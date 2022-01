Android w samochodach Volvo otrzyma zastrzyk mocy

Obecnie fani osiągów i wysokich cyferek chwalą się mocą silnika czy czasem sprintu do pierwszej „setki”, ale niewykluczone, że niebawem dołączą do tego osiągi procesora. W zbliżających się modelach Volvo zostanie zastosowany nowy układ Qualcomma, który ma pozytywnie wpłynąć na sprawność pracy Android Automotive.

Jaki masz procesor?

Do niedawna takie pytanie mogliśmy zadać znajomemu podczas rozmowy o jego smartfonie czy komputerze. Cóż, czasy się zmieniają i wkrótce również w przypadku samochodów coraz ważniejszy będzie zastosowany procesor. To on zapewni szybkie przetwarzanie danych, komfortową, a także szybką pracę systemu infotainment i poszczególnych aplikacji.

Warto zauważyć, że producenci samochodów już teraz chwalą się zastosowanym komputerem. Przykładowo, Mercedes wymienia 8-rdzeniowy procesor i 16 GB RAM wśród zalet nowej klasy S. Patrząc na kierunek, w którym podążą cała branża, podobne dane będą coraz częściej podawane przez różne marki podczas opisywania nowego modelu auta.

Co więcej, samochody już teraz zauważalnie zbliżają się do smartfonów. Dobrym przykładem jest tutaj Volvo. Szwedzi stosują w swoich autach system bazujący na oprogramowaniu Google – Android Automotive. Ponadto firma planuje wprowadzić nowy układ, który dostarczy Qualcomm, a więc producent znany ze Snapdragonów montowanych m.in. w smartfonach.

Android Automotive i Snapdragon Cockpit

Qualcomm poinformował o nawiązaniu we współpracy z Volvo. Celem jest wprowadzenie platformy Snapdragon Cockpit trzeciej generacji do nadchodzących samochodów ze Szwecji. Ponadto na pokładzie ma znaleźć się zestaw nowoczesnych technologii do komunikacji bezprzewodowej.

Nowa platforma ma przynieść odczuwalny skok wydajności, co z kolei przełoży się na sprawniejszą pracę systemu infotainment. Jak najbardziej będzie miało to wpływ na ogólny komfort użytkowania aut Volvo, a także marki Polestar – dopracowane oprogramowanie odgrywa coraz większą rolę w odbiorze samochodu. Z zapowiedzi wynika, że ogólna wydajność wzrośnie 2,5-krotnie, renderowanie grafiki będzie 5-10 razy szybsze, a przetwarzaniem cyfrowego sygnału audio ma być szybsze o ~2,5x.

Dowiedzieliśmy się również, że producent zamierza wprowadzić nową wersję systemu infotainment, bazującą na Android Automotive. Należy więc spodziewać się ulepszeń w kwestii interfejsu i najpewniej również pojawią się nowe funkcje.

Zmiany zobaczymy w modelu Polestar 3, a także w planowanym nowym i elektrycznym SUV-ie Volvo. Niektóre z nowości związane z oprogramowaniem zostaną udostępnione w ramach aktualizacji OTA.