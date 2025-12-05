Elon Musk musi zapłacić 120 milionów euro Unii Europejskiej

Elon Musk będzie musiał przelać na konto Komisji Europejskiej 120 milionów euro. Nałożyła bowiem ona karę na platformę X, należącą do miliardera. To pierwszy taki przypadek w historii.

Elon Musk musi zapłacić karę w wysokości 120 milionów euro, nałożoną na platformę X

Akt o rynkach cyfrowych oraz Akt o usługach cyfrowych weszły w życie w listopadzie 2022 roku i na ich podstawie regulowana jest działalność m.in. gigantów technologicznych i społecznościowych, oferujących swoje produkty i usługi w krajach Unii Europejskiej. Na mocy Digital Markets Act (DMA) nałożono już wiele kar, a teraz po raz pierwszy zrobiono to na mocy Digital Services Act (DSA).

Pierwszą platformą, która musi zapłacić karę za nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych, jest X, której właścicielem jest Elon Musk. Komisja Europejska stwierdziła, że niebieski znacznik w tym serwisie wprowadza użytkowników w błąd, ponieważ każdy może zapłacić i uzyskać dzięki temu status „zweryfikowanego użytkownika”, podczas gdy X tak naprawdę nikogo nie weryfikuje.

Komisja Europejska uważa, że naraża to użytkowników tej platformy na oszustwa, gdyż mogą zaufać posiadaczowi „zweryfikowanego konta”, który może być oszustem, także podszywającym się pod kogoś innego. Ponadto zdaniem KE naraża to innych na manipulację ze strony podmiotów działających w złej wierze.

To jednak nie jedyny zarzut, jaki Komisja Europejska miała wobec X. Uznano również, że platforma stosuje rozwiązania i bariery dostępu, które utrudniają badaczom i opinii publicznej samodzielne sprawdzanie potencjalnych zagrożeń związanych z reklamą internetową. Ponadto repozytorium reklam nie zawiera kluczowych informacji, takich jak temat reklamy czy nazwa podmiotu prawnego, który za nią płaci.

Oprócz tego Komisja Europejska stwierdziła, że X nie wypełnia obowiązku, wynikającego z Aktu o usługach cyfrowych, dotyczącego zapewnienia badaczom dostępu do publicznych danych serwisu, co ma utrudniać prowadzenie badań nad wieloma rodzajami systemowych zagrożeń w Unii Europejskiej.

Nie wystarczy, że Elon Musk zapłaci 120 milionów euro. Komisja Europejska ma określone oczekiwania

Komisja Europejska daje teraz platformie X czas na przekazanie jej, jakie działania zamierza podjąć, aby wyeliminować wskazane naruszenia – w przypadku znaczników 60 dni, a repozytorium reklam i dostępu do publicznych danych 90 dni.

Po przekazaniu informacji przez X, Rada ds. usług cyfrowych w ciągu miesiąca przygotuje opinię, a następnie Komisja Europejska, również w ciągu miesiąca, wyda ostateczną decyzję i określi, ile czasu da platformie Elona Muska na naprawienie naruszeń.