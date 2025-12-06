Jak powstaje Spotify Wrapped? I czy zawiera odtworzenia offline?

Szwedzi postanowili wyjaśnić, jak powstaje Spotify Wrapped. Poznaliśmy główne wytyczne, dzięki którym możemy co roku zobaczyć muzyczne podsumowanie.

Co roku na Spotify Wrapped czeka mnóstwo osób

Użytkownicy jednej z najpopularniejszych platform streamingowych mogą już sprawdzić Spotify Wrapped 2025. Warto zaznaczyć, że mówimy o funkcji, która cieszy się ogromną popularnością. Niektórzy nawet chwalą się swoim podsumowaniem przed znajomymi i w mediach społecznościowych.

Można stwierdzić, że Spotify Wrapped to nie jest po prostu wygenerowana lista najchętniej słuchanych piosenek, ale sposób na wyrażenie swoich muzycznych preferencji. Nie powinno też dziwić, że podobne rozwiązania znajdziemy w innych usługach – YouTube Recap 2025, YouTube Music Recap 2025, Amazon Music Delivered 2025, a nawet Garmin Connect 2025 czy podsumowanie 2025 roku w Zdjęciach Google.

Spotify Wrapped – jak jest tworzone?

Firma postanowiła ujawnić nieco tajemnicy na temat powstawania tego muzycznego podsumowania roku. Poznaliśmy główne zasady, które obowiązują i pozwalają osiągnąć zadowalający efekt.

Szwedzi słusznie zauważają, że mając do dyspozycji ten sam zestaw danych bazowych można tworzyć rankingi na wiele różnych sposobów. W przypadku Spotify Wrapped wybierana jest metoda, która zadaniem firmy najlepiej odzwierciedla to, na czym użytkownikom najbardziej zależy.

Spotify Wrapped 2025 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o najpopularniejsze utwory, klasyfikowane są według łącznej liczby odsłuchań. Należy jednak wiedzieć, że odsłuchanie jest liczone, gdy dany utwór był odtwarzany przez przynajmniej 30 sekund – niezależnie od tego, czy utwór trwa trzy, czy dziesięć minut. Natomiast najchętniej słuchani artyści są klasyfikowany według ważonej liczby odtworzeń. Przykładowo główni artyści w danym utworze mają większą wagę niż drugoplanowi i wszyscy pozostali.

W przypadku najpopularniejszych albumów stosowana jest unikalna logika. Spotify uznaje album za odsłuchany, jeśli większość utworów została odsłuchana, niezależnie od tego, czy na stronie albumu, czy z dowolnego innego miejsca w aplikacji. Ponadto wynik obliczany jest nie tylko na podstawie całkowitej liczby odtworzeń – np. jednego lub dwóch utworów, ale także biorąc pod uwagę równomierne rozłożenie odsłuchań na cały album.

Czy Spotify Wrapped liczy muzykę słuchaną offline?

Co ciekawe, Szwedzi dodają, że Wrapped zawiera wszystkie odtworzenia offline. Oznacza to, że podsumowanie nie jest generowane wyłącznie na podstawie muzyki słuchanej z aktywnym połączeniem z internetem.

Dowiedzieliśmy się też, że zliczane są odsłuchania utworów od 1 stycznia do połowy listopada. Dodatkowy czas pozwala firmie na sprawdzenie danych, a także lepsze przygotowanie się do dnia debiutu Spotify Wrapped.

Ponadto niektóre utwory niemuzyczne są filtrowane w miarę możliwości, aby algorytmy mogły skupić się na faktycznym guście muzycznym użytkownika. Warto też wiedzieć, że nieuwzględnione są odsłuchania w trybie prywatnym, a także utwory i playlisty, które użytkownik wykluczył ze swojego profilu słuchacza.