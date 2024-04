Jaki smartfon do 1000 złotych wybrać? Najlepsze opcje na 2024 rok

Najlepsze smartfony na rynku kosztują kilka razy więcej. Nawet za mniej niż 1000 złotych możesz jednak kupić dobry sprzęt, o ile tylko Twoje wymagania nie należą do szczególnie wygórowanych. Niezły ekran, wydajne działanie w podstawowych zadaniach, łączność 5G i przyzwoity aparat – wszystko to znajduje się w zasięgu.

Jaki smartfon do 1000 złotych kupić? Jak zwykle odpowiedź brzmi: to zależy…

Smartfon to urządzenie, z którym wiele osób spędza praktycznie cały dzień. On budzi ich o poranku, towarzyszy im przy śniadaniu i w drodze do pracy, często też pomaga w wykonywaniu zawodowych obowiązków (albo też wykręcaniu się od nich), wieczorem służy rozrywce, a na koniec dnia nierzadko jego ekran jest ostatnim, co widzą przed zaśnięciem. On też pełni funkcje portfela czy aparatu, no i przede wszystkim umożliwia utrzymywanie kontaktu z bliskimi.

To między innymi dlatego właśnie wybór smartfona nie należy do najprostszych zadań. Szczególnie że każdy ma swoje potrzeby i preferencje. Tworząc ten ranking starałem się zmieścić w nim urządzenia dostosowane do różnych wymagań, choć pole do popisu przy budżecie dochodzącym jedynie do 1000 złotych nie jest wcale szerokie. Niemniej wierzę, że uda Ci się znaleźć tu coś dla siebie.

Najlepszy smartfon do 1000 złotych – ranking 2024:

Tecno Spark 20 – bardzo dobra opcja dla najbardziej oszczędnych

– bardzo dobra opcja dla najbardziej oszczędnych TCL 40 Nxtpaper – świetny smartfon z ekranem niczym kartka papieru

– świetny smartfon z ekranem niczym kartka papieru Motorola Moto G34 5G – zaskakująco dobrze wyposażony tani smartfon

– zaskakująco dobrze wyposażony tani smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite – propozycja dla zwolenników większych ekranów

– propozycja dla zwolenników większych ekranów Realme C67 – dobrze wyglądający smartfon z niejedną zaletą

– dobrze wyglądający smartfon z niejedną zaletą Infinix Note 30 Pro – niedrogi smartfon, któremu warto dać szansę

– niedrogi smartfon, któremu warto dać szansę Samsung Galaxy M34 5G – długo działa na ładowaniu i nagrywa w 4K

– długo działa na ładowaniu i nagrywa w 4K Xiaomi Redmi Note 12S – ma dużo pamięci i niezły, nieduży wyświetlacz

Zanim przejdę do opisania konkretnych modeli z powyższej listy, chciałbym wyjaśnić kilka podstawowych kwestii, odpowiadając na pytanie…

Co oferują smartfony do 1000 złotych w 2024 roku?

Najlepsze smartfony do 1000 złotych mają 8 GB pamięci RAM (najczęściej formatu LPDDR4) oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej (zwykle UFS 2.2). Ich sercem jest zaś przeważnie któryś z mocniejszych procesorów klasy podstawowej. W kolejności od najwydajniejszego, ich zestawienie plasowałoby się następująco: Snapdragon 695 5G i Exynos 1280 na równi, niewiele niżej Dimensity 6020, następnie Helio G99, a potem Snapdragon 685, Helio G96 i G88 oraz Helio G85.

Procesory tego pokroju dobrze sprawdzają się w podstawowych zastosowaniach, ale przy większym obciążeniu (np. podczas grania) zdarza im się złapać zadyszkę. Miłośnicy elektronicznej rozrywki w kieszonkowym wydaniu powinni raczej rozejrzeć się za nieco droższymi urządzeniami.

Urządzenia za kilkaset złotych mają też wyświetlacze o przekątnej między 6,4 a 6,8 cala. Trudno w tej cenie znaleźć dobrego smartfona, który byłby wyraźnie mniejszy – to kiepska wiadomość dla tych, którzy preferują bardziej poręczne modele. Można za to liczyć na rozdzielczość Full HD+ gwarantującą wysoką szczegółowość obrazu oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz. W kontekście technologii tradycyjnie mamy do wyboru IPS-y o bardziej naturalnych kolorach i AMOLED-y o wyższym kontraście.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo

Standardem na tej półce cenowej są akumulatory o pojemności 5000 mAh, które – w zależności od zastosowanego procesora i intensywności użytkowania – wytrzymują zwykle od 1 do 3 dni, zanim skończy się im energia. W kontekście jej uzupełniania należy zwrócić uwagę na szybkie ładowanie – większość modeli do tysiaka je oferuje, najczęściej z mocą około 25-35 W, ale zdarzają się nawet urządzenia z ładowarkami o mocy 67-68 W.

Wszystkie smartfony w tym zestawieniu oddają do dyspozycji użytkowników porty USB-C oraz mini jack (słuchawkowe). Jeśli zaś chodzi o łączność bezprzewodową, to standardowy zestaw tworzą: Bluetooth, NFC, dwuzakresowe Wi-Fi i LTE. Niektóre modele dorzucają do tego jeszcze 5G, umożliwiając tym samym korzystanie z sieci nowej generacji.

Głośniki stereo, slot kart microSD i czytniki linii papilarnych to kolejne elementy, na których obecność możesz liczyć, dysponując budżetem na poziomie kilkuset złotych. Nie spodziewaj się za to ponadprzeciętnie wytrzymałych konstrukcji ani wybitnych aparatów. Te ostatnie są w stanie robić przyzwoite zdjęcia, ale szału raczej nie będzie.

Skoro podstawy mamy za sobą, to przejdźmy do konkretów. Innymi słowy: zaczynamy!

Tecno Spark 20 – bardzo dobra opcja dla najbardziej oszczędnych

Pierwszy model w rankingu wyglądem próbuje nam wmówić, że jest iPhone’em, nie tylko ze względu na układ aparatów, ale też coś na wzór Dynamicznej Wyspy. Daleko mu jednak do niego pod wieloma względami i… być może najważniejsza informacja z perspektywy tego zestawienia jest taka, że w przeciwieństwie do Apple ani grosza nie płacimy tu za markę. Dzięki temu, pomimo ceny na poziomie 700 złotych, otrzymujemy zaskakująco dużo.

Tecno Spark 20 ma na pokładzie przyzwoity, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85 i 8 GB pamięci RAM. Do naszej dyspozycji oddaje też 256 GB pamięci wewnętrznej, a akumulator o pojemności 5000 mAh zapewnia około 2 dni działania między jednym ładowaniem a drugim. Niemałym zaskoczeniem może być też obecność głośników stereo, modułu NFC do płatności zbliżeniowych i czytnika linii papilarnych ukrytego w przycisku zasilania.

fot. Tecno

Ekranem trudno się zachwycić, ale panel IPS o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz to i tak niezła opcja w tej cenie. Co więcej, producent pokrył go szkłem Panda Glass, aby nie rysował się tak łatwo. Ze względu na stopień ochrony IP53 raczej jednak nie szalałbym z korzystaniem z niego podczas deszczu. Wreszcie, nie najgorzej w akcji wypadają również aparaty – 50 Mpix z tyłu i 32 Mpix z przodu.

Jeśli więc szukasz prostego smartfona za możliwie niewielkie pieniądze, który jednak zrobi przyzwoite zdjęcie i nie będzie się zacinać, gdy tylko uruchomisz parę aplikacji, to Tecno Spark 20 wydaje się bardzo sensowną opcją. Na pewno warto ją rozważyć.

Najważniejsze cechy smartfona Tecno Spark 20:

wyświetlacz: 6,56 cala, IPS, 1612×720 pikseli, 90 Hz

procesor: MediaTek Helio G85 (do 2,0 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 18 W

dodatkowo: głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, radio FM

system operacyjny: Android 13 (planowana aktualizacja do Android 14)

odporność: IP53

wymiary i waga: 163,7×75,6×8,45 mm, 194 g

ile kosztuje? ok. 700 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

źródło: TECNO

Na rynku dostępne są też lepiej wyposażone warianty Spark 20 Pro oraz Spark 20 Pro+. Oba mają wyświetlacze o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz (ten pierwszy ma panel LCD, drugi – AMOLED). Jeden i drugi oferuje też wydajniejszy procesor Helio G99 i aparat 108 Mpix. Mając do dyspozycji nieco więcej pieniędzy spojrzałbym jednak również na któreś z konkurencyjnych urządzeń, na przykład…

TCL 40 Nxtpaper – świetny smartfon z ekranem niczym kartka papieru

TCL 40 Nxtpaper kosztuje o stówkę więcej niż Spark, ale też niemal pod każdym względem jest od niego trochę lepszy. Jego sercem jest minimalnie wydajniejszy procesor MediaTek Helio G88, akumulator jest pojemniejszy o 10 mAh i może być ładowany szybciej (z mocą nawet 33 W), a głównej kamerze z tyłu towarzyszą dodatkowe oczka w postaci 2-megapikselowego aparatu makro i 5-megapikselowego aparatu ultraszerokokątnego. No i jest też lepszy wyświetlacz, ale on akurat zasługuje na osobny akapit.

Urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i dobrze wykorzystuje tę przestrzeń, oferując rozdzielczość 2460×1080 pikseli. Zachowuje przy tym częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Aby odkryć to, co w nim najważniejsze, trzeba jednak rozszyfrować zagadkowe Nxtpaper w nazwie smartfona. Otóż jest to wyjątkowa technologia, starająca się odwzorowywać doświadczenie towarzyszące patrzeniu na papier. To przyjemne, a w dodatku zdrowsze dla oczu.

fot. TCL

Poza wyświetlaczem, TCL 40 Nxtpaper nie wyróżnia się niczym szczególnym, choć wiele osób zwraca także uwagę na stonowaną stylistykę tego smartfona. Równocześnie nie ma zbyt wielu braków, które mogłyby być odczuwalne podczas codziennego użytkowania.

Ostatecznie jest to po prostu dobry sprzęt dla mniej wymagających. Jeśli z takim założeniem zdecydujesz się na jego zakup, to najpewniej nie będziesz żałować.

Najważniejsze cechy smartfona TCL 40 Nxtpaper:

wyświetlacz: 6,78 cala, IPS (Nxtpaper), 2460×1080 pikseli, 90 Hz

procesor: MediaTek Helio G88 (do 2,0 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50 + 5 + 2 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5010 mAh, ładowanie maks. 33 W

dodatkowo: głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, radio FM

system operacyjny: Android 13 (planowana aktualizacja do Android 14)

odporność: brak

wymiary i waga: 168,2×75,5×7,89 mm, 195 g

ile kosztuje? ok. 800 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Media Expert, MediaMarkt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. TCL

Motorola Moto G34 5G – zaskakująco dobrze wyposażony tani smartfon

Interesującą alternatywą dla modelu powyżej może okazać się Motorola Moto G34 5G. Dopiero co miałem okazję testować ten smartfon i wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie. To, co producentowi udało się upchać w urządzeniu kosztującym około 800 złotych, naprawdę zasługuje na uznanie.

Przede wszystkim jest to jeden z najtańszych smartfonów na rynku wyposażonych w modem 5G. Może też pochwalić się (głośno grającymi) głośnikami stereo z Dolby Atmos, akumulatorem niewymagającym codziennego ładowania oraz wyświetlaczem z odświeżaniem 120 Hz (które w dodatku można ustawić na sztywno). Poza wysoką płynnością ruchu ekran ma też jednak słabe strony (to jasność sięgająca tylko 500 nitów oraz rozdzielczość 1600×720 pikseli).

fot. Motorola

Warto też podkreślić, że w tak niedrogim smartfonie otrzymujemy od razu świeżutkiego Androida 14, który w dodatku jest prawie zupełnie czysty (jak to u Motoroli). Całość działa płynnie, przede wszystkim dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 695 5G. O aparatach mogę zaś powiedzieć tyle, że w dobrych warunkach spisują się bardzo dobrze, w gorszych zaś – przyzwoicie.

Zatem jeżeli szukasz smartfona zapewniającego wysoką wydajność w podstawowych zadaniach i długi czas działania, a do tego liczysz na niezły aparat i komfortowe warunki do oglądania filmów i seriali, to Motka powinna znaleźć się wysoko na Twojej liście.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G34 5G:

wyświetlacz: 6,5 cala, IPS, 1600×720 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (do 2,2 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50 + 2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 18 W

dodatkowo: głośniki stereo z Dolby Atmos, czytnik linii papilarnych

system operacyjny: Android 14

odporność: IP54

wymiary i waga: 162,7×74,6×8 mm, 180 g

ile kosztuje? ok. 800 złotych

gdzie kupić? Allegro, Orange, Play

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

OnePlus Nord CE 3 Lite – propozycja dla zwolenników większych ekranów

OnePlus Nord CE 3 Lite to taka Motka na sterydach. Ma taki sam procesor, tyle samo pamięci i też pozwala łączyć się z siecią 5G. Ma również akumulator o takiej samej pojemności, ale umożliwia ładowanie go z mocą 67 W – i to właśnie pierwsza z korzyści. Drugą jest lepszy aparat z sensorem 108 Mpix.

Smartfon ma też większy ekran (6,72 cala), co można uznać zarówno za plus, jak i minus. Zdecydowanie po stronie zalet należy za to zapisać wyższą rozdzielczość (Full HD+). Wadą będzie z kolei obecność starszego Androida 13 na start (choć producent zadbał o aktualizację do czternastki), no i uwzględnienia wymaga również wyższa cena – trzeba wysupłać dodatkową stówkę.

fot. OnePlus

Kwota na poziomie 900 złotych jest jednak i tak dużo niższa niż 1600 złotych, które producent kazał sobie płacić w momencie premiery. To właśnie zbyt wysoka cena była jednym z największych zarzutów Wojtka, który parę miesięcy temu miał okazję przetestować ten model. Poza tym pisał wówczas:

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G […] nie zawiesza się, nie nagrzewa pod większym obciążeniem, pracuje dość szybko (jak na możliwości pamięci i procesora) oraz robi naprawdę ładne zdjęcia. Ma też swoje wady, jak chociażby brak możliwości nagrywania filmów w 4K i Full HD w 60 klatkach na sekundę czy odblokowywania sprzętu w nocy przy pomocy rozpoznawania twarzy, ale to moje marudzenie.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus Nord CE 3 Lite:

wyświetlacz: 6,72 cala, IPS, 2400×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (do 2,2 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 108 + 2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 67 W

dodatkowo: głośniki stereo, czytnik linii papilarnych

system operacyjny: Android 13 (planowana aktualizacja do Android 14)

odporność: brak

wymiary i waga: 165,5×76×8,33 mm, 195 g

ile kosztuje? ok. 900 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Media Expert, MediaMarkt, Morele, Komputronik, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Realme C67 – dobrze wyglądający smartfon z niejedną zaletą

Jeśli podobają Ci się parametry wyświetlacza i aparatu w Nordzie, ale potrzebujesz więcej przestrzeni na pliki i liczysz na dłuższy czas działania, to rzuć okiem na model Realme C67. Jego plusem jest również to, że zaraz po wyjęciu z pudełka ma na pokładzie system Android 14.

Oczywiście na tej półce cenowej konieczne są kompromisy. Jeżeli więc model ten jest pod pewnymi względami lepszy, to pod innymi musi być gorszy. I tak na przykład jego sercem jest nieco słabszy procesor Snapdragon 685. Pomimo mniejszej mocy na co dzień radzi sobie jednak naprawdę dobrze. Nie obsługuje za to 5G – miej tego świadomość. No i ładowanie jest nieco wolniejsze.

fot. Realme

To poprawny smartfon, w którym można wyróżnić trzy główne cechy: rewelacyjny czas pracy, Androida 14 na start […] i wzornictwo. Do tego jego kultura pracy na co dzień jest dobra – nic się nie zacina, stereofoniczne głośniki są donośne, a […] zdjęcia w dobrych warunkach (bez zoomu) robi takie, że nie powstydziłby się ich nawet droższy smartfon – tak pisała o nim Kasia w podsumowaniu recenzji.

Krótko mówiąc: podobnie jak Nord, tak i Realme C67 jest niezwykle uniwersalnym smartfonem, którego wyboru raczej mało kto będzie żałować. O ile oczywiście nie ma się wygórowanych oczekiwań względem urządzenia za mniej niż tysiaka.

Najważniejsze cechy smartfona Realme C67:

wyświetlacz: 6,72 cala, IPS, 2400×1080 pikseli, 90 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 685 (do 2,8 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 108 z tyłu / 8 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, Bluetooth, 4G (LTE), NFC, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 33 W

dodatkowo: głośniki stereo, czytnik linii papilarnych

system operacyjny: Android 14

odporność: IP54

wymiary i waga: 164,6×75,4×7,59 mm, 185 g

ile kosztuje? ok. 950 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo

Infinix Note 30 Pro – niedrogi smartfon, któremu warto dać szansę

Infinix to marka, która nie cieszy się jeszcze zbyt dużą popularnością w Polsce, ale nie można jej odmówić ambicji, jeśli chodzi o zawładnięcie niską i średnią półką cenową. Co więcej, może jej się to udać, jeśli będzie wypuszczać więcej modeli takich jak ten.

Infinix Note 30 Pro kosztuje mniej niż 1000 złotych, a może pochwalić się naprawdę przyzwoitą specyfikacją. Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99 (który w testach syntetycznych plasuje się pomiędzy Snapdragonem 695 a 685). Towarzystwa dotrzymuje mu 8 GB pamięci RAM i 256 GB na pliki.

fot. Infinix

Przede wszystkim jednak urządzenie ma wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości Full HD+. Na tej półce to nie zdarza się często. Oferuje też szybkie ładowanie akumulatora – z mocą 68 W, a aparat 108 Mpix robi nie najgorsze zdjęcia, o ile dopisują warunki.

Oczywiście, to nie jest tak, że wszystko mi się w nim podoba – pisała Kasia w recenzji – ale już pierwszy rzut oka na cenę i możliwości, takie jak ekran AMOLED 120 Hz, NFC, ładowanie 68 W i obsługa ładowania indukcyjnego, a do tego obecność gniazda jack 3.5 mm i slotu kart microSD, same w sobie powodują, że warto Infinix Note 30 Pro przyjrzeć się bliżej.

Najważniejsze cechy smartfona Infinix Note 30 Pro:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2460×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: MediaTek Helio G99 (do 2,2 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 108 + 2 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, Bluetooth, 4G (LTE), NFC, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 68 W

dodatkowo: głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, ładowanie indukcyjne

system operacyjny: Android 13 (planowana aktualizacja do Android 14)

odporność: IP53

wymiary i waga: 162,7×76×8,12 mm, 186 g

ile kosztuje? ok. 900 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Media Expert, MediaMarkt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Samsung Galaxy M34 5G – długo działa na ładowaniu i nagrywa w 4K

W wyświetlacz AMOLED wyposażony został także Samsung Galaxy M34 5G i jest to naprawdę świetny panel: z ładnymi kolorami i odświeżaniem 120 Hz. Oferuje też wysoką rozdzielczość Full HD+ i jasność sięgającą 1000 nitów, a do tego został pokryty szkłem Gorilla Glass 5, chroniącym go przed zarysowaniami.

Od pozostałych modeli w tym zestawieniu propozycja Koreańczyków odstaje przede wszystkim pamięcią, jako że ma tylko 6 GB RAM-u i 128 GB na pliki. Nadrabia to jednak obecnością modemu 5G oraz aparatem 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i funkcją nagrywania wideo w rozdzielczości 4K.

fot. Samsung

Galaxy M34 to też świetna opcja dla osób, którym nie pasuje codzienne ładowanie smartfona. Akumulator o nieprzeciętnie dużej pojemności (6000 mAh) pozwala na uzupełnianie energii co kilka dni. Może to w dodatku robić całkiem szybko, dzięki ładowarce o mocy 25 W (mogłoby tu być trochę lepiej, ale i tak nie jest źle).

Bez wątpienia jest to model, który wyróżnia się na tle konkurencji. Ma swoje minusy, ale ma też masę plusów, które zachęcają do wybrania właśnie jego. Jeśli Twoje priorytety to wysoka jakość nagrań, świetny wyświetlacz, łączność 5G i długi czas działania, to prawdopodobnie masz już swojego faworyta.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy M34 5G:

wyświetlacz: 6,5 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: Samsung Exynos 1280 (do 2,4 GHz)

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50 + 8 + 2 Mpix z tyłu / 13 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, Bluetooth, 5G, NFC, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 25 W

dodatkowo: czytnik linii papilarnych, nagrywanie w 4K

system operacyjny: Android 13 (dostępna aktualizacja do Android 14)

odporność: brak, Gorilla Glass 5

wymiary i waga: 161,7×77,2×8,8 mm, 208 g

ile kosztuje? ok. 1000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, Vobis, x-kom

fot. Samsung

Xiaomi Redmi Note 12S – ma dużo pamięci i niezły, nieduży wyświetlacz

Zestawienie zamyka sprzęt ze stajni Xiaomi, a konkretnie Redmi Note 12S. To smartfon, którym szczególnie zainteresować mogą się zwolennicy mniejszych wyświetlaczy – jego panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ cechuje się bowiem przekątną 6,43 cala. To wyjątkowo poręczny sprzęt: ma mniej niż 16 cm wysokości, niewiele ponad 8 mm grubości i waży jedynie 176 gramów.

Sporą dawkę mocy obliczeniowej dostarcza mu ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G96 (o wydajności porównywalnej ze Snapdragonem 685). W środku znalazło się też miejsce dla 8 GB pamięci operacyjnej, 256 GB pamięci na pliki oraz akumulatora o standardowej pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 33 W.

fot. Xiaomi

Stonowany, elegancki design, boczny czytnik linii papilarnych oraz głośniki stereo to kolejne atuty. Daleki od doskonałego, ale jednak przyzwoity jest także potrójny aparat 108 Mpix. Ma dodatkowe obiektywy: ultraszerokokątny i makro. Z przodu zaś znajduje się kamera do selfie z matrycą 16 Mpix.

Brakuje modułu 5G, a w grach i bardziej obciążających zadaniach brakuje też wydajności. Nawet pomimo tego jednak Redmi Note 12S pozostaje jedną z najbardziej interesujących propozycji w kategorii smartfonów do 1000 złotych.

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi Redmi Note 12S:

wyświetlacz: 6,43 cala, AMOLED, 2400×1080 pikseli, 90 Hz

procesor: MediaTek Helio G96 (do 2,05 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 108 + 8 + 2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, Bluetooth, 4G (LTE), NFC, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 33 W

dodatkowo: głośniki stereo, czytnik linii papilarnych

system operacyjny: Android 13 (dostępna aktualizacja do Android 14)

odporność: IP53, Gorilla Glass 3

wymiary i waga: 159,9×73,9×8,1 mm, 176 g

ile kosztuje? ok. 1000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Mi-Home, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Xiaomi

To wciąż nie to? Pomyśl więc o dorzuceniu stówki lub dwóch

Jeżeli żaden z podanych smartfonów nie zdołał sprostać Twoim wymaganiom, to najprawdopodobniej musisz pomyśleć o zwiększeniu budżetu. Przykładowo za ~1200 złotych możesz kupić model Motorola Moto G54 Power Edition z 12 GB pamięci RAM, procesorem Dimensity 7020, akumulatorem 6000 mAh, łącznością 5G i 6,5-calowym wyświetlaczem IPS. W tej samej cenie dostępny jest Xiaomi Poco M6 Pro, który również ma 12 GB RAM-u, a do tego 512 GB na pliki i ekran AMOLED, ale mniej pojemny akumulator (5000 mAh) i nieco słabszy procesor (Helio G99 Ultra).

Oczywiście, dokładając kolejne stówki, możesz liczyć na coraz wyższą wydajność, coraz lepsze ekrany i coraz wyższą jakość zdjęć. Musisz też iść na coraz mniejszą liczbę kompromisów. Jednak to temat na zupełnie inne zestawienie. Jeśli więc chcesz wydać 1000 złotych, ale po przejrzeniu tego rankingu wciąż masz jakieś wątpliwości, to podziel się nimi w komentarzu, a na pewno uda się znaleźć jakieś rozwiązanie.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!