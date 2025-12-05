smartfon redmi note 15 pro 5g smartphone
Redmi Note 15 Pro 5G - wersja chińska (źródło: Xiaomi)
Będzie jeszcze jeden smartfon z serii Redmi Note 15. Już piąty

Będzie jeszcze jeden smartfon z serii Redmi Note 15. Już piąty

Początkowo była mowa, że w Europie sprzedawane będą 3 smartfony z serii Redmi Note 15. Później dowiedzieliśmy się, że na Stary Kontynent trafią cztery, a teraz okazuje się, że jednak pięć.

W Europie będzie sprzedawany też smartfon Redmi Note 15 Pro (4G)

Pierwotnie mówiło się, że do sprzedaży w Europie trafią modele Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G. Później jednak pojawiła się informacja, że na Starym Kontynencie sprzedawany będzie też smartfon Redmi Note 15 (4G). Teraz okazuje się, że do ww. czwórki dołączy jeszcze jeden członek serii – smartfon Redmi Note 15 Pro (4G).

Redmi Note 15 Pro 4G (źródło: Epto)

Plany chińskiego producenta zdradził włoski sklep Epto, który umieścił już smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) w swojej bazie. Dzięki temu poznaliśmy jego wygląd w jednej z wersji kolorystycznych oraz specyfikację i cenę, o której za chwilę. Zacznijmy od parametrów technicznych.

Smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) zaoferuje 6,77-calowy wyświetlacz POLED o rozdzielczości Full HD+ 2392×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz 32 Mpix aparat na przodzie i podwójny aparat 200 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.

Redmi Note 15 Pro 4G (źródło: Epto)

Na wyposażeniu tego sprzętu znajdą się też procesor MediaTek Helio G200 Ultra, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 6500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W. Ponadto specyfikacja obejmie m.in. Bluetooth 5.3, NFC i dual SIM. Smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) będzie miał obudowę o odporności IP65 i wymiarach 163,22×76,29×7,96 mm oraz ważył 195 gramów.

Tyle ma kosztować smartfon Redmi Note 15 Pro (4G) w Europie

Sklep Epto podaje przy tym smartfonie – w wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej – cenę w wysokości 293,90 euro, co jest równowartością około 1245 złotych. Dla porównania, tyle mają kosztować pozostałe modele z serii Redmi Note 15 w Europie:

  • Redmi Note 15 (4G) – 199 euro,
  • Redmi Note 15 5G – 299 euro,
  • Redmi Note 15 Pro 5G – 399 euro,
  • Redmi Note 15 Pro+ 5G – 499 euro.

Redmi Note 15 (4G), Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro (4G), Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G – porównanie specyfikacji przed oficjalną premierą w Europie

Redmi Note 15 (4G)Redmi Note 15 5GRedmi Note 15 Pro (4G)Redmi Note 15 Pro 5GRedmi Note 15 Pro+ 5G
smartfon redmi note 15 4g smartphoneprzedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 5gsmartfon redmi note 15 pro 4g smartphoneprzedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro 5gprzedpremierowy render globalnej wersji smartfona xiaomi redmi note 15 pro+ 5g
WyświetlaczAMOLED
6,77 cala
2392×1080 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
PWM 3840 Hz		AMOLED
6,83 cala
Full HD+		POLED
6,77 cala
2392×1080 pikseli
120 Hz		POLED
6,83 cala
1,5K		POLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
ProcesorMediaTek Helio G100Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3MediaTek Helio G200 UltraMediaTek Dimensity 7400 UltraQualcomm Snapdragon 7s Gen 4
RAM6/8 GB8 GB8 GB8 GB8 GB
Pamięć wbudowana128/256 GB256 GB256 GB256 GB256/512 GB
Akumulator6000 mAh
ładowanie do 33 W		5520 mAh
ładowanie do 45 W		6500 mAh
ładowanie do 45 W		6580 mAh
ładowanie do 45 W		6500 mAh
ładowanie do 100 W
Aparat na przodzie20 Mpix20 Mpix32 Mpix20 Mpix32 Mpix
Aparat na tyle– 108 Mpix (główny)
– 2 Mpix (do pomiaru głębi)		– 108 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)		– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)		– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)		– 200 Mpix (główny)
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
– 2 Mpix (do makro)
Wymiaryb.d.164×75,42×7,35 mm163,22×76,29×7,96 mm163,61×78,09×7,78 mm163,34×78,31×7,91 mm
Wagab.d.178 gramów195 gramów210 gramów207 gramów
OdpornośćIP64b.d.IP65b.d.b.d.
System operacyjnyHyperOS 2b.d.Android
HyperOS		b.d.Android 15


Xiaomi zatem zrobi to, co w przypadku poprzedniej generacji, ponieważ na globalny rynek trafiły modele Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G i Redmi Note 14 Pro+ 5G.

