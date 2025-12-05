Ktoś wisi Ci kasę? Teraz szybko rozwiążesz sprawę

Jeden z polskich banków wprowadza do swojego systemu płatniczego nowe funkcje. Jedna z nich przyda się, jeśli ktoś ciągle zapomina oddać Ci pieniądze.

Dzięki tej funkcji Twój znajomy już nie zapomni, że ma oddać Ci pieniądze

PKO Bank Polski wprowadza kilka nowości dla swoich klientów. Jedną z nich jest usługa Prośba o przelew Blik. To świetne rozwiązanie, które przyda się, jeśli np. często robicie komuś zakupy czy zrzucacie się na świąteczne prezenty. Zasada działania jest bardzo prosta – wystarczy otworzyć aplikację IKO, wybrać z dolnego menu zakładkę Płatności, a z sekcji Inne operacje usługę Prośba o przelew Blik.

Później należy podążać zgodnie z wyświetlanymi na ekranie krokami – m.in. konieczne jest zaakceptowanie warunków usługi czy wprowadzenie kwoty, wybranie kontaktu i tytułu prośby. Warto wspomnieć, że niezbędne jest również udzielenie dostępu aplikacji bankowej do Twoich kontaktów. Znajomy, do którego zostanie wysłana Prośba o przelew Blik, ma 72 godziny na podjęcie decyzji i dokonanie transakcji.

Jak wysłać Prośbę o przelew Blik w aplikacji IKO – instrukcja krok po kroku (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Funkcja jest już dostępna w aplikacji IKO w wersji 3.177 i nowszej. Nadmienię, że opcja jest bardzo intuicyjna, a prośby można przesyłać do osób korzystających z innych banków. Oczywiście warunkiem jest korzystanie z Blika.

Maksymalna liczba próśb w jednym czasie to 30 na kwoty od 1 do 500 złotych. Jak twierdzi portal GSMOnline, rozwiązanie to zastąpiło dotychczasową opcję prośby o przelew, która była dostępna wyłącznie dla klientów PKO BP.

Klienci PKO Banku Polskiego odbiorą ekspresowe przelewy w euro

To nie koniec nowości, ponieważ PKO Bank Polski poinformował też, że od grudnia 2025 roku jego klienci mogą odbierać przelewy natychmiastowe w euro. Jest to możliwe za sprawą Euro Express Elixir od Krajowej Izby Rozliczeniowej. Z rozwiązania mogą korzystać zarówno właściciele kont indywidualnych, jak i użytkownicy kont firmowych.

Przelewy natychmiastowe w euro w PKO Banku Polskim (źródło: PKO BP)

Z informacji przekazanych przez PKO BP wynika, że możliwość błyskawicznych płatności na terenie Europy była oczekiwana przez klientów oraz ma wartość strategiczną dla rozwoju nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Portal Cashless podkreśla, że jest to już trzeci bank świadczący usługi w Polsce, który zdołał wdrożyć tę opcję dla swoich klientów. Wcześniej udostępniono ją dla osób posiadających konta w Santander Bank Polska i ING Banku Śląskim.

Warto przypomnieć, że PKO Bank Polski pracuje nad nową aplikacją IKO Lajt, z której korzystać będą mogli nie tylko klienci tej instytucji finansowej. Aplikacja ma być lżejsza i prostsza oraz nie zastępować obecnej, a ją uzupełnić.