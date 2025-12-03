Fitness w liczbach: podsumowanie roku dla aktywnych już jest

Można już sprawdzić podsumowanie roku 2025 dla aktywnych. Nie zabrakło w nim wielu ciekawych danych.

Raport Garmin Connect 2025 udostępniony

Niekoniecznie jest to odpowiednik Spotify Wrapped (które też dziś zostało udostępnione na 2025 rok), aczkolwiek dla miłośników biegania i innych aktywności raport Garmina może okazać się ciekawszy – nawet, jeśli pokazuje globalne trendy, a nie indywidualne podsumowanie dla każdego użytkownika.

Co prawda osoby opłacające Garmin Connect+ otrzymają spersonalizowany, roczny raport, ale ukrywanie takich funkcji za płatnymi subskrypcjami nie jest godne pochwalenia. Szczególnie, gdy mówimy o producencie oferującym naprawdę drogie zegarki sportowe, takie jak Garmin Fenix 8.

Wróćmy jednak do Garmin Connect 2025, bowiem dostarcza zestaw interesujących ciekawostek. Dowiemy się z niego, że użytkownicy sprzętów Garmina w tym roku wykonali o 8% więcej aktywności niż w 2024. Największą popularnością cieszyło się bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, trening siłowy i kardio w pomieszczeniach.

Wysokim wzrostem, bo wynoszącym aż 67% r/r, mogą pochwalić się sporty rakietowe – m.in. pickleball, badminton, tenis stołowy czy racquetball. Jest to głównie zasługa kobiet i osób w wieku 18-29 lat. Natomiast w przeliczeniu na jedną osobę rakietą najczęściej machali Wietnamczycy.

Na popularności zyskiwały również inne sporty – np. pilates i treningi interwałowe o wysokiej intensywności (HIIT). Z kolei liczba aktywności związanych z nurkowaniem wzrosła o 16%, a ćwiczenia obejmujące chodzenie i jogę zaliczyły wyniki lepsze o 7%. Ponadto użytkownicy Garminów, którzy preferują sporty zimowe, częściej wybierali się na stoki (+8%). Chętniej były wykonywane też ćwiczenia oddechowe (+6%). Pływanie na krytych basenach wzrosło o 4%, a na otwartych zbiornikach o 3%.

Sporo zależy od wieku, kroki i stres

Właściciele urządzeń Garmina w kończącym się roku średnio spędzali około 55 minut na każdej aktywności. Warto dodać, że ponad 25% zarejestrowanych biegów trwało od 30 do 45 minut, a osoby chodzące najczęściej wybierały spacery trwające od 15 do 30 minut.

Interesująco wypadają również poszczególne grupy wiekowe. Garmin podaje, że użytkownicy w wieku:

18-29: najczęściej biegali na świeżym powietrzu i prowadzili w biegach na torze,

30-39: ta grupa wiekowa odnotowała najwięcej ćwiczeń siłowych, kardio w pomieszczeniach i aktywności na bieżni.

40-49: najczęściej biegali w terenie spośród wszystkich grup wiekowych.

50-59: ta grupa wiekowa dominowała w kategoriach jazdy na rowerze stacjonarnym, pływania i kolarstwa górskiego.

60-69: najczęściej jeździli na rowerze na świeżym powietrzu, a także spacerowali i wędrowali.

70+: ta grupa wiekowa spędzała najwięcej czasu na polu golfowym.

Co ciekawe, mimo iż często możemy usłyszeć o wykonywaniu przynajmniej 10 tys. kroków dziennie jako sposobie na długie i zdrowe życie, to taką lub większą wartość średnio wykonywało „tylko” 28% osób. Natomiast ponad 50% użytkowników robiło średnio 8 tys. lub więcej kroków dziennie. Z kolei wartości wynoszące średnio 20 tys. i więcej kroków dziennie to bardzo rzadkie przypadki – dokładnie 0,4% osób.

Raport Garmin Connect 2025 wskazuje, że kobiety były średnio o 3% mniej zestresowane od mężczyzn. Średni wynik stresu był też niższy dla młodszych użytkowników. Najniższy średni stres odnotowano u mieszkańców Holandii. Następnie na liście znaleźli się Belgowie, Portugalczycy, Irlandczycy i mieszkańcy Wielkiej Brytanii.

Portugalczycy byli najbardziej wypoczęci według wskaźnika Body Battery – średni wynik na poziomie 74 na 100 punktów. Z kolei użytkownicy w Japonii byli najmniej wypoczęci, osiągając najniższy średni wskaźnik szczytowy wynoszący 65. Najwięcej energii w ciągu dnia zużywali Chińczycy.

Najlepsi z najlepszych

W 2025 roku zaledwie 0,5% osób zdobyło odznakę za wyprawę szlakiem Appalachów, co daje łącznie 1,5% użytkowników, którzy w ogóle otrzymali tę odznakę. Wynik nie zaskakuje, bowiem jest dużym wyzwaniem – należy używać smartwatcha Garmina do monitorowania liczby kroków i pokonać 3500 kilometrów.

Ponadto 0,2% wszystkich właścicieli sprzętu Garmina zdobyło odznakę Ekspedycji na Everest. A tylko 0,7% użytkowników, którzy zdobyli tę odznakę, pokonało wysokość 8848 metrów.

Przypominam, że Garmin oferuje moduł Insights. Można w nim w dowolnym momencie sprawdzić swoje średnie wyniki, a także porównać dane do innych użytkowników. Znajdziecie tam liczbę kroków, średnie tempo biegania czy nawet informacje o pokonywanych piętrach i wiele więcej.