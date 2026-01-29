iPhone nie ma sobie równych. Apple może świętować

Smartfony Apple po raz kolejny okazały się najlepsze. To właśnie iPhone był najczęściej kupowanym smartfonem w 2025 roku. Dla Samsunga pozostało niewiele miejsca.

W 2025 roku najlepiej sprzedającym smartfonem okazał się iPhone 16

Agencja Counterpoint Research po raz kolejny przygotowała zestawienie najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie – tym razem w całym 2025 roku. Liderem okazał się iPhone 16, który został zaprezentowany 9 września 2024 roku.

TOP 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w 2025 roku ponownie – już czwarty rok z rzędu – zostało zdominowane przez Apple i Samsunga, choć to urządzenia amerykańskiego producenta zajęły większość dostępnych miejsc, podobnie jak w 2024 roku. W obu latach aż siedem. Pozostałe (jedynie) trzy przypadły Galaxy.

Największą popularnością wśród klientów, poza modelem iPhone 16, cieszyły się iPhone 16 Pro Max i iPhone 16 Pro. Od razu warto dodać, że czwarty członek rodziny, tj. iPhone 16 Plus, nie zdołał wejść do TOP 10, co nie jest niespodzianką i równocześnie jest kolejnym potwierdzeniem małej popularności.

Za najlepiej sprzedającą się trójką uplasował się nowszy iPhone 17 Pro Max, zaprezentowany 9 września 2025 roku. Dopiero po nim, na piątym miejscu, po raz pierwszy w TOP 10 pojawia się smartfon Samsunga – Galaxy A16 5G. Następny również pochodzi z południowokoreańskiej stajni – Galaxy A06 4G.

Po budżetowych Samsungach znów pojawiają się smartfony Apple – kolejno iPhone 17 i iPhone 15, który miał premierę 12 września 2023 roku. To jedyny tak „stary” model w TOP 10 – jak widać, nadal cieszył się bardzo dużą popularnością, prawdopodobnie z uwagi na niższą cenę.

Większą niż Samsung Galaxy S25 Ultra, który uplasował się na 9. miejscu pod względem popularności. TOP 10 zamyka natomiast iPhone 16e, mimo że jego opłacalność jest… wątpliwa. Niższa cena względem „Szesnastek” i „Siedemnastek” najwyraźniej jednak przysłużyła mu się. Counterpoint Research podaje, że najlepiej sprzedawał się w Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Najlepiej sprzedające się smartfony w 2025 roku (źródło: Counterpoint Research)

Apple może świętować, ale Samsung też ma powody do radości

Rewelacyjne wyniki Apple zawdzięcza m.in. dużemu popytowi na serię iPhone 17, która w ciągu pierwszego pełnego kwartału dostępności na rynku (październik – grudzień) sprzedała się aż o 16% lepiej niż poprzednia generacja.

W przypadku Samsunga odnotowano natomiast, że Galaxy S25 Ultra poprawił swój regionalny udział względem Galaxy S24 Ultra – o ponad 300% w Japonii, podczas gdy w Indiach wzrost był dwucyfrowy. Równocześnie Counterpoint Research uważa, że przyspieszona premiera Galaxy A17 5G w połowie 2025 roku negatywnie wpłynęła na sprzedaż Galaxy A16 5G.