint Research realme było w trzecim kwartale 2021 roku szóstym największym producentem smartfonów z modemami 5G i utrzymało tę pozycję drugi kwartał z rzędu. Trzeba jednak zauważyć, że pozostałe marki, należące do koncernu BBK Electronics, tj. OPPO i vivo, również odnotowały trzycyfrowy wzrost sprzedaży smart-telefonów obsługujących sieć piątej generacji (odpowiednio o 165% i 147%).

Oprócz nich udało się to jeszcze tylko Xiaomi, w przypadku którego odnotowano wzrost sprzedaży smartfonów z modemami 5G o 134%. Pozostali, uwzględnieni w zestawieniu producenci, tj. Samsung i Honor, sprzedali o 70% i 11% modeli 5G więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Counterpoint Research zauważa, że za większość ogólnego wzrostu sprzedaży smartfonów z modemami 5G w przypadku realme odpowiadają trzy rynki: Chiny, Indie i Europa. W trzecim kwartale 2021 roku marka odnotowała zwiększenie sprzedaży modeli obsługujących sieć 5G w Indiach o zawrotne 9519% oraz o 830% w Chinach (rok do roku).

Na koniec warto przypomnieć, że realme ma ogromne ambicje – już w przyszłym roku chce być drugim największym dostawcą smartfonów w Polsce.