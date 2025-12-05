Początkowo była mowa, że w Europie sprzedawane będą 3 smartfony z serii Redmi Note 15. Później dowiedzieliśmy się, że na Stary Kontynent trafią cztery, a teraz okazuje się, że jednak pięć.

W Europie będzie sprzedawany też smartfon Redmi Note 15 Pro (4G)

Pierwotnie mówiło się, że do sprzedaży w Europie trafią modele Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G. Później jednak pojawiła się informacja, że na Starym Kontynencie sprzedawany będzie też smartfon Redmi Note 15 (4G). Teraz okazuje się, że do ww. czwórki dołączy jeszcze jeden członek serii – smartfon Redmi Note 15 Pro (4G).

Redmi Note 15 Pro 4G (źródło: Epto)

Plany chińskiego producenta zdradził włoski sklep Epto, który umieścił już smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) w swojej bazie. Dzięki temu poznaliśmy jego wygląd w jednej z wersji kolorystycznych oraz specyfikację i cenę, o której za chwilę. Zacznijmy od parametrów technicznych.

Smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) zaoferuje 6,77-calowy wyświetlacz POLED o rozdzielczości Full HD+ 2392×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz 32 Mpix aparat na przodzie i podwójny aparat 200 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.

Redmi Note 15 Pro 4G (źródło: Epto)

Na wyposażeniu tego sprzętu znajdą się też procesor MediaTek Helio G200 Ultra, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W. Ponadto specyfikacja obejmie m.in. Bluetooth 5.3, NFC i dual SIM. Smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) będzie miał obudowę o odporności IP65 i wymiarach 163,22×76,29×7,96 mm oraz ważył 195 gramów.

Tyle ma kosztować smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) w Europie

Sklep Epto podaje przy tym smartfonie – w wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej – cenę w wysokości 293,90 euro, co jest równowartością około 1245 złotych. Dla porównania, tyle mają kosztować pozostałe modele z serii Redmi Note 15 w Europie:

Redmi Note 15 (4G) – 199 euro,

Redmi Note 15 5G – 299 euro,

Redmi Note 15 Pro 5G – 399 euro,

Redmi Note 15 Pro+ 5G – 499 euro.

Redmi Note 15 (4G), Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro (4G), Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G – porównanie specyfikacji przed oficjalną premierą w Europie

Redmi Note 15 (4G) Redmi Note 15 5G Redmi Note 15 Pro (4G) Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G Wyświetlacz AMOLED

6,77 cala

2392×1080 pikseli

120 Hz

jasność do 3200 nitów

PWM 3840 Hz AMOLED

6,83 cala

Full HD+ POLED

6,77 cala

2392×1080 pikseli

120 Hz POLED

6,83 cala

1,5K POLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz Procesor MediaTek Helio G100 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Helio G200 Ultra MediaTek Dimensity 7400 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 RAM 6/8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB 256 GB 256 GB 256 GB 256/512 GB Akumulator 6000 mAh

ładowanie do 33 W 5520 mAh

ładowanie do 45 W 6500 mAh

ładowanie do 45 W 6580 mAh

ładowanie do 45 W 6500 mAh

ładowanie do 100 W Aparat na przodzie 20 Mpix 20 Mpix 32 Mpix 20 Mpix 32 Mpix Aparat na tyle – 108 Mpix (główny)

– 2 Mpix (do pomiaru głębi) – 108 Mpix (główny)

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny)

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny)

– 8 Mpix (ultraszerokokątny)

– 2 Mpix (do makro) – 200 Mpix (główny)

– 8 Mpix (ultraszerokokątny)

– 2 Mpix (do makro) Wymiary b.d. 164×75,42×7,35 mm 163,22×76,29×7,96 mm 163,61×78,09×7,78 mm 163,34×78,31×7,91 mm Waga b.d. 178 gramów 195 gramów 210 gramów 207 gramów Odporność IP64 b.d. IP65 b.d. b.d. System operacyjny HyperOS 2 b.d. Android

HyperOS b.d. Android 15



Xiaomi zatem zrobi to, co w przypadku poprzedniej generacji, ponieważ na globalny rynek trafiły modele Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G i Redmi Note 14 Pro+ 5G.