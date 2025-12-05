Początkowo była mowa, że w Europie sprzedawane będą 3 smartfony z serii Redmi Note 15. Później dowiedzieliśmy się, że na Stary Kontynent trafią cztery, a teraz okazuje się, że jednak pięć.
W Europie będzie sprzedawany też smartfon Redmi Note 15 Pro (4G)
Pierwotnie mówiło się, że do sprzedaży w Europie trafią modele Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G. Później jednak pojawiła się informacja, że na Starym Kontynencie sprzedawany będzie też smartfon Redmi Note 15 (4G). Teraz okazuje się, że do ww. czwórki dołączy jeszcze jeden członek serii – smartfon Redmi Note 15 Pro (4G).
Plany chińskiego producenta zdradził włoski sklep Epto, który umieścił już smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) w swojej bazie. Dzięki temu poznaliśmy jego wygląd w jednej z wersji kolorystycznych oraz specyfikację i cenę, o której za chwilę. Zacznijmy od parametrów technicznych.
Smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) zaoferuje 6,77-calowy wyświetlacz POLED o rozdzielczości Full HD+ 2392×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz 32 Mpix aparat na przodzie i podwójny aparat 200 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.
Na wyposażeniu tego sprzętu znajdą się też procesor MediaTek Helio G200 Ultra, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W. Ponadto specyfikacja obejmie m.in. Bluetooth 5.3, NFC i dual SIM. Smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) będzie miał obudowę o odporności IP65 i wymiarach 163,22×76,29×7,96 mm oraz ważył 195 gramów.
Tyle ma kosztować smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) w Europie
Sklep Epto podaje przy tym smartfonie – w wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej – cenę w wysokości 293,90 euro, co jest równowartością około 1245 złotych. Dla porównania, tyle mają kosztować pozostałe modele z serii Redmi Note 15 w Europie:
- Redmi Note 15 (4G) – 199 euro,
- Redmi Note 15 5G – 299 euro,
- Redmi Note 15 Pro 5G – 399 euro,
- Redmi Note 15 Pro+ 5G – 499 euro.
Redmi Note 15 (4G), Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro (4G), Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G – porównanie specyfikacji przed oficjalną premierą w Europie
|Redmi Note 15 (4G)
|Redmi Note 15 5G
|Redmi Note 15 Pro (4G)
|Redmi Note 15 Pro 5G
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,77 cala
2392×1080 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
PWM 3840 Hz
|AMOLED
6,83 cala
Full HD+
|POLED
6,77 cala
2392×1080 pikseli
120 Hz
|POLED
6,83 cala
1,5K
|POLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Helio G100
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|MediaTek Helio G200 Ultra
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|RAM
|6/8 GB
|8 GB
|8 GB
|8 GB
|8 GB
|Pamięć wbudowana
|128/256 GB
|256 GB
|256 GB
|256 GB
|256/512 GB
|Akumulator
|6000 mAh
ładowanie do 33 W
|5520 mAh
ładowanie do 45 W
|6500 mAh
ładowanie do 45 W
|6580 mAh
ładowanie do 45 W
|6500 mAh
ładowanie do 100 W
|Aparat na przodzie
|20 Mpix
|20 Mpix
|32 Mpix
|20 Mpix
|32 Mpix
|Aparat na tyle
|– 108 Mpix (główny)
– 2 Mpix (do pomiaru głębi)
|– 108 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
|– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
|– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)
|– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)
|Wymiary
|b.d.
|164×75,42×7,35 mm
|163,22×76,29×7,96 mm
|163,61×78,09×7,78 mm
|163,34×78,31×7,91 mm
|Waga
|b.d.
|178 gramów
|195 gramów
|210 gramów
|207 gramów
|Odporność
|IP64
|b.d.
|IP65
|b.d.
|b.d.
|System operacyjny
|HyperOS 2
|b.d.
|Android
HyperOS
|b.d.
|Android 15
Xiaomi zatem zrobi to, co w przypadku poprzedniej generacji, ponieważ na globalny rynek trafiły modele Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G i Redmi Note 14 Pro+ 5G.