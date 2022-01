Nie wszystkie smartfony Xiaomi można kupić w Polsce. Ten model nie jest oficjalnie dostępny w kraju nad Wisłą, ale można go zdobyć. Pod warunkiem, że jest się wytrwałym i hojnym, bo to nie będzie tani zakup.

Reklama

Tego Xiaomi nie kupisz w Polsce, ale możesz go wylicytować (wraz z sukienką)

Smartfony z serii (Mi) MIX są niczym bumerang – tylko wybrane modele trafiły do Polski, w tym rozsuwany Mi MIX 3. Pierwszy Xiaomi Mi MIX (pamiętacie go jeszcze?), podobnie jak Xiaomi MIX 4 (już bez dopisku „Mi”), nie dotarły do kraju nad Wisłą. Tego ostatniego można jednak zdobyć, jeśli tylko jest się wytrwałym i przy okazji bardzo hojnym. Jest o co i po co walczyć.

źródło: Allegro

Oficjalny sklep Xiaomi uruchomił na platformie Allegro licytację, której przedmiotem jest niedostępny oficjalnie w Europie smartfon Xiaomi MIX 4. Osoba, która ją wygra, otrzyma również „szczęśliwy” strój – sukienkę Igi Świątek, tenisistki i polskiej ambasadorki marki, w którym grała podczas turnieju z cyklu WRA 500 w australijskiej Adelajdzie, gdzie doszła do półfinału, a także spersonalizowaną dedykację od Igi.

Reklama

Jest zatem o co walczyć, aczkolwiek trzeba wykazać się wytrwałością i hojnością – aktualnie licznik licytacji wskazuje już ponad 10000 złotych, a aukcja potrwa aż do 10 lutego 2022 roku, zatem kwota zapewne jeszcze urośnie. Warto jednak licytować, ponieważ uzyskane w tej licytacji pieniądze zostaną przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Xiaomi informuje, że smartfon ma oficjalne oprogramowanie w języku angielskim, ale istnieje możliwość zainstalowania polskiego tłumaczenia na życzenie. Jednocześnie producent zastrzega, że jest to egzemplarz kolekcjonerski i jako taki trzeba traktować to urządzenie – brak oficjalnej dystrybucji tego modelu w Europie może wiązać się z tym, że niektóre funkcje nie będą dostępne.

źródło: Xiaomi

Mimo wszystko „gra jest warta świeczki”, ponieważ Xiaomi MIX 4 to kawał świetnie wyposażonego smartfona z licznymi innowacjami, jak podekranowy aparat o rozdzielczości 20 Mpix oraz obsługa 120 W ładowania przewodowego i 50 W indukcyjnego.

Do tego na jego pokładzie znajdują się jeszcze m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 888+ z modemem 5G, 12 GB LPDDR5 RAM, 512 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1 oraz zestaw aparatów 108 Mpix z OIS + 13 Mpix (120° FOV) + 8 Mpix z OIS (5x zoom optyczny i 50x zoom cyfrowy) na tyle.