Koniec czekania. Samsung udostępnił aktualizację do One UI 8 (Android 16)

Pierwsi właściciele smartfonów Samsunga mogą już pobrać aktualizację do One UI 8 i systemu Android 16. Udostępnianie nowego oprogramowania powinno lada chwila ruszyć pełną parą.

Aktualizacja do One UI 8 (Android 16) dla smartfonów Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra już dostępna

Południowokoreański oddział producenta poinformował, że testy beta One UI 8 na smartfonach Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra zostały oficjalnie zakończone. Oznacza to, że osoby, które w nich uczestniczyły, nie dostaną już więcej żadnych aktualizacji – wymagane jest zainstalowanie wersji stabilnej oprogramowania, ponieważ inaczej wsparcie nie zostanie zapewnione.

Ponadto producent informuje, że nie będzie już dłużej zapewniał wsparcia dla One UI 8 w wersji beta ani przyjmował informacji zwrotnych od testerów. Użytkownicy stracą również dostęp do strony ze szczegółami wydania testowego, a także społeczności testerów.

Oficjalna wersja One UI 8 dla smartfonów z serii Galaxy S25, która została dziś udostępniona w Korei Południowej, nosi oznaczenie S938NKSU5BYI3 / S938NOKR5BYI3 / S938NKSU5BYI3 i zawiera również poprawki zabezpieczeń, datowane na 1 września 2025 roku. Waga aktualizacji to z kolei 555,54 MB.

Kiedy Twój Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ lub Galaxy S25 Ultra dostanie aktualizację do Androida 16 i One UI 8?

Jako że Samsung udostępnił aktualizację do systemu Android 16 w Korei Południowej, należy spodziewać się, że One UI 8 trafi do użytkowników na całym świecie lada chwila. Według ostatnich informacji, One UI 8 dla Galaxy S25 miało być dostępne od 18 września 2025 roku.

Należy jednak pamiętać, że każda aktualizacja udostępniana jest etapami – jedni użytkownicy otrzymają ją szybciej, natomiast inni nieco później. W przypadku, kiedy smartfon nie informuje o możliwości zainstalowania nowej wersji oprogramowania, można spróbować wywołać ją ręcznie w Ustawieniach.

Nie zawsze jednak przynosi to oczekiwany efekt. Jeśli urządzenie nie poinformuje o dostępności aktualizacji, należy po prostu cierpliwie poczekać lub sprawdzać regularnie ręcznie, czy już da się zainstalować nowy system.