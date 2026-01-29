Globalna premiera Redmagic 11 Air. Graj bez wyrzeczeń

Nieco ponad 9 miesięcy od premiery Redmagic 10 Air, producent zaprezentował jego następcę, który właśnie debiutuje na globalnym rynku. Sprawdźmy jeszcze raz, jakim urządzeniem jest Redmagic 11 Air.

Redmagic 11 Air to smukły smartfon dla graczy

Podobnie jak wszystkie inne smartfony, opracowane tak, aby były jak najlżejsze i miały jak najwęższe ramki, Redmagic 11 Air mierzy 163,8×76,5×8 mm i waży 205 gramów – mniej od bazowego Redmagic 11 Pro i gamingowych flagowców pokroju ROG Phone 9 Pro, jednak w porównaniu z typowymi flagowcami są to jak najbardziej „standardowe” wartości. Przy dłuższych sesjach przenośnych każdy milimetr i gram mają znaczenie, więc wielu graczy z pewnością doceni, że nie muszą poświęcać komfortu na rzecz mobilnego grania.

Producent zachował specyficzną, lekką, gamingową stylistykę i przygotował urządzenie w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i białym. W obudowie znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 7000 mAh z obsługą szybkiego ładowania do 80 W i funkcją bypass, omijającą uzupełnianie ogniwa przy podpięciu urządzenia do ładowarki podczas grania.

Redmagic 11 Air (źródło: Redmagic)

Sprzęt nie planuje silić się również na zdobywanie czołowych pozycji w popularnych benchmarkach, dlatego za jego (wciąż szybkie i wydajne) działanie odpowiada zaprezentowany w 2024 roku procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Smartfon Redmagic 11 Air występuje w dwóch konfiguracjach – z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 16 GB + 512 GB.

Aby podkreślić gamingowość tego modelu, nie zabrakło dedykowanego chipsetu RedCore R4, umożliwiającego m.in. podbijanie liczby klatek w grach, optymalizację haptyki czy synchronizację oświetlenia LED RGB z dźwiękiem w grze.

Rozmawiając o specyfikacji technicznej gamingowego smartfona, nie możemy zapomnieć o warstwie wideo i audio. Redmagic 11 Air otrzymał 6,85-calowy panel OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli z maksymalną częstotliwością odświeżania 144 Hz, a nowe głośniki mają zaoferować jeszcze bogatszy i zbalansowany dźwięk w porównaniu z poprzednikiem.

W kwestii aparatów mamy zaś główne „oczko” o rozdzielczości 50 Mpix i 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym z tyłu oraz przedni z matrycą 16 Mpix. Na liście modułów łączności są natomiast 5G, Wi-Fi 6, NFC i emiter podczerwieni.

Redmagic 11 Air (Źródło: Redmagic)

Smartfon Redmagic 11 Air stawia gaming na pierwszym miejscu

W mobilnym graniu kluczowe jest jak najlepsze pozbywanie się ciepła z urządzenia, dlatego w Redmagic 11 Air zastosowano aktywny wentylator, zdolny obracać się z prędkością 24 tysięcy obrotów na minutę oraz komorę parową „4D” – dzięki warstwowej strukturze z nieregularnymi wewnętrznymi wgłębieniami powstało więcej kanałów parowych, przyspieszających odprowadzanie ciepła i zminimalizowano powstawanie gorących punktów na obudowie.

Smartfon Redmagic 11 Air to także mieszanka klasycznych rozwiązań dla graczy, jak dodatkowe przyciski na ramce z próbkowaniem dotyku rzędu 520 Hz oraz nakładka Game Space, wyposażona w nowoczesne rozwiązania zapewniane przez AI. Redmagc wspomina m.in. o Tactical Coach – trenerze, który oferuje podpowiedzi w czasie rzeczywistym w Free Fire czy PUBG Mobile, Multi-Screen zamieniającym smartfon w ekran pomocniczy po podłączeniu go do tabletu czy PC, jak i Mora, czyli wirtualnej asystentce z nowymi skórkami, animacjami i opcją czatowania.

Redmagic 11 Air (Źródło: Redmagic)

Redmagic 11 Air – cena, dostępność

Redmagic 11 Air będzie dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta od 11 lutego 2026 roku. Bez względu na wybrany kolor, wariant 12/256 GB ma kosztować 499 euro (~2100 złotych), a 16/512 GB – 599 euro (~2510 złotych).

W dniach 5-10 lutego będą również dostępne vouchery umożliwiające wcześniejszy zakup urządzenia i zapewniające upominek dla kupujących.